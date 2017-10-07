دولة كردستان أو الموت – ايفان زيباري

بدأ الزحف الكردستاني يوم 25-9-2017 نحو صناديق الاقتراع وادلى الشعب الكردي بصوته المؤيد للأنفصال عن العراق واجهضت صرخة الكردي بصدى كلمة ( نعم ) احلام الغزاة والطغاة وانطلقت حشود الشعب نحو الشوارع والساحات واعلنت وقوفها مع دولة كردستان الحرة المستقلة في وقت كانت تعيش فيه كردستان مرحلة صعبة فمعظم رفاق الأمس اصبحوا ضد المشروع القومي الكردستاني ورفضوا اجراء الاستفتاء رغم هذا واصل البارزاني مسيرة النضال والكفاح وسجل الاستفتاء حضوره بكل صمود واصرار . تخطت نسبة المؤيدين للانفصال عن بغداد اكثر من 90 بالمئة وبهذا تكون المرحلة الاولى قد انتهت وبات الحديث عن الاستقلال قاب قوسين او ادنى فكردستان تملك كل المؤهلات والمقومات لبناء دولة عصرية متقدمة بداية بنهج وطرح وفكر البارزاني العظيم بأعتباره رئيس دولة كردستان ومحررها من السلاسل والاغلال والتبعية والطائفية والفاشية اضافة الى امتلاك كردستان لجيش قوي يستطيع مواجهة اي اعتداء على حدود كردستان ومؤسسات حكومية لها القدرة على توفير كل شيء للمواطن كالخدمات العلاجية والتربوية والامنية .. الخ والموقع الجغرافي الذي يحتضن الارض والسماء واللغة والعرق كل هذه الاشياء وغيرها مقدمة حرة ومستقلة لنشوء كيان خاص بالاكراد والعامل الاكثر تأثيرا يتمثل بالمرحلة السابقة التي عاشها الكردستانيون منذ عام 1991 وحتى يومنا هذا فلقد احترفوا العمل السياسي وقاموا بتأدية جميع المهام والاعمال اللازمة من اجل ادارة اقليمهم المنفصل عمليا عن بغداد والباقي على علاقات ومصالح مشتركة من الناحية النظرية . وبعد كشف المستور واعلان الاكراد عن رغبتهم التامة والحازمة بالأنفصال عن العراق اتفق اعداء الامة الكردية من جديد وجلس على الطاولة اعداء الفكر والنهج والعقيدة فتركيا وسوريا وايران لا تربطهم اي علاقات وصلات هم مختلفون في كل شيء لكنهم متفقون على ابادة الشعب الكردي واعادة سيناريو حلبجة والانفال والهجرة المليونية وهذا لن يحصل لأن الامة الكردية الان تتربع على منصة القوة والمال والنفظ والجماهير ففي الامس حينما كانوا في الجبال قاوموا كل الغزاة والطغاة وبوسائل دفاعية وهجومية بسيطة اما اليوم فالقضية الكردية اتخذت ابعادا عالمية وبات للأكراد اصدقاء وحلفاء من كل انحاء العالم شخصيات بارزة لها شأن مرموق في المحافل الدولية وحكومات ودول مرتبطة بكردستان بروابط اولها القيم والمبادىء الانسانية واخرها مد يد العون لها بالحديد والفولاذ . فالحرب قادمة وهنالك بوادر تشير لذلك والموقف الان محسوم والقيادة الكردستانية لن تتراجع عن مواقفها وجناب الرئيس البارزاني قالها بالحرف الواحد سأدافع عن تراب كردستان وسألتحق بصفوف البيشمركة في جبهات القتال فأما حرية وكرامة الكرد وكردستان او الشهادة لذا اليوم هذه النظم والحكومات المتعاونة على دفن الطموح الشرعي والهدف القومي لجماهير ارض الشمس العظيمة تقف امام 5 ملايين كردي مسلح بالمبادىء والرصاص وهنالك الملايين من الكرد في سوريا وايران وتركيا ايضا ينتظرون دق جرس الانذار وما ان يسمع دوي قذيفة او صهيل رصاصة بأتجاه حدود دولة كردستان فهنالك وحدات والوية ستلبي نداء الواجب وستقف امام الطامعين بشمس وارض كردستان المرصاد … فالحرية لا يمكن كسبها بسنابل السلام وهي ليست هبة بل يجب اخذها بالقوة والكردستاني الذي صوت بنعم للانفصال عن العراق وضع خيار الحرب امام عقله وقلبه واختار طريق الحرية والكرامة.. فأما دولة كردستان والبارزاني او الموت.