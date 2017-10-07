المقدادية تحذّر من خراب أكبر منظومة إروائية

بابل تستعرض مكائن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية

بغداد – داليا احمد

ديالى ــ سلام عبد الشمري

نظمت مديرية زراعة محافظة بابل ندوة ارشادية لاستعراض اهم الالات والمكائن الزراعية المدعومة المتوفرة لدى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فرع بابل من اجل تشجيع المزارعين على الزراعة بالطرق الحديثة والارتقاء بالواقع الزراعي.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الندوة التي حضرها ممثل المحافظة للشؤون الزراعية ورئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة ومدير التجهيزات الزراعية وعدد كثير من المسؤولين وجمع غفير من فلاحي المحافظة المتميزين جرى فيها استعراض اهم معروضات الشركة والتي ضمت الساحبات الزراعية والحاصدات والباذرات ومضخات الماء ومحالب الابقار بنوعيها الفردي والزوجي ومضخات المكافحة والبيوت البلاستيكية).

واضاف (كما تم التطرق الى الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذه المنتجات وخصوصاً الساحبات والباذرات والمحالب حيث بلغت نسبة الدعم 50 بالمئة وتسدد الميالغ على مدى 10 سنوات مع اعفاء من التسديد خلال السنة الاولى وبين المسؤلون عن الندوة ان المعروضات تم استيرادها من مناشئ رصينة وذات كفاءة عالية وتختلف عن المعروض في السوق من حيث الجودة).

واوضح البيان ان (مديرية الزراعة في المحافظة ناقشت في اجتماعً مشترك مع القيادات الأمنية في المحافظة تفعيل قانون الحجر الزراعي الذي يهتم بحماية المنتجات والمزارع والبساتين ومشاريع الثروة الحيوانية في المحافظة، بحضور مختصين بضمنهم موظفو المديرية المنسبون للعمل في السيطرات التابعة للمحافظة).

منع دخول

وتابع انه (جرى خلال الاجتماع التأكيد على منع دخول وتداول المنتجات الزراعية المصابة بالآفات الحشرية والفطرية والفايروسية وكذلك المنتجات المتضررة والتالفة نتيجة عمليات النقل أو التخزين والتي تكون غير صالحة للاستهلاك البشري، كما تم منع دخول ثمار جوز الهند المغلفة بأليافها وفسائل النخيل وأجزائها كالسعف والليف درءاً لانتقال الأمراض والإصابات الحشرية الى بساتين المحافظة، إضافةً الى منع تداول الشتلات المصابة والبذور ذات المناشئ غير الرصينة). واضاف البيان ان (الاجتماع خرج بتوصيات شملت المنتجات الحيوانية، حيث أكدت منع دخول الطيور الداجنة التي تظهر عليها اعراض الاصابة بأمراض معدية، كذلك منع دخول بيض المائدة منتهي الصلاحية، كما شملت منع دخول عدد من المواد الكيمياوية كالمبيدات والادوية البيطرية بما فيها الادوية غير المسجلة لدى الوزارة وكذلك منتهية الصلاحية، كل ذلك من أجل الحفاظ على سلامة المستهلك والبيئة على حدٍ سواء).

من جهة احرى حذر مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى ، من خراب اكبر منظومة اروائية داخل المحافظة بسبب المحاباة والمحسوبية، داعيا الى ضرورة الالتزام بخطط وزارة الموارد المائية. وقال رئيس المجلس عدنان التميمي لــ (الزمان) ، إن (المقدادية تأتي في مقدمة مدن ديالى بعدد المبازل الزراعية الموجودة فيها وهي تشكل اكبر منظومة اروائية تمتد لعقود طويلة ساهمت في خلق التوازن في ملف المياه وتصريفها عن الحاجة).

واضاف التميمي، ان (منظومة المبازل في المقدادية تتعرض حاليا الى خراب واضح بسبب تلكؤ عمليات الكري والتطهير من قبل الدائرة المعنية) ، لافتا الى ان (وزارة الموارد المائية تحدد خطة سنوية للتنفيذ لكن الحقيقة ان جزء كبير منها يجري وفق مبدأ المحاباة والمحسوبية من ناحية الاولوية في العمل ناهيك عن تراجع غامض في مساحة ما ينفذ في الخطط على الارض ما يثير الكثير من علامات الاستفهام) .

عمليات كري

وحذر رئيس مجلس المقدادية ، من (خراب اكبر منظومة اروائية في ديالى بسبب المحاباة والمحسوبية التي بدأت تتدخل بقوة في عمليات الكري والتطهير) ، داعيا الى (ضرورة الالتزام بما تقره وزارة الموارد المائية وعدم تحويل احدى اهم ادوات الزراعية الى عنوان لكسب ود الجهات المتنفذة هنا وهناك).

الى ذلك كشف قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران، لـ (الزمان) ، إن (ادارة قائممقامية الخالص ومجلسها المحلي قررا في اجتماع موسع اغلاق مقر تربية الخالص الى اشعار اخر بسبب ضعف اداء الادارة وعدم استجابة تربية ديالى لدعوات التغيير ووصول التعليم الى حافة الهاوية في الخالص) .

واضاف الخدران، ان (قرار اغلاق مقر تربية الخالص هو رسالة للجهات المعنية من اجل التدخل لإنقاذ التعليم في احدى اكبر مدن ديالى) ، داعيا وزارة التربية لـ (التدخل والعمل على تصحيح مسار العمل في تربية الخالص) .من جهة اخرى اعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، انه (جرى اقرار الخطة الشتوية للموسم الزراعي الحالي 2017 – 2018 حسب ما اقرته وزارة الزراعة والبالغ مساحتها الاجمالية 305390 دونم بواقع 277914 دونم لمحصول الحنطة و26020 دونم لمحصول الشعير و 1456 دونم لمحاصيل الخضر) . وأوضح الجبوري لـ (الزمان) ، أن (هذه المساحة تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية) ، مشيرا الى ان (الخطة التي تم اقرارها انخفضت 275 الف دونم عن الخطة للموسم السابق والتي بلغت 580375 دونم بسبب محدودية المياه المتوفرة لسقي المحاصيل الزراعية بمختلف انواعها نتيجة قلة تساقط الامطار وقلة الايرادات المائية) .