معصوم يضع إكليل زهور على الضريح

الوطني الكردستاني يأسف لعدم وضع علم العراق على جثمان الطالباني

السليمانية – الزمان

اصدر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية ئاريز عبد الله، توضيحا بشأن عدم وضع العلم العراقي على جثمان الرئيس السابق جلال الطالباني، مبديا اسفه للجميع عما حدث، وضرورة عدم تضخيم هذه المسألة.وقال عبد الله في بيان امس انه (في الوقت الذي نعبر عن اعتزارنا بكل المشاركين في مراسيم تشييع وتأبين الطالباني لابد من التوضيح ان مراسيم التشييع بدأت بعزف النشيد الوطني العراقي وان السيارة التي حملت الجثمان وضعت عليها العلم الوطني العراقي الى جانب علم اقليم كردستان), واضاف ان (عدم وضع العلم الوطني العراقي على الجثمان كان خطأ برتوكوليأ غير المقصود)، معربا (عن اسفه للجميع عما حدث), واكد عبد الله ان (الطالباني كان صمام أمان وحدة العراقيين جميعأ وهو ملك كل مكونات الشعب و مهندس بناء العراق الاتحادي الديموقراطي بعد عام 2003), داعيا الجميع الى (عدم تضخيم هذه المسألة), وتابع (اننا كعراقيين عربأ وكردأ وتركمانأ وجميع القوميات الاخرى أحوج اليوم من اي وقت مضى للركون الى الاصوات الراعية الى الحكمة والاعتدال الذي اتصف بهما الطالباني لنقطع الطريق على الذين لايريدون السلام الوئام بين العراقيين جميعا ).

وكشفت النائبة في الاتحاد الوطني الكردستاني آلا الطالباني عن اقدام تشريفات حكومة اقليم كردستان على لف جثمان الرئيس السابق جلال طالباني بالعلم الكردي، مؤكدة ان عائلة ومكتب الطالباني كانا قد لفا الجثمان بالعلم العراقي، فيما نفى مسؤول المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار تدخل حكومة الاقليم بالموضوع، لافتاً الى ان الامر غير متعمد، داعيًا الى عدم تضخيم الموضوع.وقالت الطالباني في بيان امس(انا شخصيا كنت في ألمانيا مع العائلة ووصلت بطائرة الخطوط الجوية العراقية نفسها التي حملت جثمان الفقيد مام جلال ، والنشيد العراقي عزف والعلم العراقي كان موجودا على السيارة التي حملت الجنازة والعلم العراقي موجود أصلا في مطار السليمانية في ساحة المطار و صالة الشخصيات).

علم عراقي

مضيفة (قبل النزول من الطائرة صعد إلينا ابن اخ مام جلال، شيخ لاهور ومعه العلم العراقي لنلفه على الجثمان , وسلمناه للتشريفات ولكننا تفاجأنا بعد ذلك بعدم وجوده ، وعندما سألت من المسؤول؟ ، وجدت انهم تشريفات حكومة اقليم كردستان وليس تشريفات المكتب السياسي للاتحاد الوطني).

مراسيم تشييع

إضافة إلى عدد من النواب ورؤساء الكتل السياسية في العراق.وانسحب عشرة نواب من مراسم التشييع احتجاجا على لف الجثمان بعلم الاقليم وليس بعلم العراق.من جهته، قال بختيار خلال لقائه بصحفيين إن(عدم وضع العلم العراقي على جثمان الطالباني كان غير متعمد)، مشيرا الى أن (لجنة خاصة تولت تنظيم مراسم إستقبال الجثمان ولم تتدخل فيها حكومة الاقليم أو اي جهة رسمية أخرى). وتابع أن (هذا الموضوع تسبب بسوء فهم لدى بعض الضيوف لكننا سنثبت بأن تلك الإنتقادادت غير صحيحة)، داعيا الى (عدم تضخيم الموضوع)، لمشيرا الى أن (هناك محاولات من بعض الشوفينيين لإستغلال هذا الموضوع لأهدافهم)، على حد قوله.ونوه الى( وضع العلم العراقي على ضريح الطالباني وسيتم وضعه في مراسم التعزية)، مؤكدا (الإلتزام بالدستور العراقي وبناء دولة إتحادية وديمقراطية). وأعلنت محافظة السليمانية الجمعة عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يومي السبت والاحد بجميع دوائر ومؤسسات المحافظة.حدادا على وفاة الطالباني. وعدّ الحكيم ان توشيح الجثمان بعلم كردستان تحجيم لدور الطالباني قبل أن يكون تحجيما للعراق.ونقل بيان للمكتب الإعلامي للحكيم عنه قوله خلال استقباله وفدا من شيوخ ووجهاء عشائر الجحيش أنه (سجل عتابه على الأطراف الكردية بشأن مفاجأة لف جثمان الطالباني بعلم الإقليم)، عادا ان هذا الأمر(تصغير وتحجيم لدور الطالباني الكبير في الحفاظ على العراق ووحدته).بدوره، قال النائب خلف عبد الصمد ان هناك معلومات تبين ان جثمان الطالباني كان ملفوفا بالعلم العراقي واستبدل في الطائرة بعلم شمال العراق.واضاف عبد الصمد في تصريح (عند انزال الجثمان من الطائرة فوجئنا بهذا الامر واكملنا المرحلة الاولى من المراسم بالمطار لكننا انسحبنا وتركنا المرحلتين الأخريين المتضمنتين الذهاب الى الجامع الكبير ومن ثم مراسم الدفن).اما النائب التركماني جاسم محمد جعفر فتحدث عن (صفقة) أبرمت بين البارزاني وعقيلة الطالباني تقضي بتغطية الجثمان بعلم الإقليم ورفض تشييعه في بغداد، مقابل منح هيرو احمد منصب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، متهما اياها بـ(خيانة) الطالباني و(بيع تاريخه).

وأبدت رئيسة حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي إمتعاضها من لف الجثمان بعلم الاقليم.وكتبت في صفحتها على فيسبوك ( المؤسف ان من يقضي حياته حاكماً للعراق العربي ينتهي الى مثواه الأخير كردياً قومياً انفصالياً).

وأضافت (للأسف لا يترك الساسة الكرد اي مناسبة يستطيعون من خلالها استفزاز مشاعر العراقيين الّا واغتنموها وانه لمن العار ان يتم توظيف مناسبة وفاة شخص من المفترض انه رئيس جمهورية العراق توظيفا سياسيا انفصاليا)

.وأعربت عن (امتعاضها الشديد مما قامت به القيادات الكردية في الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين على ما يبدو اتفقا على إثارة هذه الأزمة الجديدة والتي تبدو استكمالا لمشروع الانفصال الكردي وما هذه الّا إشارة الى ان السليمانية التي ينظر لها البعض انها اكثر رزانة من قيادات اربيل لا تختلف في النيات عن البارزاني). وزار معصوم امس السبت ضريح الطالباني ووضع إكليلاً من الزهور عليه كما قرأ سورة الفاتحة على روحه .وبحسب بيان رئاسي فقد استذكر معصوم خلال كلمة بالمناسبة ( نضالات مام جلال ودوره البارز في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية وانجاز المكتسبات الوطنية العليا للشعب).