نيجيريا أول منتحب أفريقي يتأهل إلى كأس العالم

تونس تكتسح غينيا وتضع قدماً في مونديال روسيا

{ القاهرة – وكالات: وضع المنتخب التونسي لكرة القدم، قدمًا في مونديال روسيا 2018، بعدما اكتسح مضيفه الغيني (4-1) اول امس السبت، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. سجَّل أهداف المنتخب التونسي، يوسف المساكني هاتريك، وأمين بن عمر في الدقائق (45، 75، 84، 90)، فيما سجَّل هدف غينيا نابي كيتا، في الدقيقة (37)، قبل أن يُطرد في الدقيقة الأخيرة. ورفع المنتخب التونسي، رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، متفوقًا بـ3 نقاط على جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تغلبت على ليبيا (2-1) اول امس السبت ضمن نفس الجولة. ويحتاج المنتخب التونسي لنقطة وحيدة، عندما يستضيف ليبيا الشهر المقبل للتأهل رسميًا للمونديال. بحث المنتخب التونسي منذ البداية عن التهديف، وأنقذت العارضة هدفًا مؤكدًا لنسور قرطاج، بعدما تصدت لتسديدة يوسف المساكني، في الدقيقة (12). وحاول منتخب غينيا، القيام ببعض المحاولات خصوصًا عن طريق كامارا، ونابي كايتا، لكن لم تُقلق الدفاع التونسي، والحارس أيمن البلبولي.

اهدار الفرص

وواصل منتخب تونس، سيطرته وكاد أن يترجمها في الدقيقة (26) عن طريق علي معلول، الذي تبادل الكرة مع الخنيسي داخل منطقة الجزاء، ومرَّ من الحارس، ووضعها في الشباك من الخارج. وعاقب المنتخب الغيني، نظيره التونسي على إهداره الفرص، وتقدم عن طريق نابي كيتا بالدقيقة (28)، وأضاع إدريسا سيلا، فرصة تعزيز النتيجة لغينيا في الدقيقة (35). وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لصالح تونس، وضعها ببراعة يوسف المساكني في الشباك (45+3)، ليخرج الفريقان إلى غرفة خلع الملابس والنتيجة (1-1). بعد الإستراحة، حاول المنتخب التونسي مباغتة منافسه بتسجيل هدف ثان عن طريق الهجوم من الناحية اليسرى عبر علي معلول، وفخر الدين بن يوسف، لكن المحاولات افتقدت الدقة. وطالب لاعبو غينيا بالدقيقة (55)، باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة يد حمدي النقاز في منطقة الجزاء، لكن الحكم، أمر بمواصلة اللعب. ومن مجهود فردي بالدقيقة (74)، نجح يوسف المساكني في تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة صاروخية على يمين الحارس الغيني. سيطر المنتخب التونسي، تمامًا على اللعب وسط إحباط لاعبي غينيا، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق أمين بن عمر، الذي مرَّر له المساكني، كرة رائعة داخل منطقة الجزاء، وضعها بن عمر بالشباك (83). وأضاع المنتخب التونسي أكثر من هدف، قبل أن يسجل نجم المباراة المساكني، الذي قابل عرضية علي معلول في الشباك في الدقيقة (90+5).

نيجيريا أول المتاهلين

على صعيد اخر تأهلت نيجيريا إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبها على زامبيا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اول امس السبت في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة ليتأهل رسميا للمونديال، فيما تجمد رصيد المنتخب الزامبي عند سبع نقاط في المركز الثاني. ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس أيوبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 . وتأهلت نيجيريا للنهائيات لتصبح أول منتخب أفريقي يصعد للمونديال والحادي عشر الذي يتأهل عبر التصفيات والثاني عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات، نظرا لتأهل روسيا المضيفة دون خوض التصفيات. ويلتقي المنتخب النيجيري مع مضيفه الجزائري في الجولة الأخيرة في مباراة ستكون بمثابة تحصيل حاصل للفريقين.