هجوم قرب المتحف الطبيعي في لندن

لندن-(أ ف ب) – اصيب عدة اشخاص بجروح السبت بعدما صدمتهم سيارة قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن كما اعلنت سكوتلنديارد التي اوقفت رجلا.

وقال شهود لوكالة فرانس برس ان عناصر من الشرطة توجهوا الى المكان. وأكدت متحدثة باسم المتحف لوكالة فرانس برس ان سيارة دهست عددا من المارة.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان الحشود في هذه المنطقة السياحية المكتظة في ساوث كينسنغتون والتي تضم ايضا متحف فيكتوريا اند البرت ومتحف العلوم، اصيبوا بالذعر وفروا من المكان.

والاجراءات الامنية مشددة في بريطانيا التي شهدت خمسة هجمات ارهابية في ستة اشهر بينها اربعة في لندن وواحد في مانشستر، ادت الى مقتل 35 شخصا.

وأعلنت شرطة العاصمة انها استدعيت الى المكان عند الساعة 13,21 ت غ اثر تقارير عن حادث دهس.

وقالت الشرطة في بيان ان “عددا من المارة اصيبوا بجروح. وتم توقيف رجل في المكان”.

واضافت “يجري التحقيق في ظروف ودوافع” الحادث.