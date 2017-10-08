برافو: لا إتفاق مع البرازيل

{ تشيلي – وكالات: أكد حارس وقائد منتخب تشيلي، كلاوديو برافو، اول امس السبت، أن طموح التأهل لمونديال روسيا، الصيف المقبل، ما زال موجودًا، وذلك قبل الخروج لمواجهة البرازيل، غدا الثلاثاء، في نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية. وقال برافو، خلال مؤتمر صحفي بمركز تدريبات (لاروخا): طموح وحلم التأهل لم يتغير، هدفنا الأساسي هو الفوز باللقاء.. دائما كانت طريقتنا واضحة، وكلنا آمال في الصعود للمونديال. وأضاف: علينا الفوز على منافس قوي يلعب في أرضه، وأعتقد أننا نمتلك الأسلحة اللازمة لتحقيق هذا الأمر. ويحتل لاروخا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل حجز بطاقة التأهل للمونديال مباشرةً، فيما سيكون التعادل كافيا، في حال انتهت مواجهات المنتخبات الأخرى لصالحه. وظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال المدة الأخيرة، تشير إلى إمكانية تساهل البرازيليين مع تشيلي، غدا الثلاثاء، بعد ضمان تأهلهم للمونديال، منذ عدة جولات. وقال برافو في هذا الصدد: نحن لا نبحث عن هذه الإمكانية، نعمل للاستعداد لأي موقف.. هم لا يريدون تقديم هدايا لأحد، لن يكون هناك أي اتفاق من أجل التساهل، يجب أن ننشغل بتقديم الأداء المطلوب، من أجل الفوز والتأهل. وأكد حارس مانشستر سيتي الإنكليزي، أن معنويات الفريق عالية للغاية، بعد الأجواء الكبيرة، الخميس الماضي، خلال الانتصار بهدفين لواحد، على الإكوادور.