مجلس النواب يرجئ إنعقاده لعدم التوافق على إختيار المفوضية

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته المقرر عقدها امس السبت الى غد الاثنين بسبب عدم التوافق على اختيار مفوضية جديدة للانتخابات. وقال النائب حسن توران لـ (الزمان) امس ان (البرلمان قرر ارجاء جلسته الى غد لعدم التوصل الى التوافق بشأن اختيار مفوضية جديدة للانتخابات ووجود خلل في النصاب القانوني)، لافتا الى ان (الجلسة تحولت الى اجتماع لجان وتأجيل جدول اعمال الجلسة الى غد)، واوضح توران انه (كان من المقرر ان يصوت مجلس النواب على تعديل قانون المفوضية وكذلك التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم بالاضافة الى التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية فضلا عن قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق وايران). فيما اعلنت النائبة عالية نصيف عن تصويت اللجنة البرلمانية التي شكلت مؤخرا بشأن استفتاء كردستان على انهاء عضوية نواب اكراد شاركوا بالاستفتاء.وقالت نصيف في تصريح امس ان (اللجنة صوتت على انهاء عضوية عشرة نواب اكراد شاركوا بالاستفتاء)، مشيرة الى (رفع تلك الاسماء الى رئاسة البرلمان لعرضها الى التصويت)، واضافت انه (من بين تلك الاسماء النواب نجيبة نجيب وفيان دخيل وشاخوان عبدالله واريز عبدالله وعرفات كرم وعادل نوري ومثنى امين واشواق الجاف وعبد العزيز حسن) على حد تعبيرها. الى ذلك حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من الاعداء الذين يحاولون التفريق بين العراقيين. وقال الجبوري خلال حفل لتكريم الأيتام ان (مجلس النواب يعمل على تشريع قوانين خاصة بالكفالة الاجتماعية الكريمة للعوائل غير القادرة على الكسب والعمل)، مبينا ان (عوائل الشهداء والجرحى هم أولى الناس بالدعم من قبل الدولة وعلى الحكومة ان تتبنى تلك العوائل وتوفر لهم الفرص الكافية للعيش ولهم كل الاولوية)، لافتا الى ان (الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل العراق هم اصحاب الفضل في امننا جميعا وبفضل دمائهم ينعم العراق بالاستقرار)، وتابع الجبوري ان (وحدة العراق مهمة ولا تلتفتوا الى الاشاعة والاعداء الذين يريدون التفريق بين الشعب وتقسيم البلد).