النقل البري يشكو من تدهور واقع الشركة في البصرة

إحتجاجات أمام المالية لسحب إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

طالب العشرات من المواطنين وزارة المالية بسحب اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

وقال مصدر في تصريح امس ان (العشرات من المواطنين تظاهروا امام مبنى الوزارة احتجاجا على اعتراض الوزارة على قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013 الذي تعتزم الحكومة النظر فيه خلال الشهر المقبل)، واضاف ان (المتظاهرين رفضوا ذلك و طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتكليف الوزارة بسحب الطعن المقدم من قبلها على القانون والغائه). فيما نظم موظفو الشركة العامة للنقل البري في محافظة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتطوير شركتهم وتفعيل اسطولها من الشاحنات بالاضافة الى تخصيص قطع أراض سكنية لهم.وقالوا في تصريح امس ان (قسم الشركة العامة للنقل البري في المحافظة يعاني إهمالا وتهميشا ولذلك نظمنا وقفة احتجاجية سلمية في موقع القسم للمطالبة بحقوقنا وتطوير الشركة وإقالة مديرها العام)، واضافوا ان (الشركة حصلت على مساحة من الأرض لتخصيصها كقطع أراض سكنية للموظفين إلا أن المدير العام أرسل بطاقة هوية الأحوال المدنية الخاصة به وبطاقات 40 موظفاً في الشركة من سكنة محافظات أخرى لتخصيص أراض لهم في المحافظة في حين أن القطع المتاحة غير كافية لأن عددها 97 قطعة)، واوضحوا ان (الشركة لديها عشرات الشاحنات العاطلة والمتروكة في مقرها لأن الوزارات تفضل التعامل مع شركات للنقل البري من القطاع الخاص على الرغم من ارتفاع اجور الشحن) ، وتابعوا ان (الموظفين يشكون أيضاً من تدني رواتبهم والبعض منهم يتقاضى 250 الف دينار شهرياً)، مطالبين بـ (اقالة مدير عام الشركة والإسراع بتخصيص قطع أراض سكنية للموظفين أسوة بموظفي الشركات الأخرى التابعة للوزارة)، مؤكدين ان (إدارة الشركة في بغداد تحتكر معظم الصلاحيات ولا تسمح لإدارة القسم في المحافظة حتى بنقل موظفين من شعبة الى أخرى ولذلك نطالب بمنح القسم صلاحيات ليتمكن من إدارة شؤونه بشكل أفضل).

من جهة اخرى دعا النائب عن محافظة ذي قار رزاق محيبس وزارة الكهرباء الى صرف رواتب موظفي العقود بمحطة كهرباء الناصرية. وقال محيبس في تصريح امس ان (700 من موظفي العقود في الطاقة الحرارية في الوزارة بالناصرية مازالوا معتصمين بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة اربعة اشهر)، مطالبا الوزير قاسم الفهداوي بـ (الالتفات لهؤلاء الموظفين بشكل سريع وانصافهم كونهم يبذلون جهودا كبيرة في سبيل ايصال الطاقة الكهربائية للمواطنين)، مشددا على (ضرورة صرف رواتبهم باسرع وقت كونهم يعانون ظروفا صعبة بسبب قطع رواتبهم التي تعد المصدر الوحيد لقوت عوائلهم)، وتساءل محيبس (من يستطيع ان يعيش يوما واحدا لو قطعنا عنه المصدر الوحـيد لمعيشته ومعيشة اسرته؟).

مطالبا الفهداوي بـ (الاستجابة لتلك المطالب كما دعا رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد لاستجواب الفهداوي كي يتم توضيح الامور بكل شفافية للشعب).