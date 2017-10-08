التحالف يتوقّع معركة حاسمة في الحدود السورية العراقية

المشتركة تنهي تطهير ما تبقى من الحويجة وتفكك 150 ناسفة

بغداد – محمد الصالحي

توقع التحالف الدولي ان تكون المعركة المقبلة الحاسمة ضد داعش بالقرب من الحدود السورية العراقية، فيما تواصل القوات المشتركة عمليات تطهير القرى المتبقية في قضاء الحويجة بكركوك. وقال اللواء روبرت سوفجي نائب القائد العام للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في تصريح امس إن (المعركة الكبرى والحاسمة ستكون عند منتصف نهر الفرات، على الحدود العراقية السورية).وأضاف أن (كل الحملات ستكون في هذا الاتجاه، والمعركة ستحصل عاجلا وليس آجلا) موضحا أن (نحو ألفي مقاتل من داعش لا يزالون في هذه المناطق).وأشار إلى أن (مقاتلي تنظيم داعش، الذين لم يقتلوا أو يقبض عليهم في المعارك، يحاولون الاختباء بين السكان).من جانبه، قال اللواء إندرو كروفت، نائب قائد القوة الجوية في التحالف، متحدثا للوكالة ذاتها، إن (القوات العراقية تمكنت من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش مع استعدادها السريع للمعارك الأخرى).وشدد كروفت على أن (التحالف تحرك بسرعة من أجل التكيف مع هذا التقدم). لافتا إلى أن (التنظيم لم يعد ينشط كقوة عسكرية بل يتخذ شكل خلايا متمردة، والتحدي في الأعوام المقبلة في العراق وسوريا يتمثل في عمل قوات الشرطة لأن خلايا نائمة ما تزال تشن هجمات مفاجئة في مناطق عراقية تمت استعادتها منذ أشهر).وأكد أن (أكثر من ألف مقاتل من تنظيم داعش وقعوا في الأسر). مشيرا إلى أن (معظمهم سقط بأيدي قوات البيشمركة الكردية).وأكد (وجود مستوى عال من التعاون بين القوات العراقية، التي تتقدم في منطقة الحويجة للوصول إلى خطوط التماس، والقوات الكردية المسيطرة على مدينة كركوك، ومقاتلي البيشمركة ).وقال ان (التوتر هو على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الأمني فإن التعاون وثيق جدا).كشف القيادي في حشد عشائر البغدادي بالأنبار قطري العبيدي عن نقل 60 عسكريا نرويجيا من أربيل الى قاعدة عين الأسد غربي المحافظة. وقال العبيدي في تصريح امس ان ( 60 عسكريا نرويجيا تم نقلهم من قاعدة عسكرية في أربيل الى قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي ).

وأضاف أن (العسكريين النرويجيين هم مستشارون ومهامهم تدريب القوات الأمنية والعشائر وتسليحهم). وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (طيران الجيش تمكن من قصف عجلتين لتنظيم داعش في جنوب قرية الكسرة الواقعة بين منطقة الكيلو 160 – النخيب ). وأضاف أن (القصف اسفر عن تدمير العجلتين والحاق خسائر مادية وبشرية بداعش). وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء 29 في الحشد المرابطة على الحدود السورية العراقية (منفذ تل صفوك) تمكنت من احباط محاوله تسلل لعناصر داعش).وأضاف أنه (تم قتل القوه المهاجمة وعددهم ثلاثة عناصر من عصابات داعش).

وفي كركوك ذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز هندسة الميدان استكملت معالجة وتفكيك المتفجرات على طول الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة ).

واضاف ان (هندسة الميدان في الحشد الشعبي تمكنت من اتمام رفع 150 عبوة ناسفة بين ناحية الرياض وكركوك خلال اقل من 24 ساعة).وأضاف أن (هندسة الميدان تواصل عمليات التطهير بعد تحرير قضاء الحويجة بالكامل من سيطرة داعش).

وتمكنت قوات الحشد من تحرير ناحية الرياض شرق قضاء الحويجة بالكامل من تنظيم داعش واعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ، من العاصمة الفرنسية باريس تحرير قضاء الحويجة من قبضة داعش مؤكدا انه لم يبق وجود للتنظيم إلا الشريط الحودي مع سوريا.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش في حوض الزور).واضاف ان (العملية تجري من ثلاث محاور باسناد من قبل طيران الجيش). لافتا الى ان (هدف العملية انهاء اي وجود لخلايا داعش في منطقة حيوية).