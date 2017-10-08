التواصل الإجتماعي – سهام فيوري

خدمة تسمى تواصل اجتماعي تغنيك عن قطع المسافات واستخدام الهاتف للمحادثة وتجعلك في تواصل مع العالم. هل تعلمت كيف تستخدمها ام انك مجرد تطلع على الاخبار وتعطي اعجابا؟ .. اذن انت تضيع وقتك وجهدك واموالك لنتعلم كيف نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك لاننا في العراق نستخدمه اكثر من بقية انواع التواصل تنهض في الصباح وتذهب الى عملك وانت في طريقك تصادفك امور كثيرة مثل ظاهرة الاستجداء او الازدحام او اي ظاهرة سلبية لديك، اشغل نفسك والتقط صورة لاي حادثة اثارت اهتمامك وعند عودتك الى البيت حاول ان تكتب بضع كلمات تعبر عن استيائك من تلك الظاهرة السلبية واذا كان لديك الحل حاول ان تطرحه ومن معك على الصفحة من الأصدقاء والمتابعين سيعلقون ويتفاعلون مع الموضوع وبهذا تكون قد القيت الضوء على ظاهرة سلبية في مجتمعك قد تصل الى المسؤول ويعالجها كن أنت نبض الشارع وأنت تحمل هاتفك الخليوي وانقل معاناة الناس وانت في طريقك للعمل، وقد تكون عاطلا عن العمل، كون مع العاطلين عن العمل من الشباب مجموعة على الفيسبوك وتبادلوا الهموم والحلول، ابحثوا عن فرص عمل من ابتكاركم ولا تنتظروا فرص عمل من الحكومة المتخمة دوائرها بموظفين فائضين. يوميا اتصفح صفحات الفيسبوك وابحث عن مجموعة شباب ينشرون الثقافة والعلم ويشكلون مجاميع علمية وادبية ومجتمعية وفنية ورياضية ويهتمون بتطوير البلد ولااجد سوى التعليقات البسيطة والتي لاتبني. الشباب يمثلون ستين بالمائة من اصل المجتمع ويمكنهم ان يؤثروا بباقي المجتمع فأين انتم من التأثير في صنع القرار وتغيير الافكار وتغيير من يمثلكم؟. الشباب هم قادة الثورات الحديثة فلماذا لانراكم تصنعون فرقا لماذا ايامنا متشابهة لماذا ترضخون للواقع المرير وترضون بان يتخلف بلدنا؟ اليس لديكم غيرة على بلدكم الا تتمنون ان يتطور بلدكم وتعمل مصانعكم وتعيشون بكرامة؟. إذا افيقوا ايها الشباب وكونوا قادة البلد فانتم الاغلبية وقرروا مصيركم ومصير الاجيال القادمة بيدكم التغيير وبيدكم كل يوم هاتف يعمل وخط انترنت جيد ولديكم صفحة فيسبوك اجعلوها صفحة تكتبون فيها تاريخكم القادم بما ترونه مناسبا لمستقبلكم .

سهام فيوري

بغداد