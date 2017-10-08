تصفيات أوربا: السويد تخطف الصدارة من فرنسا بسحق لوكسمبورغ

بلجيكا تهدي إيطاليا مقعداً في الملحق الأوربي

{ مدن – وكالات: ضمنت إيطاليا مكانًا في الملحق الأوربي، بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، بفضل خسارة البوسنة 4-3 على أرضها أمام بلجيكا، اول امس السبت. ويتأهل متصدرو المجموعات التسع في التصفيات الأوربية مباشرةً إلى كأس العالم، بينما تخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني، جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب، من أجل أربعة مقاعد أخرى. وحصلت إيطاليا على مكان في الجولة الفاصلة، بعد ضمانها إنهاء المجموعة السابعة في المركز الثاني. وتملك إيطاليا 14 نقطة، بعيدا عن النقاط الست التي جمعتها أمام ليختنشتاين، متذيلة المجموعة، والتي سيتم استبعاد نتائجها، عند تحديد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثاني. وتعني خسارة البوسنة أمام بلجيكا، أنه وبغض النظر عن صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، فإنه لن يجمع أكثر من 13 نقطة، بمجرد خصم نقاط مباريات متذيل الترتيب، جبل طارق.

مدرب بلجيكا: حقل البطاطس سبب صدمة فيلايني

تلقَّى مانشستر يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو، ضربة قوية، بعدما أصيب أحد أعمدته الرئيسية، اول امس السبت. وأبدى روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، قلقه من الإصابة التي تعرَّض لها مروان فيلايني، خلال مباراة الفريق، أمام منتخب البوسنة بتصفيات مونديال روسيا 2018 . وقال مارتينيز، في تصريحات عقب انتهاء المباراة بين بلجيكا والبوسنة: نحن جميعًا قلقون حول مروان. نخشى أن تكون إصابته هي تلف في الرباط الصليبي. وفي حال تأكدت إصابة اللاعب الدولي مرواني فيلايني بالرباط الصليبي فسيغيب عن مانشستر يونايتد، والمنتخب البلجيكي لعدة أشهر، ومركزه في المنتخب في كأس العالم، قد يكون تحت التهديد. كما أنَّ الإصابة ستكون ضربة قوية جدًا لآمال مانشستر يونايتد، وجوزيه مورينيو، الذي فقد بول بوجبا مؤخرًا بداعي الإصابة. وألقى المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، باللوم على ملعب المباراة، الذي يراه كان سببًا رئيسيًا في إصابة فيلايني، وقد وصفه بحقل بطاطس.

السويد تخطف الصدارة

وارتقى منتخب السويد لصدارة المجموعة الأولى مؤقتا، بالتصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بعدما اكتسح منتخب لوكسمبورج بثمانية أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اول امس السبت. وعلى ملعب فريندز أرينا تبارى لاعبو السويد في إذلال الضيوف بثمانية أهداف. وافتتح أندرياس جرانكفيست حفلة الأهداف في الدقيقة 10 من ركلة جزاء. ثم جاء الدور على ماركوس بيرج، الذي سجل ثلاثة أهداف متتالية هاتريك، في الدقائق 18 و37 و54 . وفي الدقيقة 60 أضاف ميكائيل لوستيج الهدف الخامس لأصحاب الأرض. ثم عاد جرانكفيست لهز الشباك مجددا، وبالتخصص من علامة الجزاء في الدقيقة 67، معلنا عن الهدف السادس. وواصل بيرج ارتداء ثوب الإجادة بإضافة هدفه الشخصي الرابع سوبر هاتريك، والسابع للمنتخب الإسكندنافي في الدقيقة 71 . ثم اختتم أولا تويفونين العرض الكروي بثامن الأهداف، بعدها بخمس دقائق. وبهذا الانتصار الكبير يقتنص المنتخب السويدي صدارة المجموعة مؤقتا، بعدما بات رصيده 19 نقطة، بفارق نقطتين أمام منتخب فرنسا، الذي سيحل ضيفا على بلغاريا، الليلة. في المقابل، تجمد رصيد لوكسمبورج عند 5 نقاط في قاع الترتيب.

تعادل جزر فارو ولاتفيا

وحسم التعادل السلبي مباراة المضيف جزر فارو مع لاتفيا على ملعب تورسفولور بالعاصمة تورسهافن ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من التصفيات الأوربية لمونديال روسيا 2018 . وبهذه النتيجة بين الفريقين اللذين تأكد غيابهما عن البطولة العالمية العام المقبل، وصل رصيد أصحاب الأرض لـ9 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المرتبة الخامسة وقبل الأخيرة. ويتنافس على تذكرة روسيا في هذه المجموعة كل من، منتخب سويسرا المتصدر بـ24 نقطة والذي يستضيف المجر (الثالث بعشر نقاط) الليلة، ونظيره البرتغالي الوصيف بـ21 نقطة والذي سيحل ضيفا ثقيلا جدا في نفس الموعد على أندورا المتواضع (المتذيل بـ4 نقاط).

لقاء مصيري

على صعيد اخر دافع رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم دافور سوكر، عن قرار إقالة مدرب المنتخب الأول، أنتي تشاتشيتش، قبل مباراته الحاسمة والأخيرة في تصفيات المونديال، اليوم الإثنين أمام نظيره الأوكراني. ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية HNA نقلاً عن تصريحات سوكر في مؤتمر صحفي: نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية. لقد كان القرار بالإجماع من اللجنة التنفيذية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم. كانت كرواتيا عقدت موقفها في التأهل المباشر، أو عبر الملحق الأوربي، بعدما سقطت في فخ التعادل الإيجابي (1-1) في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي جمعهم، مع الضيف الفنلندي. وقبل جولة وحيدة، على نهاية التصفيات، يحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة التاسعة بـ17 نقطة، بفارق نقطتين عن أيسلندا المتصدر، والأهداف عن أوكرانيا الثالث. وسيتولى مهمة الفريق الكرواتي حاليًا المدرب الوطني زلاتكو داليتش الذي كان مديرًا فنيًا لنادي العين الإماراتي حتى مطلع العام الجاري. وقال سوكر إنَّ داليتش سيقود المنتخب في المباراة الحاسمة أمام أوكرانيا بمدينة كييف اليوم الإثنين، حيث سيتنافس الفريقان على المركز الثاني المؤهل لمرحلة الملحق الأوربي، في ظل خوض أيسلندا للقاء الختامي أمام منتخب كوسوفو، المتواضع الذي حقق نقطة وحيدة فقط طوال التصفيات. وبدا سوكر متفائلاً فيما يخص احتمالات منتخب بلاده في التأهل لمونديال روسيا العام المقبل.