إشادة بمشاركة الركبي في بطولة العرب

العراق يحتل المركز السابع والمغرب يتوّج باللقب والفراعنة ثانياً

الاردن – محمد الجزائري

اختتم منتخبنا الوطني للركبي مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة العربية لركبي السباعيات التي اقيمت في العاصمة الاردنية عمان على ملاعب جامعة البتراء باحتلاله المركز السابع بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 12 نقطة مقابل 10 وهو الفوز الثاني للعراق في البطولة بعد الفوز على الاردن في منافسات المجموعة الاولى التي شهدت خسارته امام الامارات وليبيا ليواجه بعدها لبنان التي خسر امامها في تصفيات مراكز المؤخرة، وشهدت البطولة اشادة كبيرة بالمنتخب الوطني العراقي الذي كان مفاجئة كما وصفته المنتخبات المشاركة.

المغرب اولا

وتوج المنتخب المغربي بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على المنتخب المصري في المباراة النهائية بنتيجة 17-0 في حين احتل المنتخب الاردني المركز الثالث بفوزه على الامارات بنتيجة 14-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع , اما المنتخب اللبناني فجاء في المركز الخامس بتغلبه على المنتخب الليبي بنتيجة 31-19.

منافسات منتخبنا الوطني في البطولة بدأت في المجموعة الاولى حيث خسر في المباراة الافتتاحية امام الامارات بنتيجة 12 – 0 ليواجه بعدها نظيره الليبي في ثاني المباريات ليخسر بنتيجة 27 -7 حيث شهدت هذه المباراة اول تسجيل للعراق “تراي” في تاريخيه وجاء عن طريق اللاعب حيدر عباس.

المباراة الثالثة في المجموعة كانت مفاجئة لجميع المشاركين والجماهير حيث حقق اسود العراق الفوز على بطل اسيا وصاحب الارض والجمهور منتخب الاردن بنتيجة 14 – 12 وهي النتيجة غير المتوقعة في البطولة لكن لاعبي العراق لا يعرفون المستحيل على الرغم من كونهم جدداً على اللعبة التي تعلموا قوانينها بالشكل الصحيح قبل انطلاق البطولة بثلاثة ايام على يد الخبير التحكيمي للعبة الاردني محمد عبيد.

العراق احتل المركز الرابع في المجموعة الاولى ليواجه لبنان ثالث المجموعة الثانية ليخسر مباراته بنتيجة 50- 5 ليتاهل اللبنانيون الى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ، في حسن خاض منتخبنا مباراة تحديد المركزين السابع والثامن امام فلسطين التي تغلب عليها 12 -10 .

مشاركة موفقة

وقال رئيس الاتحاد العراقي للركبي احمد قاسم حسين ان العراق في البطولة العربية الثالثة كان موفقاً من جميع الجوانب حيث تمكن منتخبنا من كسب خبرة في اللعبة فضلا عن البروتوكولات التعاونية التي وقعها مع الاتحادات العربية.

واضاف قاسم ان تحقيق فوزين من خمس مباريات في اول مشاركة دولية له يعد انجازاً في الخصوص فوزنا على الاردن بطل اسيا للسباعيات في 2017 .

واشار الى ان رؤساء الاتحادات العربية اشادوا بشكل كبير بمستوى المنتخب الوطني حيث وصفوه بانه كان الحصان الاسود في البطولة وان اداءه ولياقته البدنية كانتا مميزتين بشكل كبير وجارى المنتخبات العربية التي لها باع طويل في اللعبة.

اما لاعب منتخبنا الوطني سرمد عبد جاسم فقال ان مشاركتنا في البطولة كانت مشرفة بعد تحقيقنا نتائج جيدة رغم انها مشاركتنا الاولى على النطاق الخارجي وشهدت اول مباراة رسمية للعراق في لعبة الركبي.

واوضح ان زملاءه اللاعبين كانوا يداً واحداً وتعاهدوا على مفاجأة الخصوم لكن ضعف معلوماتهم في قوانين اللعبة كان سببا في خساراتهم امام الامارات وليبيا في اول مباراتين.

وتابع ان غياب الدعم اثر بشكل كبير على المنتخب الذي لم يتلق اي دعم محلي عكس المنتخبات العربية المشاركة التي دخلت معسكرات خارجية وخاضت مباريات ودية مع منتخبات عالمية تحضيرا لهذه البطولة.

يذكر ان هذه المشاركة هي الاولى للمنتخب العراقي الذي تجمع منتخبه قبل اربعة اشهر من البطولة في حين ان مباراة العراق امام الاردن هي المباراة الاولى للعراق على جميع الصعد المحلية والدولية حيث انه لم يخوض اية مباراة ودية قبل دخوله في منافسات البطولة العربية .