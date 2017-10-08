العراق يتقاسم النقاط مع المكسيك في مونديال الناشئين

بغداد – قصي حسن

تقاسم منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم نقاط المباراة التي جمعته مع المنتخب المكسيكي امس الاحد لحساب الجولة الاولى من المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في الهند.

وانهى ليوث الرافدين الشوط الاول متقدمين بهدف دون مقابل احرزه الهداف محمد داود في الدقيقة 16 وكانوا الطرف الافضل وسنحت عدة فرص لم يكتب لها النجاح، غير ان الاداء انخفض في النصف الثاني من اللقاء وفسح منتخبنا المجال امام المنتخب المكسيكي للاقتراب من الحارس علي عبادي الذي انقذ شباكنا من اهداف كثيرة، باستثناء فرصة واحدة، حينما تمكن دي لاروسا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة51 .

وبهذه النتيجة احتل العراق والمكسيك المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف انكلترا المتصدرة التي سحقت تشيلي برباعية نظيفة، وسيخوض منتخبنا المباراة الثانية في مونديال الهند يوم الاربعاء المقبل امام تشيلي.وبدأ المدير الفني قحطان جثير المباراة التي اقيمت على ملعب يوبا بهارتي في كلكتا بتشكيلة ضمت لحراسة المرمى علي عبادي ولخط الدفاع محمد الباقر ومنتظر عبد السادة وعبد العباس اياد وحبيب محمد، ولخط الوسط مؤمل كريم ومحمد علي عبود ومنتظر محمد جبر وبسام شاكر ولخط الهجوم محمد رضا ومحمد داود.