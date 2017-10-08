الأعرجي يكرّم شرطياً أوقف موكبه للتفتيش في واسط

ضبط أسلحة وعبوات ناسفة خلال عملية دهم ببغداد

بغداد – الزمان

ضبطت القوات الامنية تسع عبوات ناسفة وتفجير اخرى خلال عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من بغداد، فيما اعلنت وزارة الداخلية أن وزيرها قاسم الأعرجي كرم منتسباً في نقطة تفتيش بمحافظة واسط أوقف موكب الوزير ولم يسمح له بالمرور الا بعد إكمال الإجراءات الأصولية.

وذكر بيـــان لقيادة عمليات بغداد امس ان (القوات الامنية تمكنت في قيادة عمليات بغداد من تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق العرسان، البدو بغداد).

مشيرا الى ان (الواجب نتج عنه تفجير عبوة ناسفة واحدة تفجيراً مسيطرا عليه، تطهير وازالة الحشائش والاحراش).

وأضاف انه (تم العثور على كيس يحتوي على تسع عبوات ناسفة معدة للتفجير ضمن منطقة السيدية دور التجاوز، رفعت المواد بدون حادث). وقال مصدر امس ان (قوة أمنية اقتحمت منزلا تسكنه عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص متخصصة في ترويج المخدرات في منطقة بغداد الجديدة).وأضاف أن (القوة صادرت حبوباً مخدرة كانت بحوزة المعتقلين الثلاثة).

إعتقال داخلي

وقال مصدر امس ان (قوة من استخبارات المأمون اعتقلت شخصاً قام بالاعتداء على فتى، مما تسبب باصابته بكدمات).وأضاف أن (القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه، والمصاب الى مستشفى قريب).

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعرجي كرم أحد منتسبي سيطرة اللج الذي استوقف موكب الوزير ولم يسمح لهم الا بعد أن أكمل الإجراءات الأصولية).

وفي الانبار قال القيادي في حشد المحافظة عبدالله الجغيفي تصريح امس ان (مسلحين مجهولين هاجموا منزل معاون عميد كلية التربية الإسلامية واستاذ الفقه بجامعة الأنبار الدكتور عباس رحيم الجغيفي في منطقة السراي خلف مركز شرطة قضاء حديثة غربي الانبار، صباح اليوم، وفتحوا نيران اسلحتهم باتجاهه ما ادى الى استشهاده في الحال).

واضاف ان (الجغيفي يعد من اهم الشخصيات التي قارعت الارهاب ورفضت فكر تنظيم داعش). مبينا أن (المهاجم كان يحمل سلاح مسدس وغير ملثم بحسب زوجة الضحية). واوضح الجغيفي أن (قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المهاجمين الذي لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة فيما تم نقل جثة الشهيد الى دائرة الطب العدلي).