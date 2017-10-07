بمناسبة رحيل الرئيس مام جلال

كنت وحيداً ياسيدي

حسين الجاف

تفرد الرئيس الراحل مام جلال ( واسمه الكامل جلال حسام الدين محمد نور الله نوري الطالباني )المولود في قرية كلكان التابعة حالياً لقضاء دوكان عام 1933 ) بمجموعة من الخصال التي ما تمتع بها احدٌ سواه فقد كان يجمع مابين الذكاء المفرط والحكمة والحصافة واللطف والظرافة والعمق والبساطة والتبصر ونفاذ البصيرة ونقاوة السريرة بين قوة بأس المناضل الثوري المؤمن بالكفاح لتغيير خارطة الحياة نحو الافضل ورقة الاديب الحساس الانسان المتحضر الودود . إلتقيت به مرات عديدة .. في حضن الجبل الاشم بيشمركة بطلاً من اجل الحقوق القومية الكردية المشروعة التي عانت من الهدر والاهمال والنكران عقوداً طويلة عديدة .. والتقيته منفرداً وهو رئيس لجمهورية العراق الفيدرالي في 16 كانون الثاني عام 2010 عندما كنت مديراً عاماً للدراسة الكردية والقوميات الاخرى بديوان وزارة التربية الاتحادية وقبلها وفي 26/4/2004 .إلتقيته بصحبة الصحفي المعروف الاستاذ اسماعيل زاير والمرحوم الاديب الكردي الكبير الاستاذ محمد الملا عبد الكريم المدرس عندما كان مام جلال عضواً في مجلس الحكم .. حيث تداول معنا بخصوص مشروع تشكيل الوكالة الوطنية المستقلة للانباء كمشروع اعلامي كبير .. ينهج منهج المهنية والاستقلالية شأنه شأن الوكالات العالمية للانباء كرويبترز والاسوسيتدبريس وغيرهما.. حيث تناولنا معه الطعام في قصر السلام .. ليعطر جلستنا التي استغرقت لنحو اربع ساعات .. بنكاته وقفشاته وذكريات ايام نضاله الذي استغرق من عمره الحافل بالتوثب والحركة لأكثر من ستين سنة .. ولأسباب خارجة عن الارادة لم يتحقق المشروع الاعلامي المذكور . والتقيته مرات اخرى مع القيادة الادبية العراقية التي تعود ان يستقبلها مع الكثيرين منهم واحياناً وعندما كنت اراه في المناسبات الوطنية كان يسالني عن الناقد فاضل ثامر والشاعر الفريد سمعان والناقد ياسين النصير وعن د. خيال الجواهري وغيرهم . كان رحمه الله يشكل دائرة معارف واسعة لوحده فعدا إتقانه لمجموعة من اللغات الاقليمية كالعربية والفارسية والتركية والاذرية اضافة للغته الام ( اللغة الكردية) التي احبها وابدع فيها وكتب بها مئات المنشورات الحزبية والمقالات السياسية بابداع مشهود وكما وتعلم اللغتين الانكليزية والفرنسية ايضاً.

رؤساء دول

كان صديقاً للكثير من رؤساء العالم وقادته .. الرؤساء جورج دبليو بوش ( امريكا) وتوني بلير(بريطانيا) وباراك اوباما ( امريكا) و(ميتران) و(بومبيدوا) فرنسا وفيدل كاسترو ( كوبا) و( نيلسون مانديلا) جنوب افريقيا ومن الرؤساء العرب جمال عبد الناصر وحافظ الاسد واحمد بن بيلا وحسني مبارك وانور السادات وعبد الرحمن عارف والملك حسين علاوة على زعماء الاشتراكية الدولية مثل فيلي براندت (الالماني) و ( اولاف بالما) السويدي .. وكان قد التحق في اوائل سبعينيات القرن الماضي بفصائل الثورة الفلسطينية في بيروت وعمل معهم مقاتلاً من اجل عودة فلسطين من النهر الى البحر وعمل اهلها ومن خلال ذلك تعرف على ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين الاسبق والرئيس محمود عباس ( الرئيس الحالي) وجوج حبش ونايف حواتمة وغيرهم كما كان صديقاً لابرز الشعراء والادباء العرب وفي طليعتهم شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري الذي كان تربطه بالرئيس الراحل علاقة صداقة متينة استغرقت اكثر من ثلاثة عقود .. بل ان مام جلال هو الذي كان قد اهدى الشاعر الكبير الطاقية ( العرقجين) الكردي الذي كان الجواهري يضعها على رأسه في المناسبات المختلفة .. لقد كان مام جلال يحفظ معظم اشعار الجواهري بل كان راويته .. وعلاوة على الجواهري فقد كان صديقاً لمعظم المفكرين والادباء العرب امثال ادونيس وكريم مروة ومحمود درويش وسميح القاسم ومحمد حسنين هيكل وصابر فلحوط وعلي عقلة عرسان والعشرات غيرهم كما كانت تربطه علاقات قوية مع آية الله الخميني والخامنئي والامام السيد علي السيستاني .

كان مام جلال ماركياً ثورياً على الرغم من كونه سليل اسرة كردية عريقة تزعمت وتتزعم الطريقة القادرية في مدينة كركوك ( التي احبها وظل يتردد عليها بين الحين والآخر بأعتبارها مرابع صباه ) لاكثر من (700) سنة ولا تزال التكية الطالبانية في كركوك والتي تضم اجداث اجداده معلماً دينياً توحيدياً بارزاً في مدينة النار الازلية .. يتحلق حول معظم ابناء كركوك ومن كل المكونات . ما سمعت فخامته يطرق موضوعاً في اي باب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والادب والتصوف الا وكان فيه فارس حلبته . كان نصير للمراة .. حيث عيّن ثلاث نساء كقاضيات في السليمانية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وكان يحب العمران والحضارة ..

فقد اشرف بنفسه على بناء جامعة (كويه) ومتنزه الحرية بالسليمانية المعروف بـ (باركي ئازادي) .. وفي مؤتمرات كلاوينر الادبية كان حريصاً جداً في اللقاء بالمثقفين العراقيين والاجانب .. كان على يقين بأن اللقاء بالمثقفين ورجال الكلمة الطيبة المبدعة من اهم متطلبات نجاح الزعيم السياسي والقائد الوطني في اداء رسالته الوطنية والسياسية , بإعتبارهم نبض الامة وضمير الشارع الحي . وفي لقاء صحفي ذكرت لي النائبة السابقة زكية اسماعيل حقي رئيسة اتحاد نساء كردستان في السبعينيات بأن مام جلال كان ذهب سراً الى وارشو / عاصمة بولندا عام 1957 لغرض المشاركة في مؤتمر الشباب العالمي المنعقد فيها في اثناء وجوده هناك .. علم بأن اتحاد النساء العالمي يعقد مؤتمراً عالمياً في بيكين عاصمة الصين لنساء العالم وهنا فكر بالذهاب الى هناك لتمثيل المرأة الكردية والعراقية فيه .. وبعد جهد جهيد وصل الى بكين وقدم طلباً الى رئاسة المؤتمر العالمي المعقود في قاعة كبرى هناك بحضور عشرة الاف امرأة من القارات السبع قائلاً :

اضطهاء طبقي

نظراً لأن المرأ ة العراقية الكردية والعربية .. تعاني من الاضطهاد ( الجندري) والسياسي والطبقي .. وحيث ان الحكومة الملكية يومئد لا تسمح لمثيلاتهن بالمؤتمر وطرح قضاياهن ومعاناتهن ومشاكلهن في هذا المنبر العالمي .. فما كان لرئاسة المؤتمر النسائي العالمي هذا الا الرضوخ للطلب والسماح له بدخوله ممثلاً للمرأة الكردية والعراقية .. وهكذا كان ( مام جلال) الرجل الوحيد بين عشرة آلاف إمرأة من كل القارات في هذا المنبر العالمي .. وبعد فراغه من القاء معاناة المرأة العراقية وشؤونها وشجونها بنجاح بالغ قوبل جهده هذا بالتصفيق الحار وبالتثمين البالغ .. هكذا كان مام جلال .. انساناً بسيطاً .. لكنه كان عزيز النفس شامخاً.. بل شجرة جوز سامقة خضراء .. تؤتي ثمارها الطيبة في كل حين .. فخلال السنوات الاربعة عشرة الماضية بعد تجربة التغيير الاتي حصلت يوم 9/4/2003 اثبت الرجل التاريخي بأنه صمام امان العراق في اطار دور الفرد الايجابي في عملية التغيير التاريخي .. رحم الله (مام جلال) ومام باللغة الكردية تعني (العم) وهي تسمية اطلقت عليه وهو لما يبلغ العاشرة من العمر .. على اسم عم له اسم ( جلال) توفي في ميعة صباه .. وذلك توسم في (جلال الطالبني) وهو صغير من ذكاء مفرط وامارات قيادة ناجحة مبكرة ..

كما قلنا .. لقد غادرنا الزعيم التاريخي في اشد ساعات بلادنا حراجة وسوداوية نتيجة انعدام الكفاءة في دوائر الدولة وشيوع الفساد والمالي والاخلاقي في معظم دوائرها وسيطرة القبضايات التي تقرع طبول الحرب لأقل مسألة املاً في الحصول على المكارم والمغانم على اشلاء ومصائب الشعب العراقي المظلوم والمحروم . لقد كان جلال الطالباني تلميذاً لامعاً جداً في مدرسة المرحوم القائد التاريخي الكبير الخالد الملا مصطفى البارزاني العسكرية الثورية مثلما تلميذاً باذخ الاخلاص في مدرسة الزعيم السياسي الكردي المفكر ابراهيم احمد .. والد عقيلته السيدة (هيرو خان ) التي رزق بولدين منها هما (بافيل) المتزوج من كريمة الاستاذ ملا بختيار القيادي البارز في قيادة الاتحاد الوطني وسكرتير الهيئة العليا فيه .

وفي ختام هذه العجالة أجد أفضل من أعطرها بابيات جميلة قالها شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري بحقه :

شوقا(جلال) كشوق العين للوسن

كشوق ناء غريب الدار للوطن

شوقاً اليك وان ألوتْ بنا محنٌ

لم تدر أن كفاءُ الضُرِ والمحن

يا أبن الذُرى من عقاب غير مصعدة

شمُ النسور به إلا على وهن

وحسب شعري فخراً ان يحوز

على راو مثلك ندب من ملهم فطن

ماذا أُغني شوق جلال كشوق العين والوسن

شوقاً الين وانت النور من بصري

وانت محل الروح في البدن

رحم الله ابا فرات ورحم الله الرئيس الطالباني وعوض العراق وابناءه عنهما خيراً .