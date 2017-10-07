أوغلو لـ (الزمان): إجراءات عسكرية وأمنية جديدة ضد كردستان لإفشال الإنفصال

بغداد – محمد الصالحي

كشف النائب التركماني نيازي اوغلو عن عزم العراق، اتخاذ مواقف عسكرية وامنية إن لم يتوقف رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني عن مساعيه الانفصالية، فيما وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا شديد اللهجة للبارزاني، محذراً اياه من(البقاء وحيدا) في المنطقة وفقدانه جميع إمكانياته.وقال اوغلو لـ ( الزمان) امس ان ( بغداد ستزيد من التنسيق مع طهران وانقرة خلال الايام المقبلة لمنع اربيل من الانفصال ، وستعمل على إغلاق المنافذ الحدودية وايقاف تجارة النفط من الاقليم)، مضيفاً انه(في حالة عند استمرار البارزاني بموقفه فسيتم اتخاذ مواقف عسكرية وامنية ). واضاف ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم دعوة رسمية لنظيره التركي بن علي يلدرم لزيارة بغداد وعقد قمة عراقية تركية لبحث اخر المستجدات بشان استفتاء كردستان وما هي الخطوات المقبلة )، لافتاً الى ان (لغة الحوار لاتجدي نفعا في الوقت الجاري وعلى اربيل ان تفهم مدى قوة بغداد الدبلوماسية والسياسية في المنطقة وتأثيرها في دول الجوار المتضررة من الاستفتاء ).

وفي انقرة، جدد أردوغان هجماته على البارزاني، وقال خلال كلمة ألقاها في الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب العدالة والتنمية المنعقد في ولاية أفيون(في شمال العراق يقومون بالتخطيط من أجل تقسيم وحدة الأراضي العراقية من خلال الدعم الإسرائيلي، وعلينا أن نكون يقظين ونخطو خطوات حازمة لكي لا نعطي فرصة لهؤلاء).وخاطب أردوغان، البارزاني قائلا (ألا تتذكر تلك الأيام التي وقفت فيها تركيا إلى جانبك، فكيف تقوم بهذا الاستفتاء وهذه الخطوة الخاطئة من دون استشارة من حولك)، مشددا على القول أن (تركيا لن تسمح لك بإجراء هذه الخطوة الخاطئة).

وأضاف أن(المحكمة الدستورية العراقية أقرت بأن الاستفتاء لا مشروعية له ورغم ذلك مضيت بهذه الخطوة الخاطئة ولم تحصل على دعم إلا من إسرائيل)، محذراً اياه من (نهاية شمال العراق بسبب هذه الخطوة الخاطئة).

وتابع (لا تستطيع الحصول على ما تريده وعليك أن تقوم بعمل واحد وهو الرجوع إلى النقطة الأولى التي بدأت منها وإلا فإنك ستكون وحيدا في المنطقة وتفقد جميع إمكانياتك)، مضيفاً إن (وزير خارجية فرنسا السابق وشخصاً يهودياً كانا يخططان إلى جانب البارزاني لتقسيم العراق).

وتابع أن (هذه الفتنة لا تصدر إلا من الذي يريد تقسيمنا، ومن ورائهم الذين رفعت أعلامهم في ليلة الاستفتاء غير المشروع)، منوها الى (وجود اتفاق مع إيران والحكومة العراقية، لتشكيل آلية ثلاثية لمراقبة التطورات في المناطق الحدودية). وبحث أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون امس التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي البلدين. بدوره، اكد يلدريم تلقيه دعوة من العبادي لزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة وأن العمل جارٍ من أجل تحديد موعد الزيارة وجدول أعمالها.وأشار إلى قضية وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة شمال الموصل. وقال أن (الجنود الأتراك يقومون هناك بتدريب القوات التي تشارك في مكافحة داعش الإرهابي).وأضاف(إذا كان العراق يكافح التنظيم بمشاركة مهمة من حرس نينوى الذي يتم تدريبه في المعسكر، فيجب ألا تكون هناك مشكلة بيننا).وفي ما يتعلق بمعبر الخابور الحدودي مع إقليم كردستان العراق، قال إن (بغداد هي صاحبة القرار بشأن إغلاق المعبر أو إبقائه مفتوحا)، مشيراً إلى أن (تركيا اقترحت تفعيل معبر أواكويي أو ما يعرف بفيشابور الكائن غرب معبر الخابور بهدف الحيلولة دون تضرر الأنشطة التجارية والسكان العرب والتركمان والأكراد في شمال العراق)، داعيا الحكومة العراقية إلى (تقديم الدعم لأنقرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا المعبر). وطلب العراق رسمياً من تركيا وإيران غلق المعابر الحدودية وإيقاف تجارة النفط مع كردستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان امس ان الوزارة (تؤكد انها قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وايران في بغداد قبل اكثر من اسبوع تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين)، موضحاً ان الطلب تضمن ان يكون (التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من جانب الحكومة الاتحادية وإيقاف جميع التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً). من جهته، لم يستبعد السفير العراقي لدى أنقرة هشام علي الأكبر العلوي استخدام القوة إذا لزم الأمر لإدارة معبر الخابور.وقال العلوي خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة إن (العراق قد يستخدم القوة إذا لزم الأمر من أجل إدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا وكردستان)، مشيرا إلى أن (المناورات العسكرية على الحدود كانت بمثابة استعداد لذلك).وأعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن أمله في ان يعود جميع المسؤولين في كردستان الى نهج الرئيس الراحل جلال الطالباني.وكان ظريف أول ضيف يشارك في مراسم تشييع الطالباني حيث قام بوضع أكليل من الزهور على الجثمان.واكد ظريف على هامش التشييع (ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية ووحدة التراب العراقي)، معرباً عن (أمله في ان يعود جميع المسؤولين في كردستان الى نهج الطالباني الذي كان رمزا لوحدة العراق).