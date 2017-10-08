الحجّامي يفتتح ردهة للطوارئ في منطقة سبع البور

صحة الرصافة تجري حملات إستباقية ضد الإسهال الوبائي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي ردهة للطوارئ في مركز صحي سبع البور التابع لقطاع التاجي للرعاية الصحية الاولية. وقال الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (من اولويات الدائرة هي تقديم الرعاية الطبية والصحية و العلاجية لاهالي المنطقة ونظرا لبعد المستشفيات عنها و لوجود خطورة على بعض الحالات الطارئة تقررافتتاح الردهة لاستقبال الحالات الطارئة و تقديم الرعاية و انقاذ المصابين و تحويل بعض الحالات الى المستشفيات المتخصصة بواسطة عجلات الاسعاف)، مشيرا الى ان (الردهة تعمل على مدار اليوم من قبل دفعات خافرة و لكلا الجنسين)،

واضاف انه (تم تجهيز الردهة بالمستلزمات و الادوية المنقذة للحياة و كذلك بعجلتي اسعاف كما تم نقل عدد من الممرضات لتلك الردهة)، منوها الى (افتتاح صالة للولادة في الايام المقبلة بعد تجهيزها بالمستلزمات الطبية). الى ذلك وجهت دائرة صحة بغداد الرصافة بأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاستباقية الخاصة بالاسهال الوبائي. وطالب مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس (فرق الصحة العامة بمتابعة الاجراءات الاستباقية الخاصة بالاسهال الوبائي وسحب نموذج من مياه الاسالة لغرض الفحص المختبري للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري بالاضافة الى ملاحظة نسبة الكلور الحر).

متابعة محلات

مشددا على (ضرورة متابعة المحلات ضمن الرقعة الجغرافية للقطاعات وتأكيد النظافة العامة وعدم تناول المقبلات)، داعيا الى ان (تعزز الصحة دورها في توعية المواطنين من خلال اتباع الطرق الامنة في الوقاية من الاسهال بالاضافة الى توزيع حبوب تعقيم المياه في مناطق الاطراف). كما ناقش الساعدي مع عضو مجلس النواب حيدر الشمري تشكيل لجان طبية خاصة بالحشد الشعبي والقوات الامنية . واكد الساعدي خلال اللقاء ان (الدائرة ستقوم برفد تلك اللجان بالاطباء للاسهام بدعم القوات الامنية والحشد). كما اوعز الساعدي بإكمال المتطلبات الخاصة بمصرف الدم في مدينة الصدر ليكون مركزا مثاليا للتبرع. وشدد الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة على (دعم المركز بكل الامكانيات المادية والفنية والصحية والفندقية من اجل تقديم فضلى الخدمات في مجال عمليات نقل الدم والتبرع وفصل المشتقات الخاصة بالدم). كما ناقش مع مدير القسم الهندسي في الدائرة علي حسون (اهمية الاسراع في تصليح الاجهزة الطبية لان بعضها لا يتحمل التأخير).

ونجح فريق طبي في مستشفى النعمان التعليمي التابع للدائرة في رفع الاحليل لمريضة تعاني السلس الادراري الاجهادي. وقال رئيس الفريق عناد خلف ان (فريقا طبيا اجرى عملية لمريضة تبلغ من العمر 30 عاما تعاني السلس الادراري الاجهادي)، واضاف انه (بعد اجراء التحاليل الطبية وتخطيط المثانة تقرر اجراء عملية للمريضة عن طريق الشريط لرفع الاحليل)، لافتا الى ان (المريضة بحالة صحية جيدة).

واجرى مركز اسنان الثورة عملية بواسطة بي . ار . اف لمريضة تعاني من قيح وكيس فوق القاطعين الاماميين.

ونقل البيان عن مدير المركز عباس حسين ان (مريضة تعاني من قيح وكيس فوق القاطعين الاماميين مما تطلب اضافة عظم وممبرين صناعيين من خلال استخدام تقنية بي . ار . اف).