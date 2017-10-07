مواطنون لـ (الزمان): فوجئنا بقطع التيار دون سابق إنذار

أعمال الصيانة المفاجئة تحرم الأهالي من الكهرباء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

شكا اهالي منطقة البتاويين في بغداد امس من انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات النهار من دون سابق انذار ، موضحين ان فنيين في دائرة كهرباء قريبة من المنطقة عزوا الامر الى اجراء اعمال صيانة، فيما قالت وزارة الكهرباء ان عملية تجهيز الطاقة تسير بشكل طبيعي بحسب الجدول المعد. وقالت المواطنة ام باسل لـ(الزمان) امس ان (التيار الكهربائي يبدو مستقراً في اغلب احياء العاصمة لكن منطقة البتاويين تبقى تعاني القطع المستمر وباوقات غير منتظمة ما يربك الاسر، ناهيك عن اصحاب العمل التجاري الذي يتطلب عملهم استمرارية في الطاقة الوطنية)، مطالبة (الجهات المعنية بأن تنظر الى هذه المنطقة بعين الاهتمام وان تعمل على مساواتها بالمناطق الاخرى ومنحها حصتها اليومية من دون تجاوز). وتابعت انه (في كل عام عند حلول موسم الخريف والربيع يكون هناك تحسن ملحوظ في الطاقة كون الاسر تبتعد عن استخدام اجهزة التبريد والسخانات حيث يكون الطقس ذات طبيعة مناسبة للابتعاد عن تلك الاجهزة مما يعقبها تحسن في تجهيز المواطنين بالطاقة)، مستدركة ( لكننا فوجئنا امس بإنقطاع التيار الكهربائي منذ الفجر). وقال المواطن ياسر محمد ان (تجهيز الطاقة بين مدة واخرى يكون مقبولا ولكن يعقبه ذلك رداءة في التجهيز وليس هناك من شيء جديد يمكن ان نتحدث عنه كون هذا هو حال الطاقة منذ 2003 لكننا فوجئنا بالامس بتوقف التجهيز تماماً وعندما راجعنا دائرة الكهرباء القريبة ، اخبرنا الفنيون بأن توجيهاً صدر لهم بإطفاء المغذيات من الخامسة فجرا حتى الثالثة عصرا لأغراض الصيانة)، داعيا (الجهات المعنية الى الالتزام بتوقيت معين للتجهيز وابلاغ المواطنين عند اية حالات طارئة ليتخذوا الاحتياطات اللازمة). وقالت ام انمار (اذا شهدت المناطق تجهيزا جيدا خلال الايام القليلة الماضية فمن المؤكد ان الايام المقبلة ستشهد انقطاعاً شبة تام بحلول الشتاء وتشغيل اجهزة التدفئة والسخانات). من جهته، قال المتحدث باسم وزيرالكهرباء، محمد فتحي لـ(الزمان) امس ان (تجهيز الطاقة مستمر ضمن البرمجة في بغداد والمحافظات)، واضاف ان (ساعات التجهيز تكون من 14 الى 16 ساعة يوميا وقد تصل الى 24 ساعة في مناطق من العاصمة)، مضيفاً ان (اقل محافظة تشهد تجهز بطاقة 12 الى 16 ساعة يوميا). واكد فتحي (ايصال خطوط التغذية الى المناطق المحررة وتجهيزها الطاقة الوطنية ومنها منطقة عنة التي تم تجهيزها بالطاقة بعد تحريرها )، مشيراً الى (تمكن الملاكات التابعة للوزارة من ايصال الطاقة لعنة بعد تأمين عمل المحطة المجهزة لها)، مضيفا ان (تجهيز الطاقة في نينوى يشهد زيادة وليس نقصاناً).