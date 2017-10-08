الخزعلي : البارزاني سيفقد ما كسبه خلال 14 سنة في شهر واحد

أنقرة تبدي الإستعداد لإغلاق أنبوب النفط مع شمال العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستتعامل بجدية مع أي طلب يتقدم به العراق لإغلاق أنبوب النفط مع (إقليم شمال العراق)، كاشفاً عن وجود تقارير تدل على تعاون رئيس الإقليم مسعود البارزاني مع جهاز الموساد الإسرائيلي، فيما وصف زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي مشروع الانفصال عن العراق بأنه مشروع إسرائيلي، منوها الى ان البارزاني سيفقد كل ماكسبه خلال 14 سنة في شهر واحد.وقال أوغلو في مقابلة متلفزة (سنتعامل بجدية مع أي طلب تتقدم به الحكومة العراقية بشأن إغلاق أنبوب النفط مع إقليم شمال العراق).وأضاف أن (تركيا أغلقت مجالها الجوي بناءً على طلب الحكومة المركزية في بغداد، كما أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها إلى أربيل والسليمانية). وأشار إلى أن (الجميع دعا إدارة البارزاني إلى عدم إجراء الاستفتاء، إلا أن جميع الدعوات رفضت)، مؤكداً أن (قرار الاستفتاء كان خطأ كبيرًا، وهو لن يجلب لإخوتنا الأكراد حقوقا إضافية، وقد أوضحت ذلك بصدق خلال زيارتي لأربيل وقلت إن ذلك سيعرض مستقبل الأكراد في العراق للخطر، وستكون له نتيجة سلبية للغاية). وتابع إن (جميع الدول طالبت بإلغاء الاستفتاء وتعليقه أو تأخيره، لكن الدعم جاء فقط من جانب إسرائيل، لكننا لم نر ذلك الدعم عقب الاستفتاء)، مؤكداً (وجود تقارير ومشاهد تدل على تعاون البارزاني مع جواسيس الموساد الإسرائيلي الاستخبارات). وبشأن المعابر الحدودية، قال أوغلو إن (المعابر هي ليست بين تركيا وإدارة إقليم شمال العراق، وإنما بين تركيا والعراق)، مؤكداً أن (تركيا ستخاطب الحكومة العراقية المركزية في ما يخص السيطرة على المعابر). من جهته، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد كردستان.

تطورات سوريا

وقال في كلمة ألقاها امس بختام الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب العدالة والتنمية في مدينة أفيون إن (التطورات الحاصلة في سوريا والعراق لا يمكن أن نعدها مستقلة عن تركيا لأن هذا الأمر غير ممكن)، مضيفا أن (انفصال شمال العراق سوف تكون له نتائج سلبية جدا سواء على الأعراق التي تعيش في تلك المنطقة أو تركيا، ولن نسمح بفتح الطريق أمام فتنة جديدة). وتابع أن (الخطوات والإجراءات التي اتخذناها ضد الإدارة في إقليم شمال العراق سوف تستمر)، مشددا على القول (ليس لدينا أية مطامع بالأراضي السورية والعراقية وان حصلت أزمة بهذين البلدين فسوف نكون مستهدفين). وخلص الى القول أن (هناك 10 آلاف تركماني في تلعفر، فمن سيدافع عن حقوقهم)، مضيفا أن (تركيا لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه هذا الأمر). وفي الشأن نفسه، حذر الخزعلي من ان البارزاني سيفقد كل ماكسبه خلال 14 سنة في شهر واحد. ونقلت وكالة تسنيم الايرانية للانباء عن الخزعلي قوله ان (مشروع دولة البارزاني الكردية هو مشروع إسرائيلي بالأساس)، موضحاً ان (هناك أيضا طموحات كردية للشعب الكردي بدولة قومية، لكن من ناحية مسعود البارزاني فهي مصالح عائلية بالأساس وانسجمت مع دعم إسرائيلي لإيجاد بيئة سرطانية في المنطقة، لذلك فإن الجهة الوحيدة التي دعمته في كل العالم هو الكيان الإسرائيلي)، مشيراً الى أن (مشروع انفصال كردستان هو مشروع محكوم بالفشل مقدما). وبشأن امكانية وجود دعم أمريكي وإسرائيلي للأكراد من اجل الانفصال قال ان(أمريكا لا تستطيع أن تدعم الاكراد لأنها تخاف أن يعطي انحيازها للكرد إشارة سلبية للحكومة العراقية تدفعها أكثر بإتجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية وهذه مسالة خوف عند أمريكا يعني ليس حبا بالعراق بل خوفا وبغضا للجمهورية الإسلامية)، مضيفاً (أما إسرائيل فليست لها إمكانية حيث أنها عاجزة عن أن تقدم شيئاً للكرد داخل العراق وهي اعجز من ان تدافع عن نفسها وتقوي نفسها ودعمها للكرد قضية إعلامية ليس أكثر). وشدد على ان (الانفصال محكوم بالفشل). ولفت الخزعلي الى ان (العراق الآن أقوى من كل النواحي وطنيا والنفس الطائفي انخفض إلى مستويات تكاد تكون صفراً وهو أقوى سياسيا وعسكريا بوجود الحشد الشعبي مضافا إلى عودة هيبة وقوة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وفي كل النواحي العراق الآن أقوى ويسعى لأن ينتصر).وتابع(كنت من الأشخاص الذين يعتقدون أن إقدام البارزاني على الاستفتاء الآن أفضل من أن يؤجله، حيث انه سيفشل إن أقدم عليه الآن، وإذا فشل فربما يحتاج الى مئة سنة لإعادته مرة أخرى، لكن إذا اجله فسيبقى ورقة في يده ليبتز ويضغط على الحكومة).

قرارات برلمانية

مشيراً الى ان (قرارات البرلمان بهذا الصدد كانت شجاعة ومهمة).واكد ان (مواقف الدول الإقليمية وخصوصا ايران وتركيا كانت مهمة ومؤثرة وبالتالي فبالتأكيد ان العراق سيفشل المشروع الإسرائيلي في شمال العراق وسيحافظ على وحدته ويستعيد المناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك وسهل نينوى والأيام القريبة القادمة ستخبر الجميع بذلك)، مضيفاً (نحن في الحشد الشعبي اعلنا موقفنا امام رئيس الوزراء الداعم له بالكامل في تطبيق القرارات البرلمانية في نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وعودة السيطرة على آبار النفط وكذلك على المخافر والنقاط الحدودية والمطارات وهذه النقاط بحد ذاتها كفيلة بان تجعل البارزاني يخسر كل ماقام به خلال 14 سنة من التمدد داخل جسد العراق ليخسره ان شاء الله في شهر واحد).