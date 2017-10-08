التربية تتّخذ إجراءات لحماية المعلمين من التجاوزات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية باتخاذ إجراءات رادعة لحماية المعلم، فيما اشارت الى ان ذلك جاء للحفاظ على رصانة التعليم وأداء الإمتحانات بكل شفافية وأمان. وقالت مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة بشرى حسن حمودي في بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (هيئة الرأي في الوزارة قررت حرمان الطالب سواء كان في التعليم النظامي والمسائي والخارجي من أداء الإمتحانات العامة لسنتين إذا اعتدى بأي نوع من أنواع الإعتداء على مدير المركز الامتحاني أو المراقبين سواء داخل المركز الامتحاني أم خارجه).

واضافت انه (سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه), واوضحت حمودي ان (هذا القرار هو حلقة من سلسلة الإجراءات التي وجه بها الوزير محمد إقبال عمر الصيدلي لحماية الأسرة التعليمية وللحفاظ على هيبة المعلم، وعلى رصانة التعليم وأداء الإمتحانات بكل شفافية وأمان).

مقاضاة معتد

وتابع البيان ان (الوزارة استنكرت ، الاعتداء على احد الاساتذة في محافظة البصرة، فيما تعهدت بمقاضاة المعتدي قانونيا).

وكانت لجنة حقوق الانسان في البرلمان اقرت بان الاعتداء على المعلمين ظاهرة تخطت نطاق الحالات الفردية والعشوائية .وقالت اللجنة في بيان سابق ان (حالات الاعتداء على المعلمين أصبحت ظاهرة في العراق وتخطت كونها حالات فردية عشوائية، وان ذلك يستدعي تشكيل لجنة عليا لمواجهة الاعتداءات على التربويين ومعرفة اسبابها بشكل دقيق وعلمي وتشخ?ص مواطن الخلل ومن هو المقصر الطالب أم أسلوب المعلم أم إنهيار المعا??ر التربوية والاحترام في ظل هذه الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العراق). واضاف ان (اللجنة يجب ان تحقق في جميع الأسباب وان كانت صادرة من قبل الطالب الذي لا يحترم المعلم او من قبل المعلم الذي يتعامل بشكل سيء مع الطالب ووضع تعليمات صارمة بهذا الشأن). واوضح البيان ان (اللجنة تجدد المطالبة بتدريس مادة حقوق الانسان للطالب وفي جميع مراحل الدراسة المختلفة للمساهمة في بناء جيل يرتقي ببلاده مستقبلاً حيث ان التعليم هو من الركائز الأساسية لبناء الدول). وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة من الأمانة العامة للمجلس ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، كذلك قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف وفق أحكام القوانين النافذة.

ظاهرة اعتداء

وقال بيان سابق للمجلس إنه (نظراً لتكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولأجل الحد منها وعدم تكرارها ضد هذه الشريحة ولرفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة المعلم قرر المجلس في اب الماضي تشكيل لجنة من الأمانة العامة للمجلس للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بالتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية على أن لا تترتب أية تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة).

وتابع البيان، أن (المجلس قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف على وفق أحكام القوانين النافذة، والتأكيد على تطبيق أحكام المواد 229 و230 و231 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم).

مؤكدا ( ضرورة تطبيق القرار رقم 24 لسنة 1997 بحق كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد المعلم أو المدرس عند قيامه بفعل تنفيذاً للقانون أو لأمر صادر من جهة أعلى، والتأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل فيما يخص الشكاوى المقدمة ضد المعلمين والمدرسين).