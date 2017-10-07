البزّاز يستجيب لمناشدات نازحي الحويجة

كركوك – مروان العاني

استجاب رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لمناشدات نازحي الحويجة التي اطلقوها خلال تغطية خبرية لقناة (الشرقية) عن احوال النازحين ومعاناتهم بعيدا عن بيوتهم ، بايعازه الى ملاكات القناة بتوزيع مواد الاغاثة عليهم عبر صناديق تضمنت مواد غذائية ضرورية لتامين القوت اليومي للاسرة فضلا على مجموعة من الملابس الشتوية والصيفية.وشكر النازحون ، البزاز على اغاثته لهم في محنتهم، ووصفته سيدة مسنة انه (ابو الخيرين)، فيما وصفه نازح بأنه (ابو المواقف الصعبة). وتاتي استجابة البزاز في سياق اغاثته المتواصلة للنازحين من الموصل والانبار وبقية المحافظات، كتأمين مياه صالحة للشرب او تزويدهم بالاغطية الشتوية (البطانيات) لحمايتهم من برد الشتاء ، او تبني نازحين ايتاما فقدوا المعيل اثناء النزوح وتأمين العلاج والدواء لاسر نازحة لا تمتلك مصدر رزق.