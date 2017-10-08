الدايني: سياسيون يسيطرون على عشرات المركبات الحكومية

ديالى تحذّر من خطورة التدخّلات السياسية في عمل التربية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

حذر مجلس محافظة ديالى ، من خطورة التدخلات السياسية في عمل مديريات التربية في المناطق المحررة ، داعيا الى ابعادها عن اي مؤثرات سياسية او حزبية. وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني لـ (الزمان) ، إن (بعض مديريات التربية في ديالى تعاني من ضغوط سياسية قوية بهدف نقل ملاكات تدريسية بين المناطق وخاصة المحررة، ما يؤدي الى استنزافها وجعلها خاوية ما يهدد بانهيار العملية التعليمية في الكثيـــر من المناطق لخلو مدارسها من المعلمـــين والمدرسين) .

وحذر الدايني ، من (خطورة التدخلات السياسية في عمل مديريات التربية في ديالى والتي سيكون لها اثر سلبي على العملية التربوية) ، داعيا وزارة التربية الى ان (يكون لها موقف حازم في منع نقل اي معلم او مدرس الا بموجب آليات محددة جدا) .

سيطرة ساسة

وكشف الدايني ، عن سيطرة ساسة متنفذين على عشرات المركبات العائدة لدوائر رسمية ، داعيا مجلس الوزراء الى اصدار قرار يقضي بإعادة لكل تلك المركبات. وقال الدايني لــ (الزمان) امس إن (ساسة متنفذين، بينهم نواب ومسؤولون محليون واعضاء في مجلس ديالى، سيطروا بشكل غير قانوني على سيارات تابعة لدوائر رسمية في المحافظة وعمدوا الى استخدامها للأغراض الشخصية لسنوات عدة) . واضاف الدايني، أن (مطالب الدوائر بإعادة السيارات باءت بالفشل رغم اهمية عودتها لدعم ملف الخدمات وانجاز المهام الرسمية) ، مؤكدا أن (الساسة يرفضون اعــــــادة تلك السيارات ويمارسون ضغوطا في هذا الاطار) .

مال عام

وبين الدايني، أن (رفض اي مسؤول اعادة اي مركبة بحوزته لأي دائرة هو نوع من انواع الفساد وتجاوز غير مقبول على المال العام وهذا امر برز للأسف بعد 2003 وحتى يومنا هذا) .

ودعا رئيس مجلس ديالى مجلس الوزراء الى (اصدار قرار رسمي بإعادة فورية لكل المركبات التي بحوزة المسؤولين والتابعة للدوائر الرسمية سواء في ديالى) .

الى ذلك كشف المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي ، عن اعتداء طال مدير مدرسة خاتم المرسلين عبد اللطيف ابراهيم في ناحية كنعان ، حيث تعرض خلالــه الى الضـــرب المبرح من قبل أحـــد المواطنين) .

واضاف الزركوشي لــ (الزمان) امس ان (الحادث ادى لإصابته بجروح وكدمات خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج) ، مضيفا ، انه (سيقوم بفتح تحقيق عاجل جدا بالموضوع لمعرفة سبب الاعتداء) ، مؤكدا ، أن (رسالة المعلم الإنسانية توجب على الجميع دعمه والوقوف الى جانبه ، مطالبا في الوقت نفسه الجهات الحكومية المختصة بتوفير الحماية للكوادر التربوية والتعليمية) .من جانب آخر أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، ، إن (ولاية ديالى التابعة لتنظيم داعش، والتي أعلن عنها بداية 2014 أصبحت من الماضي ولم يعد لها أي وجود من ناحية الهيكلية بعد فقدان اغلب قادتها وأمرائها في السنوات الثلاث الماضية) . وأضاف الحسيــني لــ (الزمان) ، أن (جميع قادة الخط الأول في ولاية ديالى أصبحوا أمواتا وفق المعلومات الاستخبارية المتوفرة بعد معركة تحرير الحويجة كون اغلبهم كان هناك منذ أشهر طويلة) . واكد رئيس اللجنة الامنية إلى أن (معركة الحويجة سيكون لها اثر ايجابي في تعزيز أمن ديالى بشكل عام كون اغلب الهجمات التي تعرضت لها مدن المحافظة جرى التخطيط لها هناك) . فيما افاد مصدر امني في محافظة ديالى ، بان شرطيا اغتيل من قبل مسلحين مجهولين داخل حي سكني غرب بعقوبة. وقال المصدر لـ (الزمان) ، إن (مسلحين مجهولين اغتالوا، اليوم، شرطيا في اطراف حي كاطون الرحمة غرب بعقوبة ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة) .

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان (الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث) . الى ذلك دعا مجلس ناحية العظيم بمحافظة ديالى ، إلى إنقاذ 600 أسرة عائدة من النزوح القسري إلى قرى محررة ، فيما بين أنها تعيش وضعا مأساويا. وقال رئيس المجلس محمد ضيفان العبيدي لـ (الزمان) ، إن (600 أسرة عائدة من النزوح القسري في قرى محررة شمال ناحية العظيم ، تعيش وضعا مأساويا للغاية) .

واضاف العبيدي ، ان (هذه الاسر تفتقر لأبسط مقومات الحياة بعدما فقدت كل شيء في رحلة النزوح التي استمرت ثلاث سنوات متتالية) . ودعا ا رئيس مجلس العظيم ، الى (تنفيذ خطة انقاذ انسانية للأسر العائدة من خلال توفير الاحتياجات الاساسية لها) ، مؤكدا على (ضرورة اعطاء العائدين الى قرى العظيم اولوية في الدعم الانسانية لانهم في وضع استثنائي للغاية) .