الهجرة تقدم مساعدات للعوائل العائدة من كركوك

مجلس ديالى يناقش خصخصة الكهرباء في مركز بعقوبة

ديالى ـ سلام عبد الشمري

ناقش مجلس محافظة ديالى ضرورة تضييف مديري كهرباء المحافظة وشركة الخصخصة ورؤساء المجالس المحلية والوحدات الادارية لقضاء بعقوبة مركز المحافظة لبحث ملف تنفيذ خصخصة الكهرباء بشكل عام و مفصل للخروج برؤية وقرار واضحين يخدم المواطنين. وقال رئيس المجلس علي الدايني لـ (الزمان) أمس ان (المجلس عقد جلسته الرسمية وبحضور 19 عضواً، لدراسة ومناقشة مواضيع عدة تخص المحافظة على الصعيد الامني والخدمي والمشاريع الخدمية)، واضاف ان (الجلسة خرجت بقرار تضييف مديري كهرباء المحافظة والشركة المتعاقدة لتنفيذ مشروع الجباية ورؤساء المجالس المحلية والوحدات الادارية للقضاء خلال الجلسات المقبلة).

قرار واضح

واوضح الدايني ان (قرار تضييف الشخصيات المذكورة جاء لدراسة ملف تنفيذ خصخصة الكهرباء في القضاء بشكل عام ومفصل للخروج برؤية وقرار واضحين يخدم المواطنين).

وعلى صعيد اخر اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة ابتهال الدايني عن اشرافها المباشر مع الملاكات الميدانبة للدائرة لاغاثة العوائل العائدة من محافظة كركوك. وقالت لـ (الزمان) امس انه (تم توزيع 56 سلة غذائية وخيمة، اضافة الى 168 نوعا من مستلزمات المبيت والفرش والوسائد بين العوائل العائدة من محافظة كركوك الى ناحية العظيم في المحافظة) .

واضافت الدايني، ان (ملاكات الدائرة الميدانية قامت ايضا بإغاثة العوائل العائدة من كركوك الى قرية البو بكر في الناحية التابعة لقضاء الخالص)، مشيرة الى ان (المساعدات الاغاثية تضمنت 69 خيمة وسلة غذائية و207 من مستلزمات الافرشة والوسائد). مؤكدة ان (الدائرة مستمرة في اغاثة العوائل العائدة من كركوك على ضوء ما متوفر لديهم من مساعدات من وزارة الهجرة والمهجرين، من اجل تجاوز الازمة التي يمرون بها نتيجة النزوح التي استمرت منذ العاشر من حزيران 2014 وحتى الان).

والقت شرطة المحافظة القبض على مطلوبين وفق مواد ارهابية وجنائية، وتم ارسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم امام القضاء.

وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الدوريات في قسم شرطة ناحية جلولاء وبالاشتراك مع مفارز من الأمن الوطني وخلال ممارساتها ألأمنية، تمكنت من القاء القبض على مطلوبين أثنين وفق المادة 4 إرهاب والمادة 432 من قانون العقوبات.

احباط اعتداء

وأضاف أن (المطلوبين تم القاء القبض عليهم في الناحية التابعة للمحافظة وتم أرسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء).

فيما اعلن مصدر امني في المحافظة عن، إحباط اعتداء لداعش على منزل شيخ عشيرة في ناحية مندلي.

وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (عناصر داعش حاولوا، التعرض على منزل شيخ العشيرة ضمن منطقة الندا بناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز)،

واضاف ان (قوة من الاهالي وبأسناد قوات امنية مدعومة بالحشد الشعبي تمكنت من احباط التعرض وطرد وملاحقة الارهابيين خارج منطقة الحادث، فيما فرضت اجراءات مشددة).