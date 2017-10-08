مبادرة جديدة لمعصوم الأسبوع المقبل والإقليم يعرض الحوار بدون شروط

لقاء الجبوري بالبارزاني في أربيل

يثير حفيظة بغداد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أثارت زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى اربيل ولقاؤه برئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني أمس ردود فعل غاضبة في بغداد ولاسيما في اوساط البرلمان، كما ابدى نواب امتعاضهم من زيارة مماثلة لنائبي رئيس الجمهورية اياد علاوي واسامة النجيفي ولقائهما بالبارزاني واتفاقهما معه على بدء حوار بين القوى السياسية ، وتأكيدهما ضرورة رفع العقوبات فوراً عن كردستان، في وقت كشفت كردستان عن عزم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إطلاق مبادرة خلال الأسبوع المقبل للبدء بحوار بين اربيل وبغداد.وقال نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي في بيان ان زيارة الجبوري(شخصية) ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها ، وتسير بالإتجاه المخالف لتوجه مجلس النواب الذي صوت على قرارات عدة ضد قادة الاقليم جراء اجراء الأستفتاء المشؤوم . وأكد حمودي انه حذر الجبوري من الذهاب الى اربيل وأن زيارته لا تغير من قناعات البارزاني شيئاً ، وأن حل الأزمة لا يأتي إلا بعد الغاء نتائج الاستفتاء والالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية . من جهته، وصف رئيس كتلة كفاءات النائب هيثم الجبوري الزيارة بـ(المخيبة للامال) واضاف في تصريح انها (مخالفة لتوجهات البرلمان وقراراته بشان الاستفتاء غير الشرعي وغير القانوني).ورأى أن لقاء الجبوري بالبارزاني (يضفي شرعية لشخص لا يمتلكها كون وجوده في منصبه مخالفاً للقانون). بدوره، قال الجبوري ان زيارته هدفت لايقاف التدهور في العلاقة بين المركز والإقليم بعد التداعيات الخطرة للاستفتاء. وذكر بيان لمكتبه ان لقاء الجبوري بالبارزاني (يأتي لايقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد التداعيات الخطرة التي خلفها استفتاء 25 ايلول ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف مما يهدد أمن واستقرار العراق كدولة، ومن اجل إعادة جميع الأطراف الى البحث عن مخرج وانهاء حالة القطيعة بين المركز والاقليم وللحيلولة دون تفاقم الامور والوصول الى طرق مغلقة). وبحسب البيان، فقد اكد الجبوري (ضرورة التمسك بوحدة العراق وامن شعبه واستقراره) و(الاحتكام الى الدستور). واوضح البيان ان المباحثات بين الجانبين انصبت على(السبل التي يمكن اعتمادها لتجاوز ماحصل وتحديدا في المناطق المختلف بشأنها ومواقف الاطراف المحلية والدولية والاجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي والانطلاق من الدستور)، مضيفاً انه (كان لرئيس الاقليم رأي بخصوص الاستفتاء والمرحلة القادمة وانهاء الأزمة وجد رئيس البرلمان من الضرورة التداول بشأنه مع الحكومة والبرلمان والاطراف السياسية والوطنية الفاعلة لبلورة تصور يخدم العراق ويحقق تماسكه ويتجاوز المشاكل التي ألمت به). واعلن النجيفي امس عن إطلاق مبادرة لـ(تفكيك الأزمات) والتوصل إلى حلول وطنية لقضية الاستفتاء وقال مكتب النجيفي في بيان ان النجيفي خلال اجتماعاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والبارزاني، شدد على (ثوابت موقفه ورؤيته للوضع في العراق بشكل عام وأزمة الاستفتاء بشكل خاص)، مضيفاً أن (أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة).واكد البيان ان النجيفي (ماض في مبادرته وسيعرض نتائجها ويناقشها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية). في المقابل، لفت مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو في تصريح الى ان علاوي والنجيفي غير مخولين بإلغاء قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية وأوامر الحكومة الاتحادية بخصوص مجريات الاستفتاء. بدوره، اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي للسفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان، ان الحوار مع الإقليم (بدون قيمة) في حال عدم إلغاء الاستفتاء.ونقل بيان لمكتب المالكي عنه تأكيده خلال اللقاء (دعمه للحوار غير المشروط لكن بعد أن يلغى الاستفتاء كون لا قيمة للحوار مع بقاء الاستفتاء)، مشيراً الى أن (التهدئة أو الدعوة للحوار على حساب تجاوز الدستور والتمدد على أراضي المكونات الأخرى لن يحل المشكلة بل سيعقدها، لذلك يجب إلغاء كل ما هو غير شرعي).من جانبه، أكد سيليمان (دعم بلاده للعراق وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه). الى ذلك، دعا النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي رئيس الوزراء إلى اجراء (حوار مشروط) مع الإقليم.وقال في بيان (ندعو رئيس مجلس الوزراء الى عدم القبول بأي حوارات أو نقاشات بأجندات مفتوحة)، مشدداً على وجوب أن (تكون الحوارات مستندة الى قاعدة الدستور والقانون وأولها رفض نتائج الاستفتاء بشكل واضح وصريح). وطالب الفؤادي بأن (تُمارس السلطة الاتحادية مهامها في كل شبر من الأراضي العراقية بما فيها إقليم شمال العراق). ودعا الحكومة الاتحادية الى(الدفاع عن حقوق شعبنا في شمال العراق)، و(فتح جميع الملفات التي تخص مبيعات النفط وواردات الحدود وحماية المال العام من سطوة بعض العوائل السياسية التي تعمل من اجل مصالحها الخاصة). في غضون ذلك، اعلن رئيس حكومة كردستان نيجيرفان البارزاني امس عن عزم معصوم إطلاق مبادرة في الأسبوع المقبل للبدء بحوار بين اربيل وبغداد لاحتواء التوتر الناجم عن الاستفتاء.وأوضح في تصريح صحفي لصحفيين في السليمانية، أن (موقف حكومة الاقليم واضح، فهي تطالب ببدء حوار مع الحكومة الاتحادية من دون شروط)، مشددا على ان (لجوء الحكومة الاتحادية لدول الجوار من اجل الضغط على الاقليم ليس في مصلحة العراق).وبحث البارزاني بصفته نائباً لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مع قادة حركة تغيير والجماعة الاسلامية في السليمانية (مساعي توحيد الصف الداخلي في الاقليم بالتزامن مع تصاعد التوتر مع بغداد ودول الجوار).ووصف البارزاني اجتماع الامس مع حركة تغيير بـ(الأكثر صراحة)، مؤكدا انتظار الحزب(رد تغيير لعقد الاجتماع المقبل بينهما). وبحسب مسؤول في الحزب الديمقراطي في السليمانية فإن (الاجتماع بحث مرحلة ما بعد الاستفتاء وتطورات اجراءات بغداد ضد الاقليم)، مضيفاً ان (الاجتماع بحث ايضا التئام جلسات برلمان كردستان بمشاركة تغيير اضافة الى عودة وزراء الحركة الى حكومة الاقليم).