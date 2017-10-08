عشائر توقّع وثيقة عهد تمنع إطلاق العيارات النارية

خبير لـ (الزمان): تدقيق المعاملات وراء إيقاف لجنة تعويض ضحايا الإرهاب

بغداد- شيماء عادل

العمارة – جمعة المالكي

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان ايقاف عمل لجنة التعويضات في محافظة نينوى على الرغم من انجازمعاملاتهم يعد ايقافا واقعيا فعليا مؤجلا ومن حق الجهات الحكومية الكشف والتدقيق في المعاملات ومعرفة واقعية الضرر الواقع على المواطنين .

وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (ايقاف معاملات ضحايا الارهاب في المحافظة يعد ايقافا واقعيا فعليا كون الحكومة والجهات المسؤولة بحاجة الى تدقيق كل المعاملات المقدمة من المواطنين وما حدث هو تأجيل صرف المبالغ المقررة اضافة الى ان مستحقات المواطنين لا نقاش فيها ولا يتم الغاؤها). مؤكدا انه (لايوجد الغاء لعمل اللجنة وانما يتم التأجيل لصعوبات واقعية حقيقية لسبب الوصول الى حقيقة التعويضات ومعرفة الضرر الحاصل ليكون هناك دفع ولاسيما ان التعويضات قد تصل الى مبالغ خيالية ومن حق الجهات ذات العلاقة تدقيق المعاملات واخذ الوقت اللازم للتاكد منها).

من جانبها أعلنت النائبة عن المحافظة انتصار الجبوري إيقاف عمل اللجنة المشكلة لتعويض ضحايا الإرهاب رغم إنجاز المعاملات ووصولها إلى مرحلة الصرف.

تعويض ضحايا

وقالت الجبوري في تصريح امس إن (اللجنة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء والمشكلة لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية قبل تأريخ 10 حزيران 2014 أوقفت عملها رغم انجاز المعاملات ووصولها إلى مرحلة صرف المبالغ). مشيرة الى ان (عوائل الشهداء الذين لم يتسلموا أي حقوق يطالبون بانصافهم اسوة بمن تم تسلميهم حقوقا كاملة أو البعض منها), وأضافت أن (هناك الكثير من الأيتام لم يتسلموا تقاعد معيلهم الذي فقدوه مما خلق مشكلة كبيرة لدى أهالي الضحايا كما أن هناك عددا من المعاملات بانتظار الموافقات على إطلاق المبالغ المالية لهم), ودعت الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى (إطلاق التعويضات لتلك الشريحة التي بحاجة لمن يرفع عنهم الغبن ويقلل من معاناتهم). وكان عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد اللكاش قد دعا الحكومة للتراجع عن الطعن المقدم لدى المحكمة الاتحادية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهاب لوجود جهات سياسية غير راغبة بإضافة ضحايا العمليات الإرهابية إلى قانون مؤسسة الشهداء. من جهة اخرى دعا النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري الى صرف رواتب الموظفين وأن تكون عملية التدقيق أثناء التوزيع. وقال الشمري في تصريح امس إنه (منذ أن احتلت داعش المحافظة يعاني أهلها حملة شعواء للتشكيك بهم وبوطنيتهم حيث عمدت جهات سياسية وإعلامية على تشويه صورة المحافظة وشريحة الموظفين ولمسنا هذا الشيء من خلال مراجعتنا لبعض الوزارات ومؤسسات الدولة) على حد تعبيره. مضيفا (بعد متابعة الموضوع مع الجهات الأمنية الرسمية لغرض استحصال الموافقات الأمنية بغية صرف رواتب موظفي المحافظة اتضح لدينا ملاحظات عدة منها أن عدد موظفي المحافظة نحو 83ألف وخلال عملية التدقيق الأمني اتضح أن 5 بالمئة منهم مشتبه بهم وليسوا مدانين أي أنه من الممكن أن تصل تلك النسبة إلى أقل من 2 بالمئة عند التحقيق) مطالبا الجهات المعنية بـ(ضرورة تطبيق قرار مجلس النواب الذي استحصلناه بصرف رواتب الموظفين فورا وأن تكون عملية التدقيق أثناء توزيع الرواتب والذي يصدر بحقه مؤشر أمني تتم محاسبته حسب القوانين المعمول بها).

شيوخ عشائر

على صعيد اخر وقعت امس عموم عشائر الفرطوس وثيقة عهد تدين وتمنع اطلاق العيارات النارية في عموم المناسبات والتي وقعها شيخ عام عشائر الفرطوس علي حسن سجر ومعه كل شيوخ عشائر الفرطوس وافخاذها ووجهائها وتلاها ميثم لفته الفرطوسي واهم ما جاء فيها ( ايقاف اطلاق العيارات النارية في كل مناطق المحافظة ، مقاطعة كل مناسبة يطلق فيها العيار الناري سواء مجلس عزاء او مناسبات الافراح ، اعتبار ظاهرة اطلاق العيارات النارية ظاهرة مخزية ومتخلفة ، التبري التام من مطلقي العيارات النارية وتحميل الجهات الأمنية اعتقالهم وعدم تقبل اي وساطة باطلاق سراحهم ، تعميم البيان على كافة القبائل في ميسان ليعم الأمن والأمان).

شخصيات مهمة

الجدير بالذكر ان قبيلة الفرطوس تعد من القبائل الكبيرة في محافظة ميسان ويترأسها الشيخ علي حسن سجر احد شخصيات ميسان المهمة المعروف بتدينه وورعة ،وقدمت هذه القبيلة كوكبة من الشهداء في زمن النظام السابق وكذلك شاركوا ابناء محافظتهم بالدفاع عن العراق ومجابهة عصابات التوحش على درب الحرية واليوم يفتخر ابناء محافظة ميسان وهم يقفوا ضد الممارسات الخاطئة والمتخلفة. متمنين من كل ابناء عشائر محافظة ميسان الاقتداء بهذه المبادرة المهمة والعمل على تفعيلها وعقد المؤتمرات والاجتماعات للقضاء على النزاعات المسلحة واطلاق العيارات النارية التي تسببت بزهق كثير من ارواح المواطنين الأبرياء.