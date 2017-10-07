تنفيذ أعمال إصلاح محطة النجف التحويلية القديمة

الكهرباء تبحث مع أرمينيا تجهيز العراق بالطاقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي, مع سفير جمهورية ارمينيا الشعبية كارين ليفون كريكوريان سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين .

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) أمس انه (تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين وامكانية تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من ارمينيا في فصل الصيف, وخلال فترة حمل الذروة في فصل الشتاء عن طريق استثمار خطوط نقل الطاقة الكهربائية الايرانية وعن طريق الربط التزامني).

واضاف ان (كريكوريان ثمن موقف الوزارة في تعزيز التعاون المشترك مؤكداً قوة العلاقة بين حكومتي البلدين وحجم التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية ).

واوضح البيان ان (مركز تدريب كهرباء بغداد التابع لدائرة التدريب والتطوير نظم عددا من الدورات التطويرية والحتمية لمنتسبي المديريات التابعة للوزارة والتي ركزت على محورين رئيسيين هما الذي يتعلق بالدورات الادارية والتي تشمل تقديم محاضرات تعريفية عامة بالوظيفة العامة والإدارة والعمل الاداري و مهارات ممارسة اللغة الانكليزية والتي تهدف الى تعريف المشاركين بالمهام الوظيفية وماهية الوظيفة).

واضاف (كما تم التطرق الى بعض التعاريف المهمة حول الوظيفة والعمل الاداري والإجراءات التي يمكن اتخاذها اثناء العمل وبيان بعض المعلومات الخاصة ببرنامج اوفيس من خلال توضيح اسس العمل على مجموعة البرامج المكتبية الداخلة في العمل لاغلب الاختصاصات وإعطاء مقدمة عن حزمة البرامج الاساسية المتعلقة بتلك البرامج ).

ممارسات اللغة

واوضح ( اما فيما يخص مهارات ممارسة اللغة الانكليزية من خلال بيان اساسيات اللغة الانكليزية وقواعدها الخاصة مع اعطاء تمارين حول مهارة القراء ة والاستنساخ عن طريق نصوص معدة خصيصا لهذا الغرض فضلا عن بعض الفعاليات الذهنية كمشاهدة الافلام التدريبية والاستماع الى بعض التقارير والمحاورات التي تخدم الغرض المطلوب و تضمن المحور الثاني مجموعة من الدورات الفنية التي تشمل تشييد وصيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية تطبيقات لحام الاركون والتقنيات الحديثة لفحوصات زيت المحولات والتي تهدف الى التعرف على مكونات خطوط نقل الطاقة وكيفية تشييدها وأهمية النقل بالجهود العالية اضافة الى الاسس المعتمدة لإنشاء الخط وإجراءات السلامة والتطرق الى بعض التطبيقات الخاصة بلحام الاركون من خلال طرق اللحام وقواعده).

وتابع تم التطرق الى ( القوس الكهربائي والبلازما ولحام وتوضيح التقنيات الحديثة لفحوصات زيت المحولات من خلال الاشارة الى اهمية الفحص فيزياويا وكيمياويا لجعل المحولة اكثر كفاءة مع شرح وظائف الزيت ومواصفاته وطرق التداول العامة اضافة الى بعض التحذيرات الوقائية اثناء الاستخدام حيث شملت مختلف الدورات تدريبا عملياً ونظرياً ونقاشات مكثفة بين المحاضرين والمشاركين مدعومة بالأجهزة والمعدات الموجودة في الورش والقاعات المختلفة والتي ساعدت بشكل كبير وواضح من تحقيق نتائج ايجابية ومثمرة في جوانب العمل الفني والإداري ).

واضاف البيان ان ( مدير عام دائرة نقل الطاقة الكهربائية في الوزارة سعود صالح محمد, اطلع على محطة كهرباء محافظة النجف التحويلية القديمة لمتابعة إعمال إصلاح المحولة الرئيسية 132 كي .في رقم 2 موقعيا في المحطة حيث التقى بالملاكات الهندسية والفنية و مناقشة ما تم انجازه ونتائج الفحوصات بعد الإصلاح ومتابعة أعمالهم التي تواصلت على مدار اليوم منذ حدوث العارض حتى إعادة تشغيل المحولة. و أطلع على اعمال نصب المحولة الرئيسية 132 كي .في . رقم 2 في محطة شمال النجف, حاثاً جميع المتواجدين في الموقع من نقل وتوزيع على العمل بروح الفريق الواحد من خلال تقديم خدمة استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع للمواطنين والوافدين إلى المحافظة لغرض زيارة الروضة العلوية).

وتابع البيان ان (محمد اطلع على موقع مشروع محطة شرق الرصافة 400 كي .في. وسير العمل في المشروع الذي تنفذه الشركة المذكورة . حيث تم الاطلاع على الاعمال التي تنفذ من قبل الشركة والاستماع الى الشرح التفصيلي لخطة تنفيذ المشروع التي قدمتها دائرة المهندس المقيم , ومهندسو الفعاليات, حيث تأكد ان خطة التنفيذ تسير بشكل جيد وان نسبة التنفيذ حتى الان هي 13بالمئة منذ استلام الموقع ).

واضاف البيان ان ( محمد اكد ضرورة وضع خطة بديلة مرادفة تحسباً لحدوث اي انحراف, لاهمية المحطة الاستراتيجية في فك اختناقات العاصمة بغداد, مع ضرورة الوجود الموقعي لافراد السيطرة النوعية عند كل فعالية تنفذ للحفاظ على نوعية العمل وجودته).

وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في المــديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الاعلى اعادت الطاقة الكهربائية الى قضـــاء عنة التابع لمحافظة الانبار بعد تحريره من عناصر داعش . ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرسالقول ان (الاعمال تضمنت صيانة واصلاح المحولات المتضررة في محطة عنة التحويلية 132 كي .في . وسيتم اعادة التيار الكهربائي الى القضاء حال انجاز الجهد الهندسي العسكري بازالة جميع العبوات المزروعة على مسار خط نقل الطاقة الكهربائية حديثة – عنة 132 كي . في).