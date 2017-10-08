المحكمة الإتحادية تنفي المساس بنسبة إستقطاع الرواتب

بغداد – شيماء عادل

البصرة الزمان

نفت المحكمة الاتحادية العليا، الغاء استقطاع نسبة 3.8 بالمئة من الرواتب، مشيرة الى انه لم يتم الطعن بهذه النسبة.

وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة عندما نظرت في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة كان من بينها المادة 33/ أولاً من القانون والتي نصت على استقطاع نسبة 3.8بالمئة من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة).

مشروع حكومي

واضاف أن (طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة 3.8بالمئة )، واوضح الساموك أن (المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة 62 من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المستحصلة من نسبة الاســـــــتقطاع البالغة 3و8 بالمـــــــئة ولم يلغ اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكـــــــورة، ومن ثم فأن نسبة الاستقطاع المذكورة باقية). ويذكر ان نص مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب يفيد زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 3.8 بالمئة بعد ان كانت 3 بالمئة خلال موازنة العام الماضي 2016.

وعلى صعيد اخر اصدرت محكمة جنايات محافظة البصرة في رئاسة محكمة استئناف الاتحادية حكماً مزدوجاً بالإعدام ضد مدانين اثنين لادانتهما بقتل ثلاثة مدنيين في محافظة ديالى. وقال بيان امس أن (محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد مدانين اثنين استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية منه)، مشيرا الى ان (الحكم صدر ضدهما لقيامها في 21 كانون الأول عام 2006 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بقتل مدنيين اثنين في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى بدوافع إرهابية).

واوضح البيان ان (المحكمة ذاتها أصدرت حكماً آخر ضد المدانين يقضي أيضاً باعدامهما شنقاً حتى الموت وفق نفس المادة القانونية لقيامهما في 25 تموزعام 2006بقتل مدني في ديالى)، مؤكدا ان (المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي لمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض).