منظمة العمل العربية تنتخب السوداني رئيساّ لها بالإجماع

الحسناوي لـ (الزمان): سحب ترشيحي من اليونسكو خسارة كبيرة للعراق

بغداد – داليا احمد

أنتخب مجلس ادارة منظمة العمل العربية بالإجماع العراق ممثلا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بعد انسحاب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان لصالح العراق، وبذلك يتولى السوداني رئاسة مجلس ادارة المنظمة من نظيره القطري عيسى بن سعد النعيمي الذي ترأس المجلس خلال المدة المنصرمة، فيما اعلن العراق سحب مرشحه صالح الحسناوي لمنصب مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لصالح مرشحة مصر مشيرة خطاب.وقال بيان امس ان (السوداني ثمن موقف ودور مدير عام المنظمة العربية فائز المطيري وجميع الاعضاء لثقتهم بانتخاب العراق رئيسا لمجلس ادارة المنظمة للعامين الحالي والمقبل)، واضاف البيان ان (مجلس ادارة المنظمة أفتتح اعمال دورته 87 في العاصمة المصرية القاهرة بكلمة رئيسه السوداني واكد فيها اهمية تفعيل دور قوى الانتاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه عمل المنظمة)، مشيرا الى ان (اهم تلك التحديات وابرزها موضوعات التشغيل وارتفاع نسب البطالة وقضايا التعليم والتدريب وقضايا الحماية الاجتماعية ومناقشة الحريات النقابية).

واوضح السوداني انه (لابد من ان يقوم مجلس ادارة المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتطوير عمل مفاصل المنظمة والمؤسسات المنضوية تحت خيمتها وان تقديم الدعم المادي ومتابعة مساهمات الدول الاعضاء له اهمية في النهوض بتلك الدول ومؤسساتها وايضا العمل على التفاعل ايجابيا مع اية مقترحات تطرح للتطوير وتعمل على تجاوز التحديات)، وتابع ان (على الجميع العمل لوضع رؤية واستراتيجية مستقبلية مع اقامة فضلى العلاقات التنسيقية مع مؤسسات العمل العربي ومع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية من اجل وضع الاسس الصحيحة والمتينة نحو انطلاقة تعبر عن قدرات منظمة العمل العربية كونها تمثل اوسع تجمع عربي للحوار الهادف والفعال المتمثل بأطراف الانتاج الثلاثة الحكومة، واصحاب العمل، والعمال). فيما انتقد النائب السابق حاجم الحسني سحب ترشيح الحسناوي مرشح العراق لليونسكو لصالح مصر دون علمه.وقال الحسني في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي امس ان (وزارة الخارجية سحبت ترشيح الحسناوي لليونسكو لصالح مصر دون علمه ودون علم رئيس الوزراء يعد تخبطا وتجاوزا وسيمر دون مساءلة)، وكان العراق قد سحب مرشحه لادارة المنصب لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب .وقال بيان للسفارة العراقية في القاهرة الخميس الماضي ان (وزارة الخارجية أبلغت الخارجية المصرية ، حصول الموافقة على سحب ترشيح الحسناوي، لصالح خطاب، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل العربية والدولية، الذي تعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين في المدة الأخيرة)، وأضاف ان (سحب ترشيح الحسناوي رغم ما يتمتع به من مؤهلات ومزايا تنافسية جيدة مما يعكس مدى التقدم المُحرز في العلاقات العراقية المصرية، تلك التي يُراد لها أن تبلغ آفاقاً رحبة في الصعد والميادين كافة). من جهته قال الحسناوي لـ(الزمان) ان (سحب ترشيحي لادارة المنصب جاء من دون علمي فضلا عن انه يعد خسارة كبيرة للعراق)، واضاف ان (وزارة الخارجية ابلغت انسحاب العراق من اليونسكو تنازلا لمصر من دون موافقة المرشح ومازالت الاسباب مبهمة وغير معروفة)، واوضح الحسناوي (اذا كان السوداني رئيسا لمجلس ادارة المنظمة العربية بعد انسحاب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان بديلا لمنصب منظمة اليونسكو فهذه خسارة ايضا اذ ان المنظمة الاولى ليست دولية بل منظمة تقليدية تعتمد على الدورة الانتخابية على عكس اليونسكو الدولية)، وتابع ان (مشاركة العراق في اليونسكو فرصة مهمة ولاسيما بعد التحرر من داعش ونحن في طريق استعادة جميع الاثار المسروقة تضفي للعراق نقاط قوة تجعله في الصدارة ضمن محافل الثقافة والعلم). وكان رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة مايكل واريس، قد اعلن القائمة الرسمية للمرشحين للمنصب خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا، وتضم القائمة تسعة مرشحين بينهم أربعة عرب هم الحسناوي وخطاب، والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري، واللبنانية فيرا خوري لاكويه.والخمسة الآخرون هم الأذري فولاد بلبل أوغلو والفيتنامي فام سان شاو والصيني كيان تانغ والفرنسية أودريه أزولاي وجوان ألفونسو فونتسوريا من غواتيمالا. وتبلغ مدة الولاية الرسمية للمنصب أربع سنوات يجوز بعدها الترشح لولاية ثانية وأخيرة. ويشغل الحسناوي، عضوية مجلس النواب لدورتين، ووزير الصحة الأسبق، وطبيب استشاري، وبروفسور بالطب النفسي، وخبير بمنظمة الصحة العالمية، ترأس لجانا علمية عدة في المنظمة، وحظيت سيرته الذاتية والرؤية التي قدمها لعمل اليونسكو للمرحلة المقبلة في حال فوزه بارتياح المنظمة. وكانت (الزمان ) قد تبنت حملة طوعية لحث الحكومة والقيادات الفاعلة على دعم ترشيح الحسناوي وطالبت بتوفير جميع الفرص لحصوله على مقعد (اليونسكو ) وحظيت الحملة باهتمام وتقدير الاوساط الثقافية والسياسية.