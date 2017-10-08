السودان يعزّي بوفاة الرئيس السابق

مراجع النجف يشيدون بحرص الطالباني على الوحدة الوطنية

النجف – سعدون الجابري

اشادت المراجع الدينية بالرئيس الراحل جلال الطالباني مثمنة في برقيات تعزية الى اسرته حرصه على جمع الكلمة ووحدة الصف، وأدائه أدواراً مميزة في حل الازمات السابقة.

وقال المرجع علي السيستاني في بيان تعزية اورده مكتبه امس ان الطالباني كان (بصيراً بالامور، حريصاً على جمع الكلمة ووحدة الصف، وأدى أدواراً مميزة في حلّ الازمات التي عصفت بالبلد بعد سقوط النظام السابق لا تزال تذكر فتشكر)، مضيفاً (اننا اذ نعزيكم وسائر ذويه في هذا المصاب الجلل الفادح نسأل الله تعالى له واسع الرحمة والغفران ولكم جميل الصبر والسلوان).ولفت المرجع محمد سعيد الحكيم في تعزية مماثلة الى ان الطالباني (قضى عمراً في مقارعة الاستبداد والدكتاتورية وكان طوال ذلك داعياً الى الوئام وتوحيد الصف الوطني)، مضيفًا (إننا إذ نقدم تعازينا ومواساتنا لكم بفقده ورحيله نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الموفقية والسداد والعمل على نهجه في توحيد الصف الوطني وتقوية المشتركات بين العراقيين) .ووصف المرجع بشير النجفي الطالباني بـ(الزعيم العراقي) وقال انه (عُرف بنضاله ضد الدكتاتورية وحرصه على وحدة ومستقبل العراق، والعزاء للشعب العراقي).

وقدّم السفير السوداني محمد عمر موسى تعازي بلاده بوفاة الطالباني خلال استقبال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم له امس في قصر السلام بمناسبة انتهاء مهام عمله. وبحسب بيان رئاسي تلقته(الزمان) فقد أشار معصوم أثناء اللقاء إلى (عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين)، مؤكدا ضرورة (العمل المشترك لتطويرها ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب). وقدّم موسى (تعازي السودان حكومة وشعبا للرئيس معصوم بمناسبة وفاة الراحل الكبير الرئيس مام جلال عادا إياه رمزا للوحدة الوطنية). من جهة اخرى، قال النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني رفض هبوط الطائرة التي تحمل جثمان الطالباني الا بعد لفها بالعلم الكردستاني. ورأى الصيادي في تصريح ان جثمان الرئيس السابق (فقد هوية الوطن واكتسب هوية أخرى). وتساءل (كيف سمحت حكومة بغداد بهبوط جثمان الطالباني في مطار السليمانية بدلا من مطار بغداد وهو كان رئيسا للعراق وليس لشمال العراق فقط؟).وأبدى القيادي في تيار الحكمة الوطني رعد الحيدري امتعاضه من فرض عائلة الطالباني رغبتها على العراق.

وقال في تصريح امس (ليس من حق عائلة الطالباني لف جثمانه بالعلم الكردستاني وكان المفروض ان يشيع من مطار بغداد وهو رجل وطني ويمثل العراق). وأضاف ان(الفقيد الراحل كان عنوانا وممثلا للعراق وشعبه بمكوناته كافة، ولفه بعلم كردستان تحجيم لدوره).

(تفاصيل ص3)