حدثان كرويان في الهند والبصرة

الوطني يحصل على جميع الفوائد والناشئون يستهلون مشوارهم العالمي

الناصرية – باسم الركابي

يستهل منتخب الناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة كاس العالم الجارية في الهند من 6 الى 28 من الشهر الحالي عندما يلاعب اليوم الاحد منتخب المكسيك ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا منتخبا انكلترا وتشيلي وسط تطلعات تحقيق الفوز في المهمة الاولى وفتح الطريق امام كتيبة جثير في ان تصب النتيجة في صالحها التي تمثل التحدي بعينه للاعبي المنتخب بعد النجاح الطيب المتحقق في احراز بطولة اسيا العام الماضي في الهند ويترشح اول وثاني المجموعات الست اضافة الى افضل اربع منتخبات تأتي في المراكز الثوالث من مجموع 24 فريقا تتنافس بطموحات مشتركة على اللقب في منافسات تظهر قوية قياسا الى واقع المنتخبات المشاركة وتطلعات العودة باللقب

تشكيلة متكاملة

ولدينا تشكيلة متكاملة ومتجانسة يجمعها حب اللعب من اجل الوطن والكرة العراقية والظهور الشخصي في احد المحافل العالمية والعمل على صناعة تاريخ للكرة العراقية امام ترقب الشعب العراقي الذي يامل في ان تاتي الامور كما يتمنون في بلوغ طموحات الادوار المتقدمة

ومهم ان تتزامن مشاركة هؤلاء اللاعبين مع الانتصارات التي حققتها الاجهزة الامنية وطرد الدواعش من الاراضي العراقية وتحريرها حيث طردهم و قتلهم في اخر معاقلهم في الحويجة ومؤكد سترنو الانظار نحو منتخبنا في ظل الانتصارات التاريخية وقهر الاشرار وهزيمتهم شر هزيمة ويتحمل المنتخب المهمة على مستوى دعم الكرة العراقية في ان يحقق طموحاتها من خلال المنافسة المذكورة الفرصة المهم للظهور الكروي العراقي من خلال المنتخب المذكور الذي يحمل ايضا طموحات العرب كونه الفريق العربي الوحيد المشارك فيها والاهم والاكثر اهتماما ان يقدم نفسه الطرف القوي المثابر والفعال في خوض مبارياته باعلى درجات التركيز.

الفرصة الكبيرة

ومهم ان تظهر المباراة الفرصة الكبيرة لمنتخبنا لتأكيد تواجده في المجموعة والبدء بتحقيق الخطوة وبدا المنافسات بقوة وحسم النتيجة مع واحد من المنتخبات المعروفة في البطولة والذي سبق وحصل على لقبها المرة الاولى في عام 2005 والاخرى في عام 2011 ومؤكد سيلعب بطموحات الحصول على البطولة الثالثة .

ويأمل الشارع الرياضي المترقب للنتيجة الايجابية التي ستمهد لدخول المباراة الاخرى بشكل افضل ولان النتيجة الايجابية ستعطي استقرارا على مقاليد الامور منذ الخطوة الاولى التي ستعطي زخما مهما للفريق في رفع حظوظه في المنافسة والانتقال للدور التالي.

تواجد المنتخب

شيء جيد ان يتواجد المنتخب قبل وقت مناسب في مكان التصفيات ومواصلة الاستعدادات من مختلف الجوانب والاهم التغلب على الاجواء الرطبة وتامين ظروف اللعب بالشكل المقبول لان المهمة لاتبدو سهلة امام جميع فرق المجموعة التي تظهر ثلاثتها قوية امامنا.ولايمكن التقليل من شان منتخبنا الذي مر بفترة عمل واعداد مهمة زادت ورفعت من درجة الجاهزية التي عليها اليوم المنتخب والتي سيدخل فيها المباراة في اهمية ان يكون في اعلى وضع فني والتعبير عن مستواه واظهر حالة التحدي من الوهلة الاولى. واذا ما اراد منتخبنا مواصلة المنافسة عليه ان ينطلق بقوة من مباراة اليوم وعبور بوابة المكسيك التي تمثل مفتاح المنافسة الحقيقية لان الخطوة الاولى مهم ان تاتي ايجابية. ويتمتع المنتخب الوطني بخصائص لعب مهمة منها حالة الانسجام التي عليها اللاعبين والفريق بعد الحالة الايجابية التي انتهى عندها في بطولة اسيا في الهند العام الماضي وما وفرته من فرصة امام عدد من اللاعبين في المشاركة مع عدد من فرق الدوري الممتاز ويبدو ان اللاعبين محظوظين في خوض عدد كبير من المباريات بفضل الية الدوري الاخير ما زاد من تحسن مستوياتهم الفنية قبل ان يقرظوا حضورا واضحا مع فرقهم وهذا ما يدعم وحدة وقوة الفريق المثابر الذي استمر تحت قيادة المدرب الناجح قحطان جثير الذي قدم نفسه مدربا مهم قبل ان يستلم مهمة المنتخب التي يحرص ان يحقق منجزا شخصيا في محفل كروي كبير وهو طموح للمدرب الذي يتطلع الى تحقيق نتائج تليق بالمهمة والكرة العراقية التي تقدمت على مستوى مشاركات منتخبات الفئات العمرية وهو ما ينطبق على المدرب حكيم شاكر وفضل النجاح الذي تحقق مع منتخب الشباب وما وفر امامه من رص عمل ابرزها مع المنتخبين الاولمبي والوطني.

عناصر مهمة

ولدى جثير عناصر مهمة تمرست في اللعب وقادرة على تجاوز مواجهة اليوم بتحد عال عبر وجود صانع الالعاب واللاعبين المهاجمين احد أسلحة الفريق في البطولة الاسيوية السابقة وينتظر ان يعودوا بذات القوة والسيطرة والتحكم في الامور وعلى اللاعبين ان يلعبوا بحذر للحد كم خطورة المنتخب المنافس الذي يفترض ان يكون جهاز منتخبنا قدتعرف علي واقع المكسيك حتى تاتي المواجهة بالمستوى المطلوب

الانطباع العام

الانطباع العام عن منتخبنا ظهر امام الشارع الرياضي الذي تابع برغبة مبارياته في البطولة الاسيوية وحقق لقبها بكل استحقاق وكان الفريق مقنع من حيث الاداء والنتائج التي يامل ان يقدم نفسه الطرف اقوي في المجموعة وان يزهر باعلى درجات اللعب اذا ما اراد حسم الامور بالشكل الذي يخطط له نامل ان يكون على مستوى المهمة بعد ظروف العمل الطويلة مع المنتخب حيث وجود اللاعبين والمباريات التجريبية وعكس مؤشرات اللعب المطلوب قبل السفر الى الهند والانظار تتوجه اليوم نحو ملعب المباراة في مشاهدة المنتخب الذي عليه ان يقدم نفسه كأفراد ومجموعة بفاعلية عالية وعلى اللاعبين خوض المباراة الاولى بأعلى درجات الحرص والتركيز كلما اتت النتيجة الايجابية كلما ينعكس ذلك على مشاركة الفريق واهمية التزام ال عبين بتوجيهات المدرب في تطبيق طريقة اللعب ومواجهة الفريق المنافس باعلى درجات الحذر لانه الاخر يتطلع الى بداية مهمة ممثلة بتحقيق الفوز الهدف الذي سيلعب من اجله ولانه يمثل البداية الحقيقة للبقاء في دائرة المنافسة وتطلعات الانتقال للدور 16 من خلال نظام البطولة الذين يتضمن صعود اول وثاني المجموعات الست اضافة الى افضل اربع فرق

مباريات اليوم الاول

وكانت مباريات البطولة قد انطلقت امس الاول الجمعة بإقامة الجولة الاولى لمباريات المجموعتين الاولى والثانية عندما تغلب منتخب امريكا على البلد المضيف الهند بثلاثة اهداف دون رد في الوقت الذي تغلبت غانا على كولمبيا ي بهدف وفي المجموعة الثانية نجحت البارغواي بالفوز على مالي بهدفين لواحد قبل ان تتعادل نيوز لندا مع تركيا بهدف. ويقول رئيس نادي الميناء البصري هادي احمد مهم ان يتواجد منتخب النأشين في احدى البطولات الكروية لابل اهم بطولة تحت سن 17 سنة بعدما قدم نفسه في بطولة اسيا وتفوق بشكل كبير ومثل هذه الفئة باعلى درجات اللعب والتفوق قبل ان يخوض اليوم الاختبار الاول في اول ظهور له ونتمنى ان يقدم لمستوى الذي يقوده للفوز في بطولة لايظهر فريقا سهلا فيها ما يتوجب على اللاعبين بذل ما في وسعهم لتقديم المباراة الاولى باعلى درجات اللعب لانها مفتاح المنافسة على اللقب.

فوز الوطني على كينيا

خرج المنتخب الوطني لكرة لقدم بكل الفؤاد من مباراته التجريبية امام نظيره الكيني التي جرت الخميس الماضي في البصرة حيث الفوز على الضيوف بهدفين الواحد سجلهما بروا نوري من ضربة جزاء واحمد ابراهيم في الشوط الاول فيما سجل للكيني اولوكتا قبل نهاية الوقت بخمس دقائق.والاهم ان يستمر المنتخب في نسج النتائج المطلوبة خلال الفترة الحالية ويغطي صداها على الخروج من تصفيات كاس العالم وان يلملم جراحه وينهض من جديد حتى على المستوى التجريبي لرفع الحالة لمعنوية وتجسدت اجواء الارتياح في ملعب البصرة من خلال النتيجة والحضور الجماهيري الذي حضر لدعم لمنتخب الذي شهد اول تواجد وحضور لعناصره المحترفة والمغتربة واللعب بين الجمهور الذي تابع سير اللعب بفرح غامر بعدما حققت المباراة اهدافها منها تجاوز الشكوك في عدم القدرة للعودة الى الوضع الافضل بعد نكسة الخروج المر من منافسات كاس العالم قبل ان يعكس الحالة الافضل مثلما مر من بوابة المنتخب الكيني والحفاظ على مستوى النتائج التي انطلق بها باسم قاسم من نفس الملعب بعدما تغلب على المنتخب الاردني الشقيق. والمباراة تمثل عودة مهمة للمنتخب الى ميدانه وبين جمهوره وفي مجموع لاعبيه وحرصهم على خوض المباراة التي اتت في وقتها من حيث الوقت الذي سمح للاعبين في الحضور برغبة شديدة وخوض المباراة وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تلقها الشارع الرياضي بارتياح.

اللاعبين الشباب

والاكثر في فوائد المباراة هو زج عدد من اللاعبين الشباب وهذا عمل مهم للمدرب الذي واصل ادارة الامور كما يجب قبل ان يتلقى مساندة الجمهور الحضور والترقب في ان يعود المنتخب لمستواه المطلوب كفريق لبطل اسيا 2007 واحد فرق القارة التي يشار لها باهتمام كبير والاهم ان يكون غ في الجاهزية للمهام الرسمية المقبلة لاستعادة دوره بعد تحقيق النتائج المطلوبة بعد التعامل مع اللاعبين والبدائل المتاحة.

ومن الفوائد المتوقع ان تأتي بعد ايام قريبة حيث التقدم في تصنيف الفيفا من خلال النتيجة التي ستفرض نفسها وتعطي احدى ثمارها المنتظرة ويقف مام فرصة للتقدم في التصنيف الذي يعد محفزا للتواصل مع النتائج الافضل

تاثير النتائج

والكل يتفهم واقع المنتخب وتأثير النتائج الاخيرة والاهم التعامل معها والحفاظ عليها لتعزيز مسار الامور لكن يبقى تقديم المستوى الفني المطلوب الاهم ومن يدخل الاطمئنان في نفوس الشارع الرياضي الذي يراقب الامور عن قرب لكن ما يظهر به المنتخب في مبارياته الاخيرة على المستوى الرسمي مع تايلاند والامارات وقبلها المباريات التجريبية نراه يتراجع في الشوط الثاني بعد ان يقدم مستوى عالي من اللعب والسيطرة والتحكم في الكرة وتسجيل الاهداف الى اخر متطلبات اللعب بالمقابل نرى تراجع المستوى خلال الشوط الثاني وعلى عكس الامور التي مهم ان تأتي متكاملة وان يظهر المنتخب في مستوى اقوى وان يعود سريعا لمستواه لان ما حققه المنتخب للان يوازي قيد أنمله امام الخروج من اهم الاحداث الكروية العالمية ما يتطلب تقديم العمل المتكامل للنهوض بالأمور من الان وهي دعوة صادقة الى تجاوز تفاصيل العمل الرتيبة مع كل الذي تحقق وعلينا ان نهتم ونتعلم من درس الخروج نعم المنتخب متاثر في هزة الخروج من التصفيات وما تركته من اثار نفسية وفنية لايمكن تجاوزها بسرعة وفي هذه الفترة القصيرة

مسار المباراة

وبعد لابد ان نقف على مسار المباراة بعيدا عن النتيجة والفوائد التي حققتها والعودة الى مناقشة الامور بتاني منها التفكير في المباريات التجريبية القادمة وخلال فترة الفيفا وغيرها من خلال اللعب مع فرق اعلى مستوى للوقوف على حقيقة المنتخب لان اللعب مع المنتخبات القوية تمثل المحك الحقيقي لمنتخبنا ولأنها تعد الأكثر مكانا وقوة لدعم مستوى المنتخب والتدرج في المباريات امر مطلوب وياتي ضمن برنامج المدرب الذي يسير في الاتجاه الصحيح لكن علينا ان نراقب الامور وان نقيم الامور بصراحة بعيدا عن النتائج وان يفتح ملف المنتخب بين الحين والاخر والاهم عند تحقيق الفوز حتى لاتبقى النتائج تسيطر على الامور التي يجب ان تبحث من كل الجوانب

زغير يقول

ويقول رئيس فرع اتحاد الكرة في ذي قار جليل زغير شاهدة المباراة التي نالت اهتمام الوسط الكروي من حيث تحقيق النتيجة والامور الاخرى التي كنا ننتظرها باتجاه تحسين المسار من خلال تحقيق النتيجة وكان اختبار المنتخب الكيني شيء مهم جدا في جميع تفاصيله وحقق اكثر من شيء مع التطلع الى تحسين الموقع في تصنيف الفيفا كما شاهدنا حالة العلاقة بين اللاعبين والجمهور واشداد الاثنين في صورة زاهية شهدها الملعب

والكل ينتظر ان يذهب الاتحاد الدولي الى رفع الحظر الكروي الكلي بعد هذه المباراة التي نجحت تنظيميا واخرجت بالشكل المقبول عبر تعاون الكل خصوصا لجمهور الذي تابـــــــع المباراة برغبة شديدة من خلال تواجد جميع اللاعبين امام اشتياق الحضور وحالة الاعتزاز التي عبروا عنها.