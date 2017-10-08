مصرع مخطط إعتداء الكرادة الدامي بقصف جوي في الأنبار

قادة : معركة الحويجة إنتهت بمقتل 150 قناصاً ومئات الإنغماسيين

بغداد – رحيم الشمري – ومحمد الصالحي

انتهت معركة استعادة قضاء الحويجة ونواحي الرياض والعباسي والزاب والرشاد التي تشكل نصف مساحة كركوك، بعد 14 يوماً من القتال الشرس في منطقة جغرافية متموجة ، تحدها من الجنوب تلال حمرين وجبال مكحول، ومن الغرب نهر دجلة ويشقها جدول الزاب الأسفل، والى الشمال الحقول النفطية ومدينة كركوك وانتشار قوات البيشمركة ، والشرق تلال ووديان صعبة التضاريس، وقد اقتحمتها القوات المشتركة من ثلاث جهات وتقدمت بمعارك شرسة حررت الارض ورفعت العلم العراقي فوق مبنى قائممقامية الحويجة ، وكانت معركة عراقية خالصة. وكشف قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني ان(القوات المشتركة اقتحمت قرى الحويجة ومدنها الواحدة بعد الاخرى في خطة ستراتيجية دخلت بسجل المعارك الدولية الحديثة لصعوبة المنطقة، وعبرت مياه الأنهر والوديان والجبال ، واستخدمت تكتيك الالتفاف حول المناطق التي تمركزت فيها الجماعات المسلحة ، وكانت اشرس المعارك في سلسلة تلال حمرين والفتحة وجبال مكحول حيث وضع الإرهابيون 150 قناصاً من جنسيات عربية واجنبية ، امضت معهم سرايا القناصين في قوات النخبة المشتركة وطيران المروحيات 50ساعة من القتال المتواصل ، انتهت بقتلهم جميعا ورسمت دماء شهداء العراق الحرية لسكان الحويجة). واشار الحسيني الى ان (أهالي القرى في الحويجة تعاونوا بشكل كبير مع القوات المتقدمة وقدموا معلومات مهمة في تحركات ووجود المسلحين الذين دفعوا بانتحاريين وزرعوا عبوات ناسفة وتمركزوا في المبازل المملوءة بالقصب والوديان لاستهداف القوات المتقدمة ، لكن الجهد الاستخباري وخبرة الجنود والضباط المكتسبة من معارك السنوات الثلاث السابقة حققا التفافاً وتطويقاً على الاعداء خاصة في مكحول وحمرين ومركز الحويجة ، فيما خاضت ألوية الحشد الشعبي والرد السريع والشرطة الاتحادية والمدرعة التاسعة ومكافحة الاٍرهاب المعركة الأخيرة في ناحية الرياض والقرى المحيطة بها معركة استمرت ليومين بعد تمركز انغماسيين يقدر عددهم بأكثر من 200 متطرف ، وقد تمكنت سرايا القناصين الخاصة من القضاء عليهم جميعا).

وقت قياسي

من جهته، لفت عضو مجلس محافظة كركوك والقائد بالحشد العشائري برهان مزهر العاصي الى ان (استعادة الحويجة وقراها تم بوقت قياسي ومعركة خاطفة وبمشاركة لواءين من الحشد الشعبي العشائري من أبناء المنطقة ، ولم نسجل اي حالة تجاوز بل التعامل الإنساني العالي، وكانت التوجيهات ابقاء السكان في المنازل والقرى للمحافظة على حياتهم من العبوات الناسفة المزروعة في الطرقات والوديان، وبلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا جراء ترهيب الدواعش المجرمين بحدود 10 آلاف شخص)، موضحاً ان(المعركة بدأت من ثلاثة اتجاهات ما اجبر بعض عناصر داعش وعوائلهم الذين لا يتعدون المئة الى تسليم أنفسهم لقوات البشمركة التي لم تشارك بالمعارك). وتابع(نقدّم التحية والانحناء لجميع افراد القوات المشتركة من المحافظات العراقية كافة)، مشيراً الى(البدء بخطة سريعة لإعادة النازحين ومسك الارض من الشرطة المحلية والحشد العشائري المساند، خاصة ان المنطقة تشكل ما يقارب من نصف مساحة محافظة كركوك ويصل تعدد سكانها الى 400 الف نسمة).

الى ذلك اكدت قيادة العمليات المشتركة مقتل 20 داعشيا بينهم مقرب من زعيم التنظيم المدعو أبو بكر البغدادي والمخطط لمجزرة الكرادة في تموز 2016، مبينة أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لشن هجمات في بغداد والنجف, فيما ضبطت القوات الامنية اسلحة في الفلوجة والحلة. وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية نفذت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشركة عملية نوعية ستهداف ثلاثة مواقع مهمة لعصابات داعش الارهابية غرب الانبار بواسطة طائرات القوة الجوية ).وأضاف أن (الضربة اسفرت عن استهداف اجتماع للقيادات العسكرية لداعش في قضاء القائم حي الجماهير كانت تخطط لاستهداف بغداد والنجف ما ادى الى تدمير الموقع بشكل كامل ومقتل 20 من داعش بعضهم من القيادات العسكرية لما يسمى ولايات بغداد والفرات والانبار وجرح عدد آخر وتدمير عجلتين في الموقع).

مبينا أن (اهم القتلى المدعو ابو طارق الامير العسكري لما يسمى ولاية بغداد ضابط قوات خاصة في زمن النظام البائد وهو معتقل سابق في سجن بوكا ومقرب من البغدادي، ومخطط لعدد من العمليات التي نفذت في بغداد ومنها مجزرة الكرادة عام 2016).وتابع أن (العملية اسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات في حي الفرات قضاء القائم، ادت الى تفجير ثلاث عجلات مفخخة في الموقع و مقتل 12 بينهم خبراء للتفخيخ من جنسيات اجنبية).واوضح أن (ضربة جوية دقيقة استهدفت ايضا مضافة انتحاريين تابعة لما تسمى ولاية بغداد في حي 7 نيسان في قضاء القائم، ادت الى مقتل 14 إرهابيا وجرح اخرين من عناصر داعش و تدمير عدد من الاحزمة الناسفة والذخيرة في الموقع). وقالت مديرية شرطة محافظة في بيان امس ان (القوات الامنية تمكنت من ضبط مخبأ للأسلحة والصواريخ لعصابات داعش بحملة دهم وتفتيش في منطقة حي نزال وسط مدينة الفلوجة ).

واضاف ان (المخبأ ضم اسلحة خفيفة ومتوسطة) مبينا ان (القوات الامنية تقوم بعمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق لأحياء المدينة بحثا عن مخابئ للأسلحة قام عناصر التنظيم بإخفائها ابان سيطرته على المدينة).

معالجة متفجرات

موضحا ان (وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية ).

وفي بابل قال مصدر امس ان (مفارز قيادة شرطة بابل اعتقلت احد مهربي الأسلحة وبحوزته 700 رصاصة كلانكشوف في سيطرة النيل الى الشمال من مدينة الحلة).وأضاف إن ( العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وعملية تعقب للشخص الذي جرى اعتقاله). وفي بغداد قال بيان لجهاز الامن الوطني امس ان (قوة من جهاز الامن الوطني تمكنت من اعتقال شخصين انتحلا صفة مدير عام في رئاسة الوزراء).واضاف (تم تقديم الشخصين الى القضاء، حيث صدر حكما عليهما بالسجن احدهما لمدة 10 اعوام والاخر لمدة 15 عاما).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبي في منطقة الحصوة ببغداد انفجرت مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اربعة اخرين بجروح).