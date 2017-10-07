الزمان تستطلع الجنوب اللبناني (1)

قرى الجنوب اللبناني توفر سياحة المقاومة وتستذكر الإمام الحسين

حمدي العطار

حينما تطبع كتابا في خارج العراق عليك إن تكون مترددا على ذلك البلد،ومن حسن حظي إن كتابي تتم طابعته في لبنان لأسافر خلال شهر واحد مرتين الى بيروت! ثلاثة ايام فقط علي المكوث في لبنان، لذلك هذه المرة قررت زيارة محافظة النبطية في أقصى الجنوب اللبناني ويفصلها عن اسرائيل الخط الازرق ، والتي تضم ثلاثة أقضية (حاصيبا – مرجعيون – بنت جبيل) اقتصرت رحلتي على قرى (بنت جبيل ومرجعيون) ولفت نظري عدة اماكن تمثل سياحة الحروب والمقاومة !

وهل في الحروب جانب سياحي؟ هذا ما سوف نكتشفه من أستطلاع قرى الجنوب اللبناني.

“قرية قانا التي شهدت معجزة المسيح (ع)

قانا الجليل وتعني (مكان القصب) نظرا لمكانتها الدينية والتاريخية فقد أستهدفها العدو الاسرائيلي اكثر من مرة وبمنتهى القسوة،وفيها يحتفل الأقباط بعيد عرس قانا .

وتستذكر الطائفة المسيحية في الجنوب اللبناني ما قام به المسيح بأول معجزة حينما كان مع امه وتلاميذه في حفلة عرس ونفذ النبيذ فطلبت السيدة مريم من المسيح أن يحول الماء الى نبيذ فعمل ذلك وأظهر مجده وآمن به تلاميذه.

كما في قانا قام المسيح بشفاء ابن خادم الملك،وفي قانا توجد المغارة التي عاش فيها المسيح 290 يوماً، كما توجد كنسية مهمة تسمى كنيسة المسيح، إسرائيل تتبنى الرواية الاخرى التي تدعي أن أول معجزة لم تحدث في قانا الجليل بل في قرية كفر كانا في الجليل في فلسطين المحتلة.

وهناك ايضا كنسية تحمل اسم كنيسة العرس،ومن أجل الانتقام من هذه القرية المنافسة قامت إسرائيل عام 1982 عند أجتياح اسرائيل الجنوب اللبناني قامت بحرق مغارة قانا بحجة وجود عناصر من المقاومة فيها،ولا زالت أثار الحريق موجودة على الجدران!

وأرتكبت عام 1996 مذبحة سميت مذبحة قانا بعملية اطلقت عليها إسرائيل (عناقيد الغضب) وكانت تستهدف المقاومة في الجنوب وقد هرب من القصف المتواصل 800 مدني لبناني الى مركز قيادة القوات الدولية (يونيفيل) تديره القوات الفيجية في قانا،وتعرض المركز الى قصف مدفعي إسرائيلي أدى الى استشهاد 106 مدينين لبنانين وجرح 116 أخرين فضلا عن جرح 4 من جنود القوات الدولية.

وزيادة في الانتقام عام 2006 تعرضت قانا الى مذبحة أخرى حينما قصفت إسرائيل مبنى سكنياً فأوقعت أكثر من 55 قتيلا من بينهم 27 طفلا.

الطيري قرية دفعت ثمن موقعها على الشريط الحدودي

(الطيري) وتعني (الحصن او القلعة او البرج) وهذه القرية قدمت الكثير من التضحيات حينما أجتاحت (إسرائيل ) الجنوب اللبناني،دفعت ثمن موقعها على الشريط الحدودي ترتفع عن سطح البحر 840 م تشتهر بتربية النحل والماشية لكنها حرمت من زراعة التبغ بسبب (شبح الموت) الالغام ،، الاجتياح الاسرائيلي إدى الى أفراغها من سكانها وهاجر اهلها الى صور وبيروت والضاحية الجنوبية ،وعاشت هذه القرية تحت القصف الاسرائيلي لمدة 26 سنة،لم يبق في القرية الا 63 مسنا، فالطيري توجد اثار منها شقيف النحل وتلة طواري وتلة المبشر وبركة الحجر وهي جبل نحتت فيه بركتان تصب مياه الواحدة في الاخرى،ترابط القوة البلجيكية في الطيري لمراقبة الشريط الحدودي وهي التي فقدت اربعة من عناصرها نتيجة الاعمال العدوانية الاسرائيلية!

قرية (محيبيب) ومقام النبي بنيامين

محيبيب قرية من قرى جبل عامل تابعة لقضاء مرجعيون ،تبعد كلم واحد فقط عن إسرائيل،أخذت البلدة أسمها من أسم المقام الواقع فيها (محيبيب) ويعني العاشق والمحب، “وأصل الاسم محيبيب تصغير محبوب، ويقال إن صاحب المقام هو “بنيامين بن يعقوب” لقد أحب نبي الله يعقوب أبنه بنيامين حبا شديدا بعد أن فقد شقيقه يوسف ولشدة تعلقه به سماه محيبيب”،يعود تاريخ المقام الى 2500 سنة ،وزيارته تكون في 15 من شعبان وأربعين الامام الحسين ، والنبي معروف ب(إسرائيل الله) ويعتقد أنه نبي مقدس لدى اليهود !في عام 2006 حاول العدو الإسرائيلي الوصول الى المقام للتمركز حـــــــوله ألا أن شباب القرية تصدوا لهـــــــم وقاموا بتدمير 5 دبابات للعدو وقتلوا وجرحوا العشرات من جنود العدو وكانت المعركة لا تبعد عن المقام 50 متر!

على طول الطريق من محافظة الجنوب الى قرى النبطية المتعددة كانت تنشر مواكب عاشوراء وتوزع على المارة المأكولات والعصائر والخبز والهريسة والقهوة مجانا، أحدى تلك المواكب كان ايضا يوزع اكياس من الملح،وكل شيء بثوابه.

يتبع