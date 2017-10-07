السلطات تحتجز البرازيلي رومارينهو في مطار الدوحة

الجزيرة الإماراتي يشكو قطر للفيفا ويطالب بالإفراج عن لاعبه

{ دبي – وكالات: قالت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي انها تقدمت بشكوى رسمية الى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وإلى الإتحاد الدولي للاعبين المحترفين وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للإفراج الفوري عن لاعبها البرازيلي رومارينهو الذي احتجزته السلطات القطرية في مطار الدوحة وهو في طريقه للعودة إلى العاصمة أبوظبي. واضافت ادارة النادي في تصريحات صحافية أنه تم احتجاز لاعب فريق الجزيرة رومارينهو في مطار الدوحة بدعوى عدم وفائه بسداد ديون مالية مستحقة عليه لناديه السابق الجيش القطري الذي انتقل منه إلى نادي الجزيرة في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكدت إدارة النادي الاماراتي أن هذا الاحتجاز غير قانوني وغير صحيح، لافتة الى أن الجزيرة حصل على البطاقة الدولية للاعب قبل إتمام تعاقده مع النادي وقام الجزيرة بدفع كل مستحقات نادي الجيش القطري وكذلك اللاعب وفقا للعقد المبرم بين الجزيرة واللاعب. وشددت أن هناك فريق عمل قانوني من النادي يتحرك في الوقت الحالي لحفظ حقوق النادي واللاعب بعد هذا الإجراء الذي لا يمت للإنسانية ولا الإحتراف بصلة، مضيفة أن وكيل أعمال اللاعب تقدم كذلك بشكوى مماثلة إلى الإتحاد الدولي وإلى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك إلى الإتحاد الدولي للاعبين المحترفين، وطالب بالإفراج الفوري عن اللاعب وعودته إلى صفوف ناديه الجزيرة في أبوظبي. في سياق متصل ذكر تين كات المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي أن ماحدث للاعب الفريق رومارينهو في الدوحة يثير الدهشة، مؤكدا أن رومارينهو سيشعر حتما بالندم بلعبه في قطر.

ويلعب البرازيلي رومارينهو البالغ من العمر 27 عاما في نادي الجزيرة مرتديا الرقم 31 ويبلغ طوله 174 سنتيمتر ويقدر وزنه 72 كجم، ويلعب في خط هجوم الفريق. وانضم اللاعب للعب في نادي الجزيرة في 28 اغسطس 2017، حيث أتم نادي الجزيرة الإماراتي، تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي روماريو ريكاردو داسيلفا المعروف بـرومارينهو في ذلك التاريخ قادما من نادي الجيش القطري في صفقة انتقال حر. ورحب النادي الإماراتي وقتها بلاعبه الجديد بعد انتقاله اليه عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة للاعبه الجديد، وعلق عليها قائلًا: شركة الجزيرة لكرة القدم تستكمل إجراءات انتقال اللاعب روماريو ريكاردو رومارينهو.. نرحب بك في فخر أبوظبي. وكان رومارينيو قد انتقل إلى الجيش القطري في 2014 قادما من نادي كورنثيانز البرازيلي، ولعب فيه لـ3 سنوات خاض خلالها 72 مباراة محرزا 41 هدفا. وانضم رومارينهو لقائمة الأجانب في الجزيرة والتي تضم الفرنسي لاسانا ديارا، والأوزبكي راشيدوف.