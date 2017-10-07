لغة الكُرد الناعمة

أكثر الكلمات التي وردت على لسان السياسين الكرد منذ الإستفتاء وما تلاه هي :

التفاوض والحوار .. وهي لغة دبلوماسية ناعمة مقصودة وموجهة إعلاميا تهدف الى إمتصاص حالة الغضب في الجانب العربي العراقي، جمهورا وسياسيين والناجمة عن التصرف الأحادي الجانب في الإستفتاء للإنفصال عن جسد الدولة، تخطيطا وقرارا وإجراءات.

الخطاب الناعم بعد أن إستكمل الساسة الكرد إجراءات التصويت لايُمثل الرغبة الحقيقية لهم بقدر مايمثل فصلاً مهما في إدارة الأزمة والتعامل مع الرفض المحلي والإقليمي والدولي بعقلانية لإستيعاب هذا الرفض وتحييد ما أمكن من القوى الإقليمية والدولية،واستمالة مايمكن استمالته للجانب الكردي في نزعته الإنفصالية… تاريخ السلوك السياسي للقادة الكرد وعلى مدى أربعة عشر عاما ومن خلال مشاركتهم في العملية السياسية لما بعد 2003 لم يظهر تلك اللغة الناعمة في التعامل مع أية أزمة وخاصة فيما يتعلق بالمحاصصةالسياسية ومايسمونه الإستحقاقات في المناصب والمكاسب المالية المُترتبة ،بل انّ التعنت في المواقف وإستثمار الثغرات ورغبة الأطراف الأخرى في إستمالتهم ،كل ذلك كان يعني رفع سقف المطالب، لاسيما عند تشكيل الحكومات الإتحادية.. من كل ماتقدم ،تبدو رغبة الساسة الكرد في التواصل مع حكومة المركز والتفاوض والحوار والإصرار على مد الجسور محسوبة سياسيا لغرض المناورة وكسب الوقت لإجل تحقيق الأهداف بعيدا عن المصالح العليا للعراق… رغبة التفاوض الصريحة الكردية تضمر نزوعا لإستدراج حكومة المركز الى مستنقع حوار طويل لن يُفضي الاّ لتحقيق الحلم الكردي مضافا اليه الأطماع… إنّه يشبه استثمار الفوز في معركة عسكرية خاطفة.

مصطفى داود كاظم