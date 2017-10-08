مجلس النواب يناقش سحب ترشيح الحسناوي من اليونسكو

بغداد – داليا احمد

اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن مناقشة مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الأثنين، أسباب قيام وزارة الخارجية، بسحب ترشيح العراق من منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. وقال بيان امس ان (اللجنة ابدت أستغرابها من قيام الوزارة بسحب ترشيح صالح الحسناوي لمنصب مدير اليونسكو لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، وأنه كان الأجدر بالوزارة أن تستشير الحسناوي قبل أن تبادر لسحب ترشيحه بقرار فردي دون إبلاغه بالموضوع).

وأضاف انه (وفي الوقت الذي نعبر فيه عن فائق احترامنا لمرشحة مصر ، نرى أن قيام الوزارة بسحب ترشيح الحسناوي خطوة غير صائبة، سيما وأنه يتمتع بكامل المؤهلات التي تجعل منه مرشحاً مناسباً لمنصب مدير عام اليونسكو)، واوضح البيان ان (القرار يعد خسارة كبيرة للعراق وللدول الأعضاء في منظمة اليونسكو).

وأشارالى انه (وبحسب المعلومات المتوفرة لدى اللجنة إن سحب ترشيح الحسناوي تم بقرار اتخذته الوزارة دون استشارته ودون استحصال موافقته، وهذا تصرف فردي غير جائز مطلقاً)، وتابع البيان انه (في الوقت الذي نسجل فيه اعتراضنا على هذا التصرف نؤكد أننا سنناقش هذه القضية في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين). فيما انتقد النائب السابق حاجم الحسني سحب ترشيح الحسناوي مرشح العراق لليونسكو لصالح مصر دون علمه.وقال الحسني في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي امس ان (وزارة الخارجية سحبت ترشيح الحسناوي لليونسكو لصالح مصر دون علمه ودون علم رئيس الوزراء يعد تخبطا وتجاوزا وسيمر دون مساءلة)، من جهته قال الحسناوي لـ (الزمان) في تصريح سابق ان (سحب ترشيحي لادارة المنصب جاء من دون علمي فضلا عن انه يعد خسارة كبيرة للعراق)، واضاف ان (الوزارة ابلغت انسحاب العراق من اليونسكو تنازلا لمصر من دون موافقة المرشح ومازالت الاسباب مبهمة وغير معروفة).

واوضح الحسناوي ان (مشاركة العراق في اليونسكو فرصة مهمة ولاسيما بعد التحرر من داعش ونحن في طريق استعادة جميع الاثار المسروقة تضفي للعراق نقاط قوة تجعله في الصدارة ضمن محافل الثقافة والعلم). وكانت (الزمان ) قد تبنت حملة طوعية لحث الحكومة والقيادات الفاعلة على دعم ترشيح الحسناوي وطالبت بتوفير جميع الفرص لحصوله على مقعد (اليونسكو).