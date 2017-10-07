يار الله يعلن الإنتهاء من معارك الحويجة وجبال حمرين

خبير لـ (الزمان): عمليات القائم الأهم والقوات حرّرت 96 بالمئة من الأراضي

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات الامنية المشتركة من استعادة 96 بالمئة اجمالي المناطق التي كان يحتلها داعش، فيما اعلنت القوات الامنيةانهاء معارك تحرير قضاء الحويجة في كركوك بعد السيطرة على كامل اجزاء المدينة.

وقال الخبير الامني سعيد الجياشي لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية تستعد للشروع في عمليات تحرير راوة والقائم وما تبقى من المناطق الغربية في محافظة الانبار لطي صفحة داعش الى الابد في العراق). مبنيا أن (القوات المشتركة تمكنت من استعادة 96 بالمئة من اجمالي المناطق من قبل داعش منذ عام 2014 وحتى الان). وأضاف أن (الصفحة الاهم للقوات المشتركة هي مسك الحدود السورية العراقية خلال الايام المقبلة لانهاء تسلل الدواعش الى العمق العراقي).واوضح أن (مسك الحدود يعد من اهم التحديات كون الحدود من الطرف السوري ما زالت تحت قبضة الدواعش ما يستدعي ارسال وحدات قتالية نخبوية لمسك الحدود وصد اي تعرض ارهابي لمنع اي ثغرة على الحدود المشتركة).

فعاليات محور

ومن جانبه قال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس (كانت أهم فعاليات محور الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواءين الثالث والرابع من الحشد الشعبي هي تحرير 150 قرية ومنطقة، كما تم تحرير ناحية العباسي والجزء الشمالي لمركز القضاء). وأضاف يار الله أن (تلك القوات “تمكنت من قتل 385 إرهابيا بضمنهم خمسة قناصين وإلقاء القبض على ستة آخرين وتفجير وتفكيك 95 عجلة مفخخة و422 عبوة ناسفة9). لافتا إلى (تدمير 20 مضافة للإرهابيين وتفكيك خمسة أحزمة ناسفة وتدمير خمسة معامل لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات).وأكد يار الله (تدمير 34 عجلة مختلفة والعثور على عدد من الأسلحة والعتاد وتدمير 25 موضعا دفاعيا و10 مخازن للعتاد والأسلحة و15 وكرا مفخخا و10 أنفاق). مشيرا إلى (إخلاء 240 نازحا وتدمير خمسة مراكز للاتصالات). وتابع ان (قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواءين الثالث والرابع من الحشد الشعبي تكمل أهدافها ضمن المرحلة الثانية وتنجز مهامها بعمليات تحرير الحويجة).وقال مصدر امس ان (المسؤول الأول عن تدريب قناصي داعش المدعو أبو عبد الله الطاجيكي ومجموعة من قناصي التنظيم قتلوا بقصف جوي في قرية شمال قضاء الحويجة).وأضاف ان (الطاجيكي يعتبر من قادة الصف الأول وهو من المقربين من البغدادي وكان مسؤول كتيبة القناصين في ولاية نينوى).وقال اعلام الحشد في بيان تلقه (الزمان) امس ان (الحشد الشعبي عثر خلال عملية تحرير قضاء الحويجة على 10 مقابر جماعية لمغدورين من القوات الامنية والمدنيين).واضاف ان (من بين رفات الضحايا نساء واطفالا). مشيرا الى ان (قوات الحشد تنسق مع الفرق المختصة لفحص رفات الشهداء والتعرف على هوياتهم). وقال امر الفوج الاول في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار العميد احمد جايد في تصريح امس ان (القوات الامنية اعدت خطة امنية لضبط الحدود مع سوريا بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانطلاق حملة امنية واسعة النطاق للتحرير قضاءي راوة والقائم غربي الانبار من داعش).واضاف ان (الهدف من هذه الاجراءات لمنع حالات التسلل وتدفع الارهابيين من سوريا الى المناطق الغربية وقطع كافة الامدادات حال انطلاق العملية الامنية) مبينا ان (عملية اقتحام قضاء راوة ستكون من محور عكاشات باتجاه قضاء القائم ومن محور قضاء عنة باتجاه قضاء راوة وهذه الخطة ستكون خاطفة وسريعة للقضاء على ماتبقى من عناصر عصابات داعش الاجرامية في مدن الانبار الغربية). وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية من الجيش وبمساندة العشائر تمكنوا من إحباط محاولة تسلل ثلاثة انتحاريين من داعش يرتدون أحزمة ناسفة إلى محطة قطار الفحيمي جنوب مدينة عنة).وأضاف أن (الانتحاريين تم قتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها دون وقوع خسائر مادية أو بشرية بصفوف الجيش أو العشائر).

هروب الدواعش

وقال قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي في تصريح امس ان (اكثر من 50 اسرة كانوا محاصرين من قبل عناصر داعش في قضاءي راوة والقائم تمكنوا من الهروب الى احدى القطعات العسكرية المتمركزة في قضاء الرطبة غربي المحافظة، مستغلين الفوضى العارمة جراء هروب اعداد كثيرة من قادة وعناصر التنظيم في تلك المناطق).واضاف ان (السكان الفارين من عناصر داعش سلكوا طرقا وعرة باتجاه القطعات العسكرية) مبينا أن (قوة من الاستخبارات العسكرية تقوم بعملية تدقيق اسمائهم قبل نقلهم الى مخيمات النازحين خشية تسلل عدد من عناصر التنظيم ودخولهم الى المناطق المحررة للقيام بعمليات اجرامية).واوضح أن (داعش يحاصر مئات الاسر كدروع بشرية). مشيرا الى ان (القوات الامنية نقلت الاسر الهاربة الى مخيم الكيلو 18).