مواطنون يطالبون بحل نهائي للمشكلة

الحفاظي لـ (الزمان): الرافدين وراء تأخّر صرف رواتب المتقاعدين

بغداد ــ داليـا أحمـد

القى رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي باللائمة على مصرف الرافدين في تأخير صرف الرواتب التقاعدية، موضحاً ان تأخر صرف بعض رواتب المتقاعدين الجدد يعود الى حالات منفردة داعياً الى اطلاق سلف المتقاعدين ولاسيما بعد اضطلاع شركة التأمين الوطنية بدور الكفيل الضامن، فيما عزا محلل مالي تأخر الرواتب الى عدم ادراج المستحقات المالية للمتقاعدين الجدد في البطاقة الذكية برغم ان الشركة العالمية للبطاقة تقوم بتفعيل البطاقة وهي جاهزة لتسلم الرواتب.

تأخير صرف

وقال رئيس الجمعية عبد الرضا شياع الحفاظي لـ (الزمان) أمس ان (تأخير صرف رواتب المتقاعدين المدنيين جاء نتيجة مزامنة الوقت المحدد له بعطلة العاشر من محرم مما ادى الى صرفها يوم الخميس الماضي والجمعية على اتصال مستمر مع هيئة التقاعد الوطنية التي قدمت وعوداً مسبقة بعدم تكرار التأخير مستقبلا اذ ان القوائم الخاصة بأسماء المتقاعدين تنجز قبل بداية شهر الاستحقاق على ان تقوم ادارتا مصرفي الرافدين والرشيد بارسال مندوبيهما لتسلم الكشوفات) واوضح ان (ما يحدث من تأخير يأتي تحديدا من مصرف الرافدين من خلال التأخير في ارسال مندوبه لتسلم الكشوفات وشروطه بتعزيز الرصيد المالي لهيئة التقاعد الوطنية في المصرف على عكس مصرف الرشيد) ولفت الى ان (هيئة التقاعد تقوم بارسال المبالغ بشكل مستمر إذ ان التعامل بين الدائرتين مرتبط بوزارة المالية وحتى ان لم يكن هناك رصيد مالي للهيئة فسيتم تعزيزه في وقت لاحق). ورأى الحفاظي ان (ادارة الرافدين الراهنة بالتحديد هي السبب الرئيس في تأخير صرف رواتب المتقاعدين بينما كانت السياقات السابقة التي تتبعها ادارة المصرف تتمثل بصرف الرواتب على ان تقوم هيئة التقاعد بتعزيز رصيدها المالي بما لا يتجاوز الاسبوع الواحد وهذا ينعكس سلبا على صرف رواتب المتقاعدين في وقتها المحدد)، مطالباً ادارتي مصرفي الرافدين والرشيد بـ(ارسال مندوبيهما مع بداية كل شهر). واوضح ان (هيئة التقاعد الوطنية كانت قد اعلنت بأن الكشوفات ستنجز خلال يومي 26ــ27 من كل شهر اي ان بإمكان المصرفين توزيع الرواتب في اليوم الثاني من كل شهر مستقبلا) .وشدد على (اهمية متابعة قضية المحالين على التقاعد حديثا)، عازياً تأخر(صرف الراتب الاولى احياناً الى اسباب خاصة بمعاملة المتقاعد). وكشف عن(صرف دفعة جديدة في شهر كانون الاول المقبل مع مكافأة نهاية الخدمة)، مشيراً الى ان (المتقاعدين العسكريين تصرف رواتبهم في الشهر الذي يلي حصولهم على هوية التقاعد العامة) مؤكداً ان(هناك مساعي لتكون الرواتب شهرياً بدلاً من كل شهرين) وناشد الحفاظي (المصرفين باطلاق سلف للمتقاعدين لاسيما مع تعهد شركة التأمين الوطنية وهي احدى تشكيلات وزارة المالية بالقيام بدور الكفيل الضامن عن المتقاعد المدني ولا حاجة للمتقاعد بتقديم الكفيل الموظف الذي تشترطه ادارة المصارف) موضحا ان (السلف المقررة للمتقاعدين تتراوح بين 5 ـ 7 ملايين دينار ويتم تسديدها على مدى 60 شهرا من اجل المضي بالمشاريع الصغيرة التي تعيل اسرهم).من جهته.

رواتب تقاعدية

قال المحـــــلل المالي حمـــــدي العطار لـ (الزمان) أمس ان (سبب عدم صرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بالبطاقة الذكية من الذين يحالون حديثاً الى التقاعد هو عدم تأمين تلك المستحقات المالية للمتقاعدين الجدد في بطاقة كي كارد “الذكية” علما ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية قد فعلت البطاقة وهي جاهزة لتسلم تلك الرواتب والمستحقات حالما يتم صرفها من دائرة التقاعد العامة) واضاف ان (من الخطأ ارجاع سبب تأخير صرف الرواتب والمكافأة الى البطاقة الذكية لأن مسؤولية الشركة المذكورة تنحصر في صرف الرواتب التي تقوم هيئة التقاعد العامة بتأمينها). وشكا مواطنون من تأخر صرف رواتبهم التقاعدية وقالوا لـ(الزمان) أمس ان(هذا الامرر يتكرر دائماً مع ان صرف الرواتب يكون كل شهرين)،مشيرين الى (عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة برغم مضي شهور عديدة على تقاعد الموظف وبرغم تكرار المواعيد وغالباً ما يلقى اللوم على صكوك الوزارة اي عدم توافر الرصيد). وتساءلوا (ماذا يفعل المتقاعد الجديد وقد تأخر راتبه اكثر من 4 أشهر وكيف سيلبي متطلبات عائلته؟)، مطالبين الحكومة والبرلمان بـ( فتح تحقيق بالموضوع لإنهاء هذه المعاناة ووضع حل نهائي لها).