الحكم على مدير مستشفى بالسجن عامين بتهم الفساد

مجلس بغداد: 10 ملايين سيارة دخلت العاصمة خلال يومين

بغداد – محمد الصالحي

عزا مجلس محافظة بغداد أسباب الزخم المروري في العاصمة إلى بدء الدوام الرسمي للمدارس والجامعات،

مشيرا إلى أن عدد السيارت في شوارع العاصمة فاق العشرة ملايين سيارة, فيما لقيت امرأة وشخص مصرعهما وأصيب ثمانية اخرون اثر حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين ناحية غماس غربي محافظة الديوانية ومدينة النجف. وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح امس ان (بدء الدوام الرسمي للمدارس والجامعات خلال الايام القليلة الماضية ادى إلى خلق أزمة مرورية حقيقية خصوصا انها تزامنت مع انتهاء مراسم عاشوراء)

مبينا أن (عدد السيارات في العاصمة خلال اليومين الماضيين فاق العشرة ملايين سيارة).

ودعا المطلبي إلى (تحول السيطرات الأمـــــــنية في الشوارع خلال فتـــــرة الصباح إلى مرابطات).

حالة تذمر

مشيرا إلى أن (قيادة عمليات بغداد لا تتجاوب مع المقترحات التي نقدمها بهذا الصدد).

وتشهد شوارع العاصمة بغداد منذ بداية الاسبوع الماضي اختناقات مرورية حادة، ادت الى تكدس الاف السيارات في طوابير طويلة، ما ادى إلى حالة من التذمر والاستياء لدى المواطنين.

ولقيت امرأة وشخص مصرعهما وأصيب ثمانية اخرون اثر حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين ناحية غماس غربي محافظة الديوانية ومدينة النجف.

وقال مصدر طبي إن (سبب الحادث هو تصادم مركبتين الاولى نوع بيك اب والأخرى نوع ستاركس مبينا ان الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثتين الى الطب العدلي في مستشفى قضاء الشامية والمصابين لتلقي العلاج اللازم مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث). الى ذلك ضبطت الهيئة العامة للكمارك 10 سبائك ذهبية معدة للتهريب بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي,

فيما أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة سنتين على مدير مستشفى ابن رشد السابق بعد إدانته بقضية فساد مالي.

وقالت الهيئة في بيان امس ان (السلطات الكمركية في مطار النجف الدولي تمكنت من ضبط 10 سبائك ذهبية تزن 33 كغم معدة للتهريب بصحبة مسافر عراقي).

واضاف ان (هذا المسافر كان متوجها الى مطار دبي).

مشيرا الى انه (سيتم اتخاذ الإجراءات بحقه وفق القانون).

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنتين على مدير مستشفى ابن رشد السابق).وأضاف أن (المحكمة أدانته وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات بعد ثبوت تلاعبه بأسعار وصولات الأدوية).

وتابع بيرقدار في بيان اخر ان (محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنتين على رئيس لجنة المشتريات في مديرية توزيع كهرباء مدينة الصدر).

وأضاف أن (المحكمة أدانته وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات بعد ثبوت تلاعبه بأسعار شـــــــراء 12 مولدا كهربائياً).يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى يصدر بين فترة واخرى احكاما مختلفة على اشخاص متهمين بقضايا فساد مالي واداري.

أسلحة خفيفة

وفي البصرة قال مصدر امس ان (تبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة حصل في ساعة متأخرة من الليل بقرية ريفية تقع قرب موقع حقل غرب القرنة الثاني بـــــــسبب اندلاع نزاع مسلح بين أفراد من عشيرتين).

مبيناً أن (قوة عسكرية من قيادة عمليات البصرة تدخلت بسرعة وفضت النزاع).

ولفت ان (تبادل اطلاق النار لم يســـــــفر عن وقوع إصابات بشرية). مضيفاً أن (القوات الأمنية اتخذت اجراءات مشددة لمنع تجدد اطلاق النار في المنطقة).