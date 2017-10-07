مفوضية الإنتخابات تختار بديلاً عن الحافظ

البرلمان لـ (الزمان): نناقش تعديل إستبدال الأعضاء لتلافي الأخطاء الراهنة

بغداد- تمارا عبد الرزاق

اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن سعيها تعديل قانون مجلس النواب والية استبدال الاعضاء بما يضمن عدم الوقوع في الاخطاء الحالية .

وقال عضو اللجنة حسن توران لـ (الزمان) امس ان (اللجنة ناقشت اعداد القانون للقراءة الثانية وتم التطرق الى موضوع الية استبدال الاعضاء لتلافي التشريع المقبل حالات كهذه وممكن اضافة تعديلات اخرى بما يضمن عدم الوقوع في الاخطاء).

واضــــــــاف ان (الاشكال حدث عندما تم تفسير القضية على ان الشخص الذي يلي المتوفي او المســـــــــتقيل يجب ان يكــــــــون من ضمن القائمة الفرعية وليس من اعلى الاصـــــــوات داخل القائمة). من جانبه قال النائب حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس ان (موضوع استبدال اعضاء البرلمان سواء في حالة الوفاة ام الاستقالة يعرض على هيئة رئاسة مجلس النواب لحل تلك الاشكالية واختيار عضو بديل عن طريق الاستفسار من المحكمة الاتحادية). واضاف ان (سبب اللجوء الى بيان رأي المحكمة لحدوث عدد من الاشكاليات بشأن تلك المواضيع والية الاستبدال).

فيما اكد النائب محمد اللكاش ان المحكمة الاتحادية اوكلت امر استبدال اعضاء البرلمان الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال اللكاش لـ (الزمان) امس ان (المحكمة اوكلت هذا الامر للمفوضية لاختيار بديل عن النائب المتوفى من ان يكون حاصــــــــلا على اعلى الاصوات بعد الاصيل يكون المقعد من حصته).

حيازة مقعد

مشيرا الى انه (اذا كان هناك شخص اعلى اصواتا من المتوفى مهدي الحافظ واعلى الاصوات هو من يكون له الحق بحيازة المقعد بشرط ان يكون من القائمة والدائرة الانتخابية ذاتها).

لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن قانون استبدال الأعضاء في مجلس النواب لم يشترط في النائب البديل توفر عدد الأصوات الكافية لشغل مقعد في البرلمان. وأضاف حرب أن (القانون اشترط في البديل عن أي نائب سواء استقال أم توفى أم أُقيل أن يكون من نفس الكتلة السياسية و المحافظة بالإضافة أن يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات بعد النائب الذي سيحل محله). فيما اعلنت المفوضية عن إن المرشح السابق للانتخابات البرلمانية توفيق حسون علي سيشغل منصب عضو في البرلمان عوضا عن الحافظ الذي توفى. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في بيان امس إن (البديل عن الحافظ هو علي عضو تيار الغد الجديد الذي يملك مقعدا واحدا في البرلمان حاصل على 44 صوتاً).

وتوفى الحافظ الإثنين الماضي عن عمر 74 عاما بإحد مستشفيات ألمانيا. وينص الدستور على أن مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنســـــــبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق .

منصب رسمي

ويشير قانون مجلس النواب وفقا للدستور الى ان العضوية تنتهي للعضو لاسباب منها تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر او فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات او استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من تلك المادة او الوفاة وصدور حكم قضائي بات عليه بجناية وفقا لاحكام الدستور فضلا عن الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في البرلمان مسندا ذلك بقرار من لجنة طبية متخصصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال الى التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية بالاضافة الى اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد كما تسري الفقرة اولا من الامر رقم 9 لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.