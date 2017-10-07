شركات فرنسية تبدي رغبتها في إعمار المدن وتوسيع الإستثمار النفطي

باريس تتعهد للعبادي بمواصلة إلتزاميها العسكري والإقتصادي

باريس- شاكر عبد الحميد

تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الوزراء حيدر العبادي بمواصلة بلاده التزاميها العسكري والاقتصادي تجاه العراق دعما لوحدته واستقراره، فيما ابدت شركات فرنسية الرغبة بالمساهمة في اعمار المدن وتوسيع الاستثمارات في المجالات المختلفة من بينها قطاع النفط والغاز . وقال بيان امس ان (العبادي بحث مع ماكرون الانتصارات التي تحققها القوات الامنية على داعش واخرها هزيمتهم من قضاء الحويجة الذي تم تطهيره كاملا من الارهاب)، واكد العبادي ان (العراق حريص على تطوير العلاقة مع فرنسا كما ويجب ان نتعاون في مرحلة السلم كما تعاونا ونجحنا في مرحلة القتال ضد داعش الذي لم يهدد العراق فحسب بل العالم والمنطقة)، لافتا الى ان (العراق انتقل من مرحلة الارهاب الى مرحلة الاستقرار واعادة البناءونتطلع الى زيادة مساهمة الشركات الفرنسية في العراق لان فيه فرصا استثمارية كثيرة)، داعيا الى (حل المشكلات في المنطقة على ضوء الحوار وضرورة وجود جهد اقليمي للقضاء على النزاعات المسلحة التي ارجعت التنمية الى الوراء وفسحت المجال لظهور داعش)، واوضح العبادي ان (مسؤوليتنا هي الحفاظ على سيادة العراق ضمن الدستور الذي صوت عليه العراقيون وبضمنهم الاكراد وان استفتاء كردستان هو خروج عن الدستور والاجماع). من جانبه قال ماكرون (نقف معكم في السلام كما وقفنا معكم في الحرب وسوف نواصل دعم العراق من اجل كسب الحرب ضد الارهاب)، مشيرا الى (مواصلة بلاده بالتزامها العسكري والامني والاقتصادي تجاه العراق دعما لوحدته وسلامة اراضيه بالاضافة الى السعي لبناء علاقات التعاون الستراتيجي بين البلدين). والتقى العبادي بوزيرة الدفاع الفرنسي فلورنسا بارلي وبحثا احتياجات القوات العراقية فيما يتعلق بالاسلحة والتدريب العسكري. وقال العبادي خلال اللقاء (ننظر الى تعاون اوسع مع الجانب الفرنسي في مجال التسليح والتدريب والتعاون في مجال الاستخبارات). من جانبها اكدت بارلي (دعم بلادها لوحدة العراق وسوف نواصل الحرب ضد الارهاب ونحن على استعداد لتلبية جميع احتياجات القوات العراقية فيما يتعلق بالاسلحة والتدريب والدعم في مجال الاستخبارات). كما بحث العبادي مع ممثلي شركة تالاس للتجهيزات الحربية باتريك كاين وبمدير شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بيونيه. واكد البيان ان (اللقاء بحث تلبية متطلبات القوات الامنية وتعزيز قدراتها وتسليحها وتجهيزها بالمعدات اللازمة لادامة المعركة ضد الارهاب وتطهير المناطق المحررة من الالغام والمخلفات الحربية )، من جهة اخرى ابدت شركة توتال (رغبتها بتوسيع الاستثمارات النفطية والغازية في العراق)، مؤكدة (حرص الشركة على التعامل مع الحكومة الاتحادية واقامة وتطوير المشاريع الداعمة للاقتصاد العراقي في هذا المجال). واطلع العبادي عددا من الشركات الفرنسية الراغبة بالاستثمار في العراق على فرص الاستثمار المتاحة امام الشركات في القطاعات المختلفة. وقال البيان ان (العبادي استعرض لعدد من الشركات الفرنسية خطة الحكومة وفرص الاستثمار المتاحة لتطوير استثماراتها والبدء بمشاريع جديدة في قطاعات النفط والطاقة والسكن والبنى التحتية والخدمات الاساسية والاتصالات والطرق والصناعة والزراعة والبيئة وغيرها).