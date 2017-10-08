منح مستشفى الطفل التخصصي نحو 100 مليون دينار

بصريون يحتجّون على نقص الخدمات و تراجع الواقع الصحي والتربوي

البصرة – الزمان

احتج العشرات من الناشطين المدنيين ومواطنين في محافظة البصرة خلال تظاهرة الجمعة الماضية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية لا سيما الصحية والتربوية وحل مجلس المفوضية وتشريع قانون جديد للانتخابات، فيما منحت الحكومة المحلية في المحافظة مستشفى الطفل التخصصي نحو 100 مليون دينار. وقال الناشط المدني علي ياسين في تصريح امس ان (المتظاهرين طالبوا خلال التظاهرة بتوفير الاموال لمستشفى الطفل لمعالجة امراض السرطان فضلا عن تعزيز الواقع التربوي في المحافظة بالاضافة الى إقرار قانون انتخابي عادل وتشكيل مفوضية الى جانب محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين). من جهته اعلن المحافظ اسعد العيداني عن تخصيص 100 مليون دينار للمستشفى ، معربا عن تضامنه مع مطالب المتظاهرين المشروعة والعمل على تحقيقها.

تحسين واقع

واكد العيداني في تصريح امس (مشروعية تلك المطالب المتعلقة بتحسين الواقع الخدمي والتربوي والصحي)، وبشأن تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لدعم المستشفى قال العيداني ان (الأموال التي ستخصص لهذا المستشفى تحصل عليها الحكومة المحلية من الشركة العامة للموانئ)، لافتا الى (المباشرة بتوفير احتياجات المستشفى وان جزءا من تلك الأموال سيتم إنفاقه على ملف شراء الادوية). وكان مدير المستشفى علي العيداني كشف عن افلاس خزينة المستشفى. وقال العيداني في تصريح امس ان (التخصيصات الحكومية لا يصل منها شي يذكر)، لافتا الى ان (ما يصل للمستشفى هو بعض الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية التي تقدر بنحو 30بالمئة من الاحتياجات الفعلية للمستشفى ولا يتسنى على ضوئها تقديم الخدمات الطبية بالشكل المناسب)، مؤكدا ان (الحملات الانسانية التي تطلق بين الحين والآخر لا تعد السبيل الأمثل لحل المشكلة المالية للمستشفى). بدوره وجه وزير النفط جبار علي اللعيبي مدير عام شركة نفط المحافظة بزيارة المستشفى للوقوف على احتياجات المرضى من مستلزمات وادوية واجهزة طبية بالاضافة الى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاطفال المصابين بالامراض السرطانية. من جهة اخرى اتفقت شركة الحديد والصلب في خور الزبير مع شركة نفط المحافظة بقبول طلبات تجهيز الأنابيب الحلزونية الحديدية من مصنع ألانابيب وبمختلف القياسات. وقال مدير الشركة عباس حيال في تصريح امس إن (وفدا فنياً من الشركة عقد اجتماعا مع مدير شركة النفط لمناقشة انجاز طلبات شراء الانابيب لصالح شركات الوزارة وحسب توجيهات اللعيبي بالاعتماد على الانتاج المحلي وتشجيعه)، مشيرا الى ان (مصنع الانابيب الحديدية التابع للشركة يعمل على انجاز الطلبات المختلفة التي تضم انابيب بحدود 110 كليو مترات خاصة بحقن المياه من كرمة علي باتجاه الرميلة الشمالية ومد انبوب الماء من خط السارتير في الشعيبة الى منطقة البرجسية بالمحافظة)، واوضح حيال ان (الاجتماع تطرق الى موضوع تأخر توقيع العقود الماضية مع مصنع الانابيب نظرا لوجود مسودة فنية اعدت قبل 4 اشهر من كلا الجانبين والتأكيد على حث الدوائر والشركات المعنية بالإسراع بتوقيع عقود تجهيز الانابيب المتأخرة وحسب الكشوفات المطلوبة).

أنابيب حديدية

مؤكدا ان (صناعة الانابيب الحديدية التي تنتج في المصنع تضاهي المنتوج العالمي من حيث الجودة والدقة في العمل وشهادة الفحص)، وتابع حيال انه (تم الاتفاق على انتاج انابيب ضمن متطلبات خاصة لغرض تعزيز الارصدة المخزونية للشركة مع تنفيذ طلبات اخرى لتعظيم الموارد المالية لشركة الحديد). على صعيد متصل اوعزت الوزارة الى الشركات الاستثمارية بتصنيع اسطوانات غازية بلاستيكية . وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان (اللعيبي اوعز الى الشركة العامة لتعبئة الغاز والشركات الاستثمارية للعمل على انشاء خطوط انتاجية لاسطوانات الغاز البلاستيكية)، واضاف ان (الوزارة تشجع قيام المصانع الاستثمارية او غير الاستثمارية بلإنشاء خطوط انتاجية خاصة بتصنيع اسطوانات بلاستيكية كونها خفيفة الوزن واكثر امانا ومتانة).