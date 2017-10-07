تصفيات كأس العالم: صربيا تهدر فرصة التأهل المبكّر

أسبانيا تعبر للمونديال بثلاثية وإيطاليا تسقط في فخ التعادل

{ مدن – وكالات: توج المنتخب الإسباني لكرة القدم مسيرته الرائعة في التصفيات، وتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعدما واصل الفريق انتصاراته المتتالية، وتغلب على نظيره الألباني 3 ـ 0 اول امس الجمعة، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوربية المؤهلة للبطولة. وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات، وأكد صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 25 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادل واحد، بفارق خمس نقاط أمام المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني في المجموعة. وتأهل المنتخب الإسباني للنهائيات ليصبح المنتخب العاشر الذي يتأهل عبر التصفيات، والحادي عشر الذي يضمن مقعده في النهائيا نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات. وأصبح المنتخب الإسباني رابع المتأهلين من التصفيات الأوربية إلى المونديال الروسي، حيث سبقته منتخبات بلجيكا وإنكلترا وألمانيا. ويختتم الماتادور الإسباني مسيرته في التصفيات بلقاء مضيفه الكيان الصهيوني يوم غدا الاثنين فيما يحل نظيره الإيطالي ضيفا على المنتخب الألباني. وسجل الثلاثية رودريجو مورينو وإيسكو وتياجو ألكانتارا في الدقائق 16 و24 و27.

فخ التعادل

على صعيد اخر سقطت إيطاليا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفتها مقدونيا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب تورينو الأولمبي. أنهى المنتخب الإيطالي، الشوط الأول متقدما بهدف حمل توقيع المهاجم المخضرم جورجيو كيلليني قبل نهايته بخمس دقائق، إلا أن الفريق الضيف تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 77 عبر ألكسندر تراجكوفسكي. ولن تؤثر هذه النتيجة على حظوظ بطل العالم 4 مرات (1934 و1938 و1982 و2006)، في الملحق حيث أنه ينفرد بالركز الثاني في المجموعة برصيد 20 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن ألبانيا الثالثة. وفي مباراة تحصيل حاصل، فاز الكيان الصهيوني خارج ملعبها بهدف نظيف على ليشتنشتاين. سجل هدف اللقاء الوحيد إيتان تيبي في الدقيقة 21 من بداية اللقاء، ليصبح رصيد المنتخب العبري 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تظل ليشتنشتاين بدون رصيد في قاع الترتيب

كيلليني: إيطاليا فقدت الحماس

وتحدث الدولي الإيطالي جورجيو كيلليني، لوسائل الإعلام عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام مقدونيا في تورينو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المونديال. وقال كيلليني في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: لقد كسرنا الجمود وسيطرنا على المباراة بشكل جيد للغاية، ومقدونيا لم تشكل خطورة على مدى 75 دقيقة. وأضاف :من الواضح أن الهزيمة التي ألحقتها بنا إسبانيا أفقدتنا الكثير من الحماس الذي نحتاجه من أجل العمل والوصول إلى مناطق الخصم، ربما كنا قد خدعنا أنفسنا بأننا أكثر تقدما في عملنا مما كنا عليه حقا، لكننا الآن بحاجة لأن نكون أكثر هدوء واسترخاء. وتابع :مستوانا لم يكن عظيمًا، وقد انزلقنا في المجموعة، علينا أن نواصل العمل هذا هو السر الوحيد الذي لدينا بالإضافة إلى الهدوء والاسترخاء. وختم تصريحاته قائلا: الأمر متروك لنا لكي نفوز بتصفيق المشجعين، نفهم أنهم يشعرون بالضيق ولكننا في لحظة نحتاجهم فيها، وأعتقد أنهم سيكونون معنا. وأخفقت إيطاليا في حجز التذكرة المباشرة لكأس العالم، وحصدتها إسبانيا عن المجموعة بعد الفوز على ألبانيا بثلاثة أهداف نظيفة، لترفع رصيدها إلى 25 نقطة، بينما تملك إيطاليا 20 نقطة فقط.

صربيا تهدر فرصة التأهل

وأهدر منتخب صربيا، فرصة حسم التأهل مبكرا لنهائيات كأس العالم، عقب خسارته 2-3 أمام ضيفه النمساوي، في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة للتصفيات، اول امس الجمعة. وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت عن فوز ويلز على مضيفتها جورجيا 1-0 . ورغم الخسارة، ظل منتخب صربيا متصدرا للمجموعة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ويلز، فيما احتل منتخب أيرلندا المركز الثالث برصيد 16 نقطة، لينحصر صراع التأهل بين المنتخبات الثلاث، ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة. ويصعد متصدر المجموعة للنهائيات مباشرة، فيما يتأهل أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثاني بالمجموعات التسع للتصفيات، إلى الملحق الأوربي. وفي العاصمة النمساوية فيينا، تلقى منتخب صربيا خسارة موجعة أمام مضيفه النمساوي في الوقت القاتل. وبادر لوكا ميليفوجيفيتش بالتسجيل لمصلحة صربيا في الدقيقة 11، قبل أن يرد منتخب النمسا بهدفين حملا توقيع جويدو برجشتالر وماركو ارناوتوفيتش في الدقيقتين 25 و76 . وأدرك نيمانيا ماتيتش التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة 83، فيما أحرز لويس شاوب هدف الفوز القاتل لمنتخب النمسا في الدقيقة 89 . من جانبه، حقق منتخب أيرلندا فوزا سهلا 2-0 على ضيفه منتخب مولدوفا. وتقمص دارل ميرفي، دور البطولة في اللقاء بعدما أحرز هدفي المنتخب الأيرلندي. وواصل منتخب ويلز صحوته في المجموعة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي. ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه توم لاورينس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 .