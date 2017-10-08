الملاعب نقطة ضعف الأندية في ملف التراخيص

مشاركتان مخيّبتان للنجف وشاكر مطالب بالتغيير خلال الموسم الجديد

الناصرية – باسم الركابي

هل اغلق ملف التراخيص الاسيوية والحديث الذي شغل الكل لفترة عاشت الفرق قلقا حقيقيا كادت الامور ان تعصف بالبعض منها حتى اللحظات الاخيرة من انتهاء الوقت المحدد بعد تقديم فرق الدوري الممتاز عقود ملاعبها الخاصة والمؤجرة في اخر يوم من الموعد المحدد لها الثلاثاء الماضية والانتهاء من دوامة البحث عن الملاعب في وضع ليس له شبيه في الدول المتراجعة كرويا وماليا لانه لايسمح لاي عنوان المشاركة في البطولات المحلية ما لم يمتلك ملعبا تنطبق عليه المواصفات الفنية وان تتجسد فيه رغبة الجمهور من حيث الدخول والخروج وما يتعلق بالمتابعة والتفرج بالراحة واللاعبين من حيث الارضية وغرف تبديل الملابس وليس ساحات لاتمتلك حتى العدد الكافي من الحمامات للاعبين وليس المتفرجين قبل ان تحث لجنة التراخيص الاندية في معالجة هذه الاحتياجات حتى تحصل على رخصة اللعب في دوري لم تحدد بعد اليته ولان الاتحاد كان وسيبقى المسؤول الاول عن ظهور هذه المشكلة في هذه الاوقات وطريقة التعامل معها التي ماكان لها ان تظهر اليوم بهذه الصورة الحزينة لو واجه الاتحاد فرق الدوري حال تلقيه شروط التراخيص الاسيوية قبل عقد من الزمن قبل ان تبقى على رفوف الجمهورية وتنعكس على الفرق والكرة العراقية.

مشكلة الملاعب

وفي وقت كان بإمكان وزارة الشباب ان تشيد اكثر من ملعب لأكثر من ناد من خلال التدخلات شخصية والعلاقات والاهم الحاجة وغيرها من عوامل استخدام المزيد من الضغط على الوزارة التي تقدمت كل الوزارات في تشيد الملاعب بزمن الوزير جاسم محمد جعفر حتى طالت المدن البعيدة التي ربما كانت تحلم ان تشهد ملاعب حديثة جديدة والحال لمدينة عفك التي ستستقبل مباريات نادي الديوانية الموسم القادم بعدما ضاقت السبل بوجه ادارة الفريق

كان الاجدر بالفرق المعروفة والاتحاد ان تدخل بثقلها مع الوزارة لان الامر يتعلق بعدم امتلاك فرق الزوراء والجوية والشرطة والطلبة ملاعب بالمعنى واغلب الفرق باستثناءات محدودة وان وجدت فهي لاتزيد عن اصابع اليد الواحدة في العاصمة ( ربع ملاعب ) تابعة لمؤسسات كبيرة حيث النفط والامانة والدفاع والداخلية التي كان عليها ان تقوم بهذه المهمة من عقود لكن للأسف الكل يؤدي عملا رتيبا تقليديا في كل الاوقات وهنا تكمن المشكلة عندما تظهر الجهود الشخصية فقط خلال فترة الانتخابات المرتبة سلفا عبر الهيئات العامة الخاضعة للعلاقات والولاءات والتكتلات والكل يعمل ليومه قبل ان يصطدموا بلجنة التراخيص التي يبدو رتبت الامور مع الادارات في ترقيع الامور من خلال زيادة عدد الحمامات والمدرجات قبل ان تقبل الفرق الكبيرة بشروط الوزارة وابرام العقود وارغامها على دفع الاموال الى ما قبل ساعة من الموعد تمهيدا لإقرار المشاركة لتجاوز كمين التراخيص التي كادت ان تحرق وجوه الاندية الكروية الكبيرة المختصة فقط بكرة القدم ولاتمتلك ملاعب ؟

والسؤال هل انتهت الامور عند هذا الحد ام ستاتي لجنة اخرى من الاتحاد الاسيوي لمراقبة الملاعب التي اقرتها ووافقت عليها اللجنة المحلية وانقاذ الأندية من الاقصاء والمشاركة في الدوري وطمأنة جماهيرها.

وهل تكون الملاعب التي تمت الموافقة عليها في خوض مباريات الدوري المزمع ان ينطلق منتصف الشهر المقبل مقبولة من الجهة الاسيوية ؟ ام انتهت الامور عند هذا الحد قبل ان تظهر مشكلة ملعب الزوراء بعدما انسحبت الشركة المنفذة وترك العمل في البناية بسبب الضائقة المالية والحال للشرطة فيما غاب انشاء ملعبا بالمستوى المطلوبة للجوية والحال للطلبة.

ويبدو ان حل مشكلة تراخيص الملاعب كان وراء تأخرها في ممارسة هواية اقامة المعسكرات الصيفية والاعلان عن اقامتها حتى في فصل الشتاء والسعي بكل جهود لأقامتها كما اعلنت اندية النجف والوسط والطلبة وقبلها الزوراء.

مباريات تجريبية

ويبدو ان الفرق اتفقت مع متعهد يتولى تنظيم مباريات تجريبية لاتقل عن ثلاث مع فرق تركية يبدو انها جاهزة لخوض المباريات التجريبية وكما نريد فرقنا والمتعهدين ضمن توجه انديتنا والمتعهد في ترتيب الامور واتمنى على المتعهد ان يعلن عبر وسائل الاعلام الفرق ودرجاتها التي ستلاعب فرقنا في معسكراتها التي يبدو لا يمكن التخلي عنها في اي وقت كان في وقت الجميع يشكو الضائقة المالية في وقت انها تصر على اقامة المعسكرات تحت ذريعة الاعداد للموسم القادم التي يبدو لاتنتهي وكأنها واجب ملزمة بتنفيذه ولايمكن التخلي عن اقامة المعسكرات تحت ذرائع شتى ويبدو ان واجبا مفروض عل الادارة في اقامة برنامج سياحي حتى على حساب رئيس النادي ومن ثم المطالبة بديونه الشخصية وبعكسه لايمكن اقامة انتخابات وتغير الادارة وان الجميع يعمل من اجل البقاء.

انظروا من بقي يقوم بمثل هذه المعسكرات التي غادرتها الدول المتقدمة والفرق العريقة لكون لا جدوى منها فقط ان الاندية تشارك في بطولات ودية ومع فرق بمستوياتها .

ولايختلف على ان المعسكرات اليوم تعد ابواب للترويح للإدارات والاصدقاء ويشمل فيها حتى حارس النادي ان وجد عبر الحفاظ على العلاقة مع الجميع والاحتراز من الان للانتخابات .

اما كان الاجدر مثلا ان يقام معسكر في البصرة واقامة مباريات مع فرقها الثلاث او اقامة مباريات تجريبية مع فرق العاصمة لقرب النجف منها وكذلك مع فرق الفرات الاوسط لكن يبدو غير معسكرات تركيا لاتكتمل فترة الاعداد ويتم ابعاد المدربين بعد جولة واول خسارة.

والمشكلة ان الفرق متحمسة للمشاركة والمعسكرات وغيرها من الوسائل لترتيب الاوضاع التي تليق بالمشاركة والكل لم يتعرف بعد على الية الدوري واصدار جدولا بمباريات الجولة الاولى لكي يعترف المدربين على المنافسين والتحضير للمهمة الاولى واهمية اصدار جدول المباريات على الاقل قبل شهر من اجل ان يضع المدربين اللمسات الاخيرة على مباريات الشهر الاول وممكن تسهيل عملية اللعب عبر تسخير جهود اللاعبين.

فريق النجف

انهى فريق النجف موسمه الاخير متواجدا في الموقع التاسع ويبدو كان استحقاقه من خلال واقع اللاعبين والمستوى والنتائج والمنافسة التي تباين فيها عندما بقي يعتمد على مباريات الارض التي اخذ يفقدها ويفرط بنقاطها في جولات الحسم الحقيقية التي يفترض ان تسخر لها كل جهود اللاعين حتى خالفت النتائج توقعات جمهوره الذي بقي يمني النفس في ان ينهي الفريق الموسم بموقع افضل بعد بداية مهمة توازن فيها في عدد من المباريات القوية داخل وخارج الملعب لكنه حقق الافضلية في ملعبه عندما نجح في قهر الجوية والغريم نفط الوسط وفرق اخرى لكن المحصلة كانت بعيدة عن تطلعات الانصار في ان يقف الفريق في موقع افضل قبل ان تقل جهوده وحيوية بعض اللاعبين في المباريات الحاسمة ومن تقرر مصير الفريق الذي تراجع بشكل سريع للوراء وافتقد للتقدم وروح المنافسة لفريق يفترض ان يستمر متوازنا في الدوري اذا ما كان يبحث عن موقع يليق به كفريق صال وجال في الملاعب قبل ان يمر في فترة احباط كبيرو كاد ان يغادر الدوري لولا قرار الاتحاد قبل ثلاثة مواسم عندما الغى هبوط الفرق لدرجة ادنى.

مباريات الارض

صحيح ان الفريق فرض وضعا مهما على مباريات الارض وحقق اكثر من نتيجة مهمة ساعدته في تحسين موقعه عندما بقي متواجد بين المواق السابع والثامن والتاسع حتى انتهى به المطاف في الموقع المذكور ويكون مقبول عندما وقف خلف الفرق المنافسة على لقب الدوري الممتاز اذا ما استثنينا الامانة الفريق المثابر والذي يمتلك امكانات افضل من النجف الذي قدم موسم مقبول وكان بإمكانه ان يحقق الاكثر لولا المشاكل الادارية التي واجهت ادارة النادي ما اثر على عمل الادارة في عمل غير مألوف من قبل عندما انتخبت ادارة اخرى الى جانب الادارة الشرعية وهو ما اخذ من جرف العمل للإدارة الحقيقة التي لايمكن التقليل من جهودها في تامين اجواء المشاركة وهذا يحسب لها بعدما تجاوزت بعض المشاكل المالية عبر الجهة الراعية حيث ادارة مطار النجف ما جعل من النادي او بالأحرى الفريق الوحيد حيث كرة القدم ممارسة دوره ومن خلفه جمهوره الكبير الذي ابدى اعتراضه ضمنا في المباريات الاخيرة بعدم المتابعة احتجاجا على تراجع النتائج التي انتهى عندها الفريق الذي لعب 36 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة ابرزها واهمها تلك النتيجة التي حققها على فريق القوة الجوية بطل الدوري وكذلك في ديربي المدينة بالفوز على نفط الوسط مقابل 13 تعادل وتظهر كثيرة وكان بإمكان اللاعبين من تحويل بعضها الى فوز وتحسين معدل النتائج ورصيد النقاط من خلال وجود قوة الهجوم التي ظهرت افضل من الدفاع عندما سجل الفريق 41 هدفا وهو معدل مقبول لكن المشكلة يبدو في الدفاع الذي كان على المدرب ان يعالج الخلل بعدما تلقى 38 هدفا ما اثر على الاداء والنتائج لانه كلما ضعف الدفاع كلما اتت النتائج المخيبة ولان فريق مثل النجف كان مهما ان يلعب بصفوف متكاملة وهو الذي اعتمد على لاعبين انتدبوا من خارج المدينة جريا على العادة.

وهنا لايمكن التقليل من دور اللاعبين في تقديم ما بوسعهم من خلال دوري ممل من حيث طول الفترة والاجواء التي مر بها والتأجيلات التي قتلت روح المنافسة وغيرها من التفاصيل التي يأمل الكل ان تظهر امام لجنة المسابقات لأخذها بعين الاعتبار بعدما تركت البطولة الاخيرة اثارها السلبية للأخير امام تذمر الكل .

وما يعاب على لاعبي النجف التعثر في اخر المشوار عندما واجهته الادارة من مشاكل كثيرة ما اثر على مستوى ونتائج الفريق بصورة واضحة ومر بفترة حرجة واخذت الامور تسير عكس التوقعات حتى بقي يتلقى الخسارات في ملعبه التي كان ان يوفر نقاطها وتجاوز بعض المباريات قبل ان يفشل الفريق ويختفي في مباريات الكاس والانسحاب منها التي ربما كانت توفر له فرصة المنافسة لكنه انسحب منها وهو ما زاد الطين بلة امام اخفاقات النتائج التي اخذت الشيء الكثير من المشاركتين خاصة بطولة الكاس التي كادت ان تكون الشيء المنقذ لمشاركتي الموسم قبل ان ينسحب في وضع مثير ويبدو ان تعثر الفريق في احر المواجهات دفعت بإدارة النادي الى اتخاذ القرار المذكور قبل ان يغيب الفرق عن دائرة المنافسة ويخرج من الباب الضيق في موسم اخر خارج رغبة جمهور النجف الذي لم يالوا جهدا في دعم المهمة ومتابعتها في الملاعب التي تواجد فيها لكن الفريق افتقد لروحية اللعب الفعال في بعض المباريات التي كانت يفترض ان تكون جزء من النجاحات لو استغلت فرص اللعب والمنافسة بشكل اقوى قبل التفريط بها بالطريقة التي دفع ثمن المشاركة التي خرجت عن مسارها المطلوب.

ومع الموقع الذي خرج به النجف وانهى الموسم به يظهر ثالث افضل فرق المحافظات بعد نفط الوسط والميناء وكان ان يرفع وتيرة المباريات والنجاحات والنقاط ما شكل ضغطا على المدرب عماد محمد يعدما اخذت النتائج تتراجع بسرعة واخذت الكثير من الفريق ولم يبقى امام المدرب الا ترك المهمة بعد موسمين نجح في الاول واخفق في الثاني ما عرضه لانتقادات ولضغط الجمهور والادارة ليترك المهمة لأنه من دون تحقيق الموقع المناسب في الاخير لايكون بقاء للمدرب مهما كان حجمه لان بغير تحقيق المستوى والموقع المقبول لايمكن تقيم المدرب وهو ما ادى الى ابعاد عماد او تركه للمهمة وهو ما حصل بعدما افتقد الفريق الكثير للفعالية وان يظهر متوازن من حيث الخطوط والنتائج قبل ان تذهب المهمة التي تولاها المدرب ناظم شاكر.

ومهم ان تنطلق استعدادات الفريق للموسم المقبل من هذه الاوقات بقيادة المدرب الجديد بعد تركه لفريق الشرطة وهو طاقة تدريبية ويتمتع بشخصية وثقافة تدريبية من خلال فترة اللعب التي قضاها مع الجوية والمنتخب الوطني ومدة التدريب مع الفرق المحلية ومهم ان يضع الاصبع على الخلل لوضع الفريق على خريطة الدوري والمنافسة والطريق الصحيح.

سمعة الفريق

وبما يليق بسمعة الفريق الذي نعم عاد بشكل افضل خلال الموسمين عبر ما قامت به ادارة النادي التي تعرفت على المشاكل ومدت جسور العلاقة مع المسؤولين قبل ان تنجح في تحقيق وتوطيد العلاقة مع الجهة الراعية وتامين الاموال التي ساهمت في انتداب اللاعبين الذين مؤكد خضعوا الى معرفة ورغبة المدرب الجديد الذي سيكون امام مهمة ليست بالسهلة وبعد الخروج المتأخر من المسابقة الاخيرة فان المدرب سيكون مطالب في تحسين خطوط الفريق والاعتماد على مجموعة لاعبين قادرة على العطاء وتحقيق النتائج التي ينتظرها جمهور الفريق بلهفة ومهم ان يبكر الفريق في عملية الاعداد للموسم المقبل ضمن التعاقد مع عدد من اللاعبين وتقدم الفريق عن الكثير من فرق الدوري من حيث الاعداد وتجهيز الفريق المتوقع ان يغادر لإقامة معسكر تدريبي في تركيا واجد ان تقوم الادارة بإلغاء المعسكر الذي غادرته الفرق المعروفة.وكذلك المنتخبات لأسباب كثيرة امام الوضع النفسي للاعبين في التواجد بالقرب من عوائلهم واهلهم وان توفر فترة المعسكر مثلا بإقامة مباريات مع فرق محلية لان الفرق التركية على مختلف درجاتها مشغولة بمباريات الدوري على مختلف درجاتها ولم يبقى من المعسكرات الا للسياحة وهذا ليس اتهام لإدارة النجف او نفط الوسط والزوراء والطلبة العازمة على اقامة معسكرات لها الشهر الجاري.

ويقول احد انصار فريق النجف نتمنى على المدرب الجديد ان يؤشر على اماكن الخلل وان يهتم في معالجة الامور من خلال دعم الصفوف بلاعبين قادرين على العطاء ويمتلكون متطلبات اللعب وقادرين على تقديم الاداء بعدما تعرض الفرق الى نتائج غير متوقعة في الموسم الاخير

ومهم ان يستلم المدرب ناظم شاكر الفريق من هذه الاوقات والاهم ان توفر الادارة اجواء التدريب والمهمة وان تتظافر الجهود من اجل اعادة الفريق والدخول بقوة لمباريات الدوري وتحويلها لمصلحته في نسق عمل منظم وتظهر الحاجة الى التغير بعدما اظهر عدد من اللاعبين عجزا من حيث اللعب والاداء ونحن ننتظر ان تجري الامور على افضل ما يرام وهذا لمهم

كما نتمنى على المدرب ان يحضر الفريق بالشكل المطلوب لانه سيواجه مهمة لم تكن سهله ولابد ان يعكس نفسه بشكل مختلف عن الذي انتهت عنده المشاركة الاخـــــــــيرة ومعروف عن المــــــــدرب ناظم شاكر انه يتمتع بشخصية ويحرص على تفعيل حـــــــــالة الانضباط بين صفوف الفريق المهم ان يظهر متماســـــــك وقوي منذ الوهلة الاولى. كما يعول على عدد من اللاعبين المعروفين ولابد ان يعكس فريق النجف نفسه بأفضل حال من خلال المنـــــــــافسة التي نامل ان يكون احد اطرافها بعد الذي حــــــــــصل في الموسم الاخير الامر الذي يتوجب تدعيم الصفوف وخلق فريق متجانس ومتكامل.