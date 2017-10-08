المفوضية تعلن وصول الدفعة الأولى من بطاقات الناخب

بغداد – داليا احمد

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وصول الدفعة الأولى من بطاقات الناخب الإلكترونية من قبل الشركة المصنعة. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية محسن الموسوي في بيان امس ان (الدفعة الأولى من بطاقات الناخب الإلكترونية وصلت إلى العراق ضمن عدد من الدفعات التي ستصل تباعًا من الشركة المصنعة), واضاف ان (تلك الدفعة من البطاقات هي الأولى التي تسلمتها المفوضية تمهيدًا لتوزيعها وفق خطة وضعت لهذا الغرض في مكاتب المحافظات فضلًا عن مكتبي الكرخ والرصافة), واوضح الموسوي ان (المفوضية تسير وفق البرنامج المعد لها استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة), لافتا الى (الشروع منذ وقت مبكر في تسجيل الناخبين بايومتريًا لغرض تجهيزهم ببطاقات الناخب الإلكترونية التي تحمل مواصفات خاصة أعدتها المفوضية بهدف المشاركة في العمليات الانتخابية التي ستجري مستقبلًا). من جهة اخرى ادى نحو الف متقدم امتحان الكفاءة القانونية المؤهل لدخول المعهد القضائي في مبنى الجامعة المستنصرية. وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (نحو الف طالب ادوا امتحان الكفاءة القانونية المؤهل لدخول المعهد القضائي في مبنى الجامعة وباشراف مجلس القضاء ), مشيرا الى ان (القضاة تكفلوا بالاجراءات الامتحانية التي ضمنت اداءه بانسيابية عالية), وتابع انه (اول امتحان كفاءة يجريه المعهد القضائي بعد انضمامه الى مجلس القضاء بموجب القانون رقم 70 للعام الجاري).