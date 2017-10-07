التشابيه وطقوس العزاء .. موروث عراقي

بغداد – رجاء حميد رشيد

محرم شهر الأحزان والمأساة الذي اقترن اسمه بواقعة ألطف الشهيرة و طقوسها الخاصة الأليمة منها طقس التعزية الدرامي أو كما يسمونه (التشابيه) حيث يقومون بتمثيل بدائي للحدث أمام الجمهور فتتجسد الملحمة تجسيداً حياً لهم، وهو موروث ديني عراقي منذ ما يقارب 1300 سنة والتشابيه في بداية نشوئها كانت تقليدا حيا لمأساة الأمام الحسين وما تبعها من مآس وحتى قتله والتمثيل بجثته وسبي عائلته ولكن بمرور الزمن فان التعزية او التشابيه امتزجت بالحياة السياسية والاجتماعية حتى أن بطلها الحسين “ع” أصبح رمزا قوميا، فمن خلال إعادة عرض هذه المأساة كل عام كطقوس تقام في الأول من شهر محرم ولمدة عشرة أيام، تتحول ساحات المدينة إلى تجمع سكاني هائل لأجل المساهمة في هذه الشعائر الدينية ـ الدرامية، إذ تتضمن المسيرات والتظاهرات فصولا من المأساة تروى في كل يوم من الأيام العشرة أو تُمثل طقوسا تراجيدية ذات طابع درامي لمذبحة الأمام وأنصاره. وتعقد التعزية عادة في المساجد أو الساحات العامة ويسبقها طواف في شوارع المدينة يزداد عدد المشتركين فيه يوما بعد يوم. ينشدون أناشيد النواح والحزن والرثاء، ويضربون صدورهم، و يجلد بعضهم بسلاسل الحديد(القامات). ومن بعد يؤمون المسجد للاستماع إلى التعزية.وفي اليوم العاشر يمثلون المعركة أو ما يعرف بالتشابيه.

طقوس التعزية

تقام التعزية في العراق في جميع القرى والمدن وخاصة مدينة كر بلاء التي كانت ارض المأساة الحقيقية. ، محاولا التركيز على الطقس الديني ـ الدرامي الذي يسمى في العراق بالتشابيه فقبل أن يبدأ اليوم الأول تتهيأ المدينة بكاملها لإعداد المسيرات والمواكب ويهيئ سكان المدينة الرايات والملابس السود التي سيرتدونها طوال شهر محرم ، ويلف الحزن جميع مرافق المدينة الموشاة بالأسود والذي سيخلق جوا خاصا بالأحزان. وعادة تقام المسيرات والتظاهرات والمواكب أثناء الليل ماعدا اليوم الأخير والذي يقدم فيه عرض التعزية منذ الصباح الباكر.. إن الاحتفالات في هذه الأيام تنقسم إلى:

المجالس الدينية. المواكب والمسيرات الطقس الدرامي التشابيه ـ المجالس الدينية.

وتقام في قاعات كبيرة خاصة أعدت لهذا الغرض وتدعى الحسينيات(نسبة إلى بطل المأساة الحسين) أو في الجوامع أو الساحات العامة، حيث يجلس الجمهور على الأرض للاستماع إلى الراوي الذي يدعى “الروزخون ” او ” الحكواتي “. ويكون رجل دين عادة، مهمته سرد أحداث المعركة ومقتل بطلها وعائلته.ويبدأ روايته بغناء كتمهيد للحدث الرئيسي الذي سيشمل رواية بعض الأحداث التي لها علاقة بالحسين وعائلته، ويكون هذا الغناء حزينا وانفراديا.ومن ثم يروي فضائل ومميزات هذا البطل أو ذاك. ويكون أداء الراوي أو القارئ مقسما بين الحداء والحديث المباشر حيث يحاول ربط الأحداث والرواية التاريخية بالأحداث المعاصرة. وتتميز هذه المجالس بكونها دينية وتعليمية في ذات الوقت وهؤلاء الرواة يمتلكون ثقافة دينية وإطلاع على المشاكل المعاصرة ولهم أساليبهم الخاصة في توصيل أهدافهم الدينية والتربوية.

المواكب والمسيرات

تكون هذه المواكب كثيرة ومتعددة وتسمى بأسماء مناطق ومحلات المدينة، وتنطلق في وقت محدد من الليل وتجول في طرقات المدينة، متجهة صوب المسجد الرئيسي لتلتقي جميعها هناك. وينقسم المشاركون إلى كورس اللطم، وكورس آخر لضرب الجسد بسلاسل من حديد، تصاحبهم الموسيقى العنيفة التي تعتمد على الطبل والصنج والآلات الهوائية. وعادة فان(الرادود) أي الراوي هو الذي يقود الموكب بحداء حزين. يختلف إيقاعه حسب القصيدة التي يلقيها ومضمونها وأحداثها ويومها وطبيعة وقدسية البطل الشهيد الذي تتحدث عنه. . ويكون الأداء على الشكل التالي :

يردد الراوي(الرادود) مقطعا شعريا له علاقة بالمأساة بغنائية فائقة، ويتم تدريب الجمهور على حفظ الأغاني في ذات الوقت، فيتحول المشاركون إلى كورس للراوي، يغنون ويشاركون باللطم على صدورهم العارية بإيقاع خاص يتناسب مع اللحن. إن الراوي يحفز المشاركين ويثيرهم عاطفيا وحماسة من اجل الاندماج في الحدث، ولا يكون أداء هؤلاء على وتيرة واحدة وإنما يختلف باختلاف المقطع الشعري، ويركزالرادود في أدائه على المقطع الحواري أو الغنائي الذي يريد أن يوصله، وكثيرا ما يتغير الإيقاع واللحن. وتستعرض هذه الأغاني والقصائد حياة وبطولة ومقتل بعض شخصيات المأساة. وتصاحب المواكب، الرايات الملونة الكبيرة والهوادج المضاءة بالمشاعل أو المصابيح،. وتسير هذه المواكب وسط الجموع الغفيرة من النساء والرجال الذين يشاركون بالغناء والترديد الجماعي. تبدأ التشابيه (الطقس الدرامي) بقافلة الحسين وعائلته ومعها الجمهور الذي سيشاهد هذا الطقس وهم يتجهون إلى المكان الذي سيقام فيه ” التشبيه ” للتعبير عن مسيرة الحسين من المدينة إلى كربلاء “.عندها يقف الجمهور على جانبي مكان التمثيل على شكل مستطيل أو دائرة وفي الوسط يقام الطقس الدرامي بدون الاعتماد على خشبة مسرح كما في التعزية وينقسم المشاركون إلى مجموعتين، جيش الحسين قرب خيامهم التي تميزها الرايات الخضراء والسوداء وفي الجانب الأخر جيش الخليفة الأموي براياتهم الحمراء ورايات أخرى مختلفة. وتبدأ المبارزات الفردية على الخيول الحقيقية و الخطب الحماسية بين الطرفين فيؤكد كل واحد منهم على عدالة القضية التي يدافع عنها والتي سيموت من أجلها ويبدأ الحوار بين احد الفريقين وممثل من الفريق الآخر، وكل منهم يذكر صفات الشخصية التي يمثلها ويعدد فضائلها التاريخية، . وكثيرا ما تنقطع هذه الحوارات بمقاطع غنائية من الممثل (الرجل) الذي يمثل دور السيدة زينب (أخت الحسين) والتي تؤدي دور رئيسة كورس النساء (عائلة الحسين) في ذات الوقت.

وهذا الممثل يدور على الجمهور بصوته الشجي من اجل تحفيزه ودفعه للمشاركة الوجدانية. أن كورس النساء المتلفعات بثياب سوداء و اللواتي يقفن أمام الخيمة ويحملن مناديل بيضاء أو سوداء يشكلن كورس النائحات في الطقس، (وعندما يبرز جنود الحسين يستقبلنهم بأغنية تعدد صفات كل واحد منهم، أما جنود الخليفة الأموي فيستقبلنهم بالصمت.ويندبن وهن يقرعن الصدور بالأيدي أو يجلسن ويلطمن الركب في حركات موقعة، وحين ينتهين من الغناء يشرعن بالعويل، ملوحات بالمناديل “للتحية والوداع في ذات الوقت، وهذا استباق للتنبؤ بموت البطل المأساوي “إذ قد حان موعد خروج الحسين للحرب ثم يخيم الصمت.ويبدأ ما يصح أن نسميه العنصر التمثيلي الدرامي فهناك ممثل لدور الحسين وممثلون للأدوار الرئيسة الأخرى وهنالك حوار يتبادله الممثلون وهنالك مراحل لتدرج الحدث) ويمكن أن نلاحظ وجود تطورا في داخل الشخصيات ذاتها كتحول أحد قواد الجيش الأموي بعد قلق وتردد، إلى جانب الحسين ليحارب معه ويموت.وهنالك بعض المشاهد المؤثرة كأن يمسك ممثل دور الأمام الحسين طفلا ويخبرهم بأنه يموت عطشا، ويطلب منهم الماء(لان الجيش الأموي قطع الطريق إلى النهر أمام أنصار الحسين)، وبدلا من هذا فأنهم يصوبون سهامهم ورماحهم لقتل الطفل، فتصبغ رقبته باللون الأحمر دلالة على قتله. وبالتأكيد فان هذا يدعونا إلى التفكير بالبعد الشرطي للحدث والأدوات والإكسسوارات والأشياء المستخدمة في الطقس.

حرق خيمة

وعند استشهاد جميع جنود الحسين يودع عائلته و يحارب وحيدا حتى يقتل، ومن ثم يبدأ الجيش بحرق خيمة الحسين. وتعلق رأسه ورؤوس جنوده على الرماح ويأخذون عائلته للأسر، فتسيطر الهستيريا على الجمهور الذي يبدأ مسيرة كبيرة مع الممثلين تتجه نحو المسجد الرئيسي وأحيانا يحرقون خيم الجيش الأموي دلالة على الغضب والتضامن مع الأمام.

وخلال هذا يظهر “موكب رجال التطبير” بأكفانهم البيض، وعلى إيقاع هتافاتهم وإيقاع الطبول والموسيقى العنيفة يضربون رؤوسهم بالسيوف بشكل خفيف في بادئ الأمر، ألا أن الموقف يتسارع فيصبح الإيقاع أكثر حده(وتتسارع حركاتهم ويعلوا صراخهم ويمسكون السيف باليدين وتشتد ضرباتهم به وحين يدنوا الموكب من المسجد تكون الأكفان والوجوه قد تلطخت بالدم.) وينتهي الطقس الدرامي التشابيه بالدعوات الهستيرية الغاضبة ضد الطغيان والشر في الحياة. ضمن هذا المفهوم فأنهم يرمزون لقتل الأمام البطل وذلك بخروج جواد ابيض مزين بألوان مختلفة وفوق ظهره ما يرمز لعمامة الحسين وسيفه ويدورون به أمام الجمهور ويحدث نوع من الشعائر البدائية تؤكد أيمان الجمهور المطلق بالرمز الذي يستبدل البطل المقدس “بشيء منه يفترضه الممثل والجمهور، فالكثير من النساء خاصة، يبدأن المرور من تحت الجواد(الرمز) وهن يطلبن من الله والإمام الشهيد أن يحقق أمنياتهن(ونذورهن)، فالإيمان المطلق يخلق قدسية للرمز ـ البطل، فيحدث ما يسمى في المسرح بالاندماج في الدور والشخصية أي تمثيل الجمهور المعاصر لدوره كجمهور مشارك أمام طقس ديني تراجيدي.. ويرمزون إلى نهر الفرات الذي يسيطر عليه جيش الخليفة، بإناء مملوء بالماء أو أنهم يستخدمون نهرا حقيقيا أن وجد قرب مكان تمثيل الطقس.. ويحملون ” قِـرب ” خالية من الماء للدلالة على العطش، وكذلك يستخدمون نخلة واحدة للدلالة على غابة من النخيل، وعدد قليل من الممثلين المدججين بالسيوف والرماح للتعبير عن جيش كامل.