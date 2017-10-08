وزير خارجية ألمانيا يتوقع قراراً سلبياً لترامب بشأن إيران

برلين- الزمان

توقع وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل الاحد ان «يندد» دونالد ترامب بالاتفاق النووي مع ايران، وانتقد رؤية الرئيس الاميركي للعلاقات الدولية والتي تهيمن عليها «شريعة الغاب».

وقال الوزير الذي كانت بلاده وقعت مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، الاتفاق النووي مع ايران ان «الولايات المتحدة ستتولى على الارجح، وهذا ما اخشاه، التنديد الاسبوع المقبل بالاتفاق مع ايران».

واكد ان الحكومة الالمانية مستمرة في العمل على تطبيق الاتفاق الهادف الى ضمان الطابع السلمي والمدني لبرنامج ايران النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات عنها. واضاف الوزير الالماني (اشتراكي ديموقراطي) ، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الالمانية، «ما الذي سنكسبه من معاملة ايران بطريقة ستدفعها الى تطوير السلاح الذري في نهاية المطاف؟».

واعتبر غابرييل الذي يصرف شؤون الوزارة في انتظار تشكيل حكومة جديدة، ان ترامب يشكل «خطرا» لانه يعتبر «العالم حلبة وميدان مواجهة الغلبة فيه للاقوى».

واضاف «هذا يعني ان سيادة القانون تستبدل بشريعة الغاب وهذا يشكل بالنسبة الينا خطرا كبيرا لانه اذا اختارت الولايات المتحدة هذا النهج، فان العالم سيتغير». وكانت مصادر متطابقة اكدت ان ترامب الذي يعتبر ان ايران لم تحترم «روح» الاتفاق، سيعلن الاسبوع المقبل انه لا «يضمن» الاتفاق النووي مع طهران، ما يعني رمي الكرة في ملعب الكونغرس.

ويجبر قانون الرئيس الاميركي على ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان رفع العقوبات عنها يخدم المصلحة الوطنية الاميركية. وفي حال «عدم ضمان» ترامب الاتفاق فسيكون امام الكونغرس 60 يوما لتقرير ما اذا سيفرض مجددا او لا عقوبات على طهران.