نسرين طافش تلهب الجمهور في حفلة عمان

عمان – الزمان

‎أحيت الفنانة السورية نسرين طافش حفلًا غنائيًا مساء أمس على مسرح مهرجان «مومينتز» في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في أول حفل غنائي لها. ‎، وتألقت طافش خلال الحفل بعدد من الأغاني ومنها أغنيتي «متغير علي»، و «123 حبيبي»، اللتين حققتا نجاحًا كبيرًا بعد طرحهما على «يوتيوب»، وتخطت نسبة مشاهدتهما الملايين، كما قدمت مجموعة ميدلي منأشهر أغاني الفنانة داليدا. ‎كما حظيت طافش، بتفاعل كبير من قبل جمهورها، وحرصت على توجيه تحيه إلى الجزائر بغنائها «نجمة قطبية»، كما زجهت تحية إلى فلسطين بأدائها «وين عرام الله»، وأيضاً إلى سورية عبر «يا بو ردين» من تراثالجزيرة السورية. ‎نسرين طافش، ظهرت خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين، الأولى كاجوال بنمط الـ«هيب هوب» ببنطال دينم ممزق وتوب بيضاء وسترة جلدية سوداء، والثانية بـ لوك أنثوي ساحر بفستان من تصميم Balmain.