بطولة الجودو للمكفوفين تنطلق اليوم

بغداد – هشام السلمان

توج فريق نادي ذي قار بطلا لبطولة العراق بسباحة المعاقين والتي اختتمت منافساتها في مسبح الشعب الدولي في العاصمة بغداد يوم امس الاول بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الدكتور عقيل حميد والامين المالي مزهر غانم وعضو المكتب التنفيذي مجلي عودة ومدير اعلام اللجنة البارالمبية هشام السلمان وعدد من اعضاء الاتحادات الرياضية العاملة في اللجنة البارالمبية وذلك بعد تمكن فريق ذي قار من جمع عشرة اوسمة ذهبية ووسام واحد فضي اضافة الى وسامين فضيين وجاء بالمركز الثاني فريق اللجنة الفرعية في بابل بعد ان حصل على خمسة اوسمة ذهبية وثلاثة فضية ومثلها برونزية فيما احتل فريق نادي الجيش المركز الثالث برصيد وسامين اثنين ( ذهبيين ) واربعة اوسمة فضية ووسامين برونزيين

وكانت البطولة شهدت تنظيما متميزا باشراف رئيس اتحاد السباحة هاشم فرز وامين السر عبد الواحد حسن والامين المالي فاضل المكصوصي واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الذين ابدوا تعاونا واضحا اسهم في نجاح البطولة التي التي اتسمت منافساتها بالمستوى العالي بين السباحين وافرزت خامات واعدة يمكن الاستفادة منها في رفد المنتخبات الوطنية

وفي سياق ذاته تمكن فريق نادي وسام المجد من الفوز ببطولة العراق بالكرة الطائرة جلوس والتي اختتمت الخميس في قاعة النادي

وانتهت مباراة الختام التي جمعت فريق نادي وسام المجد بنظيره فريق لجنة النجف بثلاثة اشواط مقابل لاشيء فيما احرز فريق لجنة بابل المركز الثالث بعد فوزه على نادي الولاء بالنتيجة ذاتها وكانت مباراتي التقاطع قد اسفرت عن فوز نادي وسام المجد على فريق الولاء بشوطين مقابل لاشيء والنجف على بابل بشوطين مقابل شوط واحد , وشارك في البطولة التي امتدت ليومين ثمانية فرق منها ست لجان اضافة الى ناديي الوسام والولاء

هذا وتتواصل بطولات العراق للالعاب الرياضية للجنة البارالمبية العراقية حيث تنطلق اليوم الاحد في قاعة المركز التدريبي للجنة البارالمبية العراقية في مجمع وزارة الشباب والرياضة بطولة العراق بجودو المكفوفين وتستمر ليومين.