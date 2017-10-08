حسين فهمي يبكي في يوم تكريمه متذكراً الساحر 

الاسكندرية- الزمان

‎حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 33، والتي تحمل اسم الفنان حسين فهمي. ‎وكان من بين حضور المهرجان إلهام شاهين، محمد فاضل، فردوس عبدالحميد، ميرنا وليد، بوسي، مصطفى فهمي، سميحة أيوب، سوزان نجم الدين، منال سلامة، فاروق الفيشاوي، هالة سرحان، صفية العمري. ‎الفنان حسين فهمي لم يتمالك نفسه عند تكريمه وبكى متذكرا صديقه الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وطلب إهداء هذه الدورة لروحه، وتذكر فيلم «العار»، والذي شارك به صديقيه الراحلين نور الشريف والساحر.‎وتمتد فترة فعاليات مهرجان الإسكندرية لهذا العام من 7 أكتوبر وحتى 14 من نفس الشهر.