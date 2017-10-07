الجد والسبط في كتاب ثورة إمام بمبادئ نبي

الهجرة أهم مبادئ الستراتيجية المحمدية ولا إستبداد أو دكتاتورية

محمد ياسين الهاشمي

عدد لنا الكاتب خصائص الانبياء التي منها القدرة على التبشير وقوة الشخصية والعِصمة وان يكون النبي صاحب رسالة انقلابية تستهدف حاجات الناس ومن الصفات الأخرى للنبوة الابداع البشري والاعجازية وعدد معجزات الانبياء الذين سبقوا الرسول محمد(ص) وذكر معجزة النبي في رسالة الانسانية هو القرآن الكريم الذي قدمه هدية للبشرية.

حقاً كانت اصابع الدكتور ماهرة حين سطر لنا براعته الباهرة ومضات الرسالة الاسلامية التي حملها محمد(ص) لينفض عن الانسانية اخر اغلال التبعية والخضوع ، ويعلن في شمولٍ واعٍ حقيقة التوحيد، فتتلقن البشرية عليه اخر دروس اعدادها ، وتتسلم وثيقة رشدها لتمضي بعد هذا في طريق الحياة شجاعة مبصـــــرة .

معنى النبوة

ومن ص26 نورنا الكاتب المبدع عن معنى النبوة التي تعني الاخبار عن الله والنبي يعتقد ولايتوهم . واوضح لنا الفرق بين الرسول والنبي وعدد سمات الرسالات ومنها السمة الانسانية والسمة الاخلاقية والسمة الحضارية والخلود والتجديد وعزز ذلك بآيات قرآنية … وفي مايخص الرسول محمد(ص) والأسلام أوضح لنا الدكتور الجبوري إن رسالة محمد(ص) وثورته لم تنطلق من فراغ لا معنى لهُ بل امتدت من وجود امتد منذ فجر التاريخ ووجود الكون مروراً بالجاهلية قبل الإسلام وبعدهُ امتداداً لكل الافاق الانسانية التي جعلت من رسالتهِ نظرية عقائدية . ص285

وانتقل بنا المؤلف الى الدولة النبوية وعن السيرة الذاتية للرسول الكريم(ص) يجدها القارئ العزيز على الصفحات 293-311 وقد ذكر لنا ان هدف الرسول في رسالته انقاذ الناس من الجهل والخرافات وليس حُكم الناس لأن الحُكم مسألة زمنية جزئية نسبية والرسالة مسألة كلية شاملة…ويتسائل الكاتب بعد شرح مسهب عن السيرة المحمدية الانسانية أين انظمة الحكم من مبادىء هذا القائد الانسان الذي قاد الأمة بأسلوب ديمقراطي قبل مئات السنين … ويدعوا إلى الاقتداء بسلوك محمد قائد كل عصر ومثال كل نظام…؟

وفي موضوع (قريش والبداية)الانسان قال الكاتب اللبيب (في رسالة النبي ص كل شيء اعتباري ما عدا الانسان،هوالحقيقة وهو قياسها)الانسان هذا الاسم ذو الرنين الصادق الفائق المثير كيف تراءى لمحمد ؟

مِن هذا المدخل مضى بنا المؤلف البارع الجبوري سائرين وراء ضياء باهر يقودنا الى ما يهمنا اليوم معرفته من رسالة محمد(ص) الذي لم يجيء بدعوة مجردة بل بدعوة ذات موضوع حافل عظيم فماذا كان ذلك الموضوع؟ لقد كان الانسان وكان الحياة يتحدث الانسان المُنزل على محمد عن الانسان كموضوع لرسالة محمد (لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم) لقد وقرّ محمد الانسان وقال(انا بشر مثلكم) .

أكد لنا المؤلف بأن رسالة محمد (ص) ومجيئه للحياة أحدث ثورة اجتماعية ذات ابعاد ومضامين تهدف الى اعادة صيغ القيم الاجتماعية التي جبلت عليها قريش واقتحمت الرسالة المحمدية منذ بدايتها معاقل الارستقراطية الرشيقة واراد محمد العمل من أجل نقل الانسان المكي الغارق بالملذات والشهوات والاقتصاد الربوي الى درجة الايمان برسالته .

وعن استراتيجية محمد بيّن الدكتور المؤلف موقف الرسول وإصراره على المضي في رسالته وقد حررت الرسالة المحمدية العقل ليمسس مفردات الدعوة الهادئة الى انقاذ الانسان مما كانت فيه وليبلغ الانسان اشده.

وذكرنا الدكتور الجبوري ماتعرض له الرسول من معاملة قاسية ومقاطعة اجتماعيا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً .

ومن مبادئ وستراتيجية محمد في نشر مبادئ الرسالة خصص الكاتب الرائع مبحثا ً خاصا ً عن ثورة الهجرة التي كانت من اهم مبادئ الاستراتيجية المحمدية .. من اجل انقاذ الثورة والرسالة المحمدية وذلك بأنشاء قاعدة جديدة لها تكون امينة الجانب ولها حرية الحركة على جميع المحاور ص 329 .

واهتمت ثورة الهجرة بالبناء الاجتماعي القائم على المؤاخاة بين جميع الناس وفي السنة الرابعة للهجرة كان الشعار (المساواة بين الحاكم والمحكوم) رجل واحد

واستخلص المؤلف القدير من ثورة الهجرة تحول الامة الى رجل واحد لان الامة ليس عددا ً بل فكرة ونظرية ورسالة وقائد تتجسد فيه ذاتية الامة بكل معانيها داخل ذاته وخارجها ) ص 337 .

وصلنا مع الكاتب الاديب الدكتور الجبوري الى بناء الدولة العربية الكبرى وان ماجاء به الرسول الاكرم من مشروعية بناء الدولة كان له اعظم الاثر في كسر شوكة الجاهلين وارغام انوف الصليبيين في دعوة الناس الى الاسلام بعيداً عن سفك الدماء وتعتبر الصحيفة التي وصفها الرسول (ص) والمتضمنه المفهوم الرسالي المُحمدي للدولة حيث اشارت نصوصها الى مقومات ودعائم الدولة بموادها المختلفة وتعتبر من اهم الوثائق السياسية والقانونية باعتبارها الدستور الذي يعطي للرسول الدور المركزي في بناء الامة الجديدة التي تتكون من الانصار والمهاجرين ويهود المدينة . ص344

واستمر المؤلف الدكتور عبد الجبار الجبوري في بحثه عن هذا الموضوع و وضع مبحثاً خاصاً لمرحلة التأسيس والبناء وذكرنا بما بعد القرن الاول (632-732) الذي انقضى على وفاة الرسول العربي التي كانت الدولة العربية قد استكملت انتشارها واستقرارها وكان القرن الثاني الذي دخل فيه المجتمع العربي على ابواب مرحلة جديدة من العطاء الحضاري والمحافظة على التراث الفكري والعلمي والفلسفي السابق عند اليونان ،ثم جاء القرن الثالث الذي عرف بعصر(المناظرات) وعصر ظهور العلماء والفلاسفة ص352

وبدأ الكاتب فصلة عن الرسالة والسلطة بآية قرآنية (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والله يحب المقسطين)المائدة42

مما يُدلل على ان النظام السياسي الذي اقامه الرسول الاعظم في دولة المدينة كان نظاماً متميزاً من نوعه نظاماً انسانياً لم يقم على القهر والتسلط بل كانت تغلب عليه الطوعية والابتعاد عن الفرض والسيطرة .. كل ذلك يجده القارئ الكريم على الصفحات 366-376 حيث قدم لنا المؤلف بحثاً عن الشريعة المحمدية التي نظمت حياة الامة والحكم في دولة المدينة تنظيماً دقيقاً وشاملاً.

وعن تصرفات الرسول الكريم كتب لنا الاديب المتمكن في مبحث خاص عن ذلك فقال في سياق موضوعه ان تصرفات الرسول (ص) وسنته الشريفة زاخرة بالنماذج والامثلة التشريعية والقضائية المتعلقة بشؤون الناس والاعمال والتكاليف الشرعية التي يجب على كل انسان مراعاتها في سلوكه وحياته وحركته اليومية .

مصادر الحكم

ويستمر المؤلف الجبوري بحثه حتى يصل بنا الى مصادر الحكم في الاسلام والتي عززها بقول المفكر السيد عبد الرزاق الجبران (إن دولة ونظامها ليس شأناً دينياً وانما تدبيرياً).

إنها كانت قائمة على حفظ حقوق الناس لذا لا نعتقد ان الله يغفر للظالم ظلمه دون ان يغفر له المظلوم لأنه حق للانسان المظلوم وليس لله تعالى) ص389 .

وقال مؤلف الكتاب ان الاسلوب الذي نص عليه القرآن في طبيعة الحكم هو الشورى بين كافة المسلمين والامر مقصود به شؤون المسلمين من (صحة وتعليم وصناعة وأمن ودفاع وتجارة و اقتصاد) ص393.

وعن مصادر الحكم بالإسلام بينها في مبحث خاص ص398 ومن اهمها القرآن الكريم وهو من أهم المصادر التشريعية ولا يعني أن اللجوء إلى القرآن المجيد يتطلب تطبيق النظرية الثيوقراطية في الحكم .

والمصدر الثاني هو السنّه ومنها تستنبط الاحكام وتؤخذ معالم الشريعة ويعرف بها الناسخ والمنسوخ ثم الاجماع الذي اختلف عليه العلماء الاصوليون في تعريفهِ والمصدر الرابع دليل العقل والخامس القياس والسادس الاستحسان … ولا اخوض في تفاصيلها فالقارئ اللبيب هو الحكم .

وفي أخر فصل من المحورين الاول والثاني من كتاب(ثورة امام بمبادئ نبي) هذا الكتاب الثمين اختتم الاديب اللامع عبد الجبار الجبوري موضوع عن محمد الدعوة التي تميزت هذه الدعوة المحمدية بالعقلانية الواسعة التي استوعبت كل العقول والنفوس وتعاملت مع الناس والواقع من اجل تحريك الجماهير المظلومة باتجاه عملية التغيير بعيداً عن الصورية والرمزية والاساطير الخرافية … فتميزت بالمبادئ التالية:

حقوق الجار

الاهتمام بالانسان ،الدعوة الى الوحدة ،عدم التمييز ، احترام العقيدة، اقرار الاختلاف بين الناس ،عدم الاعتداء ،حقوق الجار،العمل الصالح،القصاص العادل،حماية حقوق الانسان ،وهو لهذا يهدف الى حماية الانسان من الاستغلال والنهب وحماية الثروة العامة التي هي حق الناس جميعاً من ضراوة المحاباة ومن كل فنون السرقة والسُفه والاختلاس .

ونورنا صاحب كتاب (ثورة امام بمبادئ نبي) باشراقات مقدسة في عقيدة الرسول من اروعها الموازنه بين الراعي والرعية أي بين الحاكم والمحكوم فلا استبداد او دكتاتورية او سلطة ظالمة يمنحها الامة الى الحاكم والاصل الثاني في هذه الموازنة هو مبدأ الرقابة كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.

ابحر المؤلف الكاتب القدير الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري في سفينته وهي تحمل كنوز العلم والمعرفة والثقافة ومكنونات مدينة العلم الرسول الكريم والسِبط الشهيد القدوة الحسين(ع) .

لم يخف من الغرق بل طاف بها عبر البحار النورانية واثق الخطوة والانجاز معتمداً على مصادر عديدة تتميز بالعمق والرصانة وسار في بحرٍ مملوء بفضائل الجد والسبط حتى اوصلنا الى احسن النتائج وأرصنها وها نحن نرسو في شاطئ الامان فبعد ان وضع اللمسات الاخيرة على ثورة محمد(ص) وما فيها من منطلقات التغيير الجذري القائم على الرقابة ورفض الاستبداد وحرية الرأي والتعبير لا إكراه في الدين،حق المساواة والعدل ،حرية المعتقد،استئصال الفساد،ومن معالمه النفاق والمروق والانتهازية والمصلحية الفردية ومن أجل تحقيق الاهداف الخاص وحرية الاختلاف في الرأي والمرأة والطفل فقد ضمنت العقيدة المحمدية(ص) الاهتمام بالمرأة وضمنت حقوقها أسوةً بالرجل .

وأشار اخيراً انه من خلال ابواب وفصول هذا المحور تبين لنا من خلال الحقيقة الاولى (محمد بن عبد الله بن عبد مناف) إن حُب الله واجب شرعي لذاته القدسية وحُب الله يستدعي حب محبوبه نبيه المختار ومن رسول الله الى آل بيته هم احباب الله منهم البداية والنهاية وفي مسيرة النبي(ص) وجود قدرات ونماذج يستدعي الاقتداء بها الكمال الانساني…

ومعذرةً من الاطالة لأن الكتاب غزير في مادته ثمين في موضوعاته ولا يمكن اختصار التقويم الى اقل من هذا وتركت الكثير للقارئ الكريم لاكمال المسيرة في قراءة الكتاب الذي سيجد فيه الكثير الكثير من التاريخ المقدس ومعجزات الرسول ودعوته العظيمة متمنياً للقراء اجمل الساعات وأحسن الاوقات للتمتع بما يحتويه المؤلف الباهر …